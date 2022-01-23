«Лестер» — «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лестер» — «Брайтон», который состоится 23 января 2022 года

«Лестер»

«Лестер» чередует победы с поражениями в чемпионате и находится не в той части турнирной таблицы, где привыкли видеть их болельщики за последние годы. Команда набрала 25 очков и идет только на 11 позиции, что хочет исправить во второй половине сезона. Клуб очень много пропустил (36 мячей) и тренерскому штабу требуется всеми способами усилить оборону, чтобы по итогам сезона рассчитывать на более высокие места.

19 января «Лестер» проиграл на своем поле «Тоттенхэму» (2:3), а в кубке ФА крупно обыграл «Уотфорд» (4:1).

«Брайтон»

«Брайтон» редко выигрывает, однако большую часть игр сводит к ничейному результату. Клуб имеет серию без поражений из нескольких поединков и занимает девятое место в турнирной таблице. Вряд ли коллективу удастся побороться за более высокие места, но закрепиться в верхней части турнирной таблицы ему вполне по силам. Матч с «Лестером» будет интересным с точки зрения положения в турнирной таблице, ведь в случае поражения «Брайтона», соперник приблизится на расстояние в одно очко.

18 января «Брайтон» сыграл вничью с «Челси» (1:1), а 14 числа с тем же счетом завершил матч с «Кристал Пэлас» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.65

Ничья – 3.3

Победит «Брайтон» – 2.84

Статистика

«Лестер» выиграл четыре матча из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Брайтон» одержал три победы

«Лестер» забивал в восьми из десяти последних встреч на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лестер» выиграл четыре из шести последних матчей на своем поле с «Брайтоном»

Прогноз

Поставить на победу «Лестера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.65. Хозяева имеют хорошие шансы улучшить свое турнирное положение, что подтверждает статистика личных встреч с «Брайтоном». Прогнозируем минимальную победу «Лестера».