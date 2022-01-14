Январский финал сезона в АПЛ. Без победы над Гвардиолой «Челси» не станет чемпионом

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вчера, 21:22

Решающий момент для Тухеля и всей лиги.

Текущая форма команд

В очных матчах на первом плане не только стилистическая совместимость команд – неудобные соперники существуют, и статистика это давно доказала, но и давление свежих результатов. «Челси» в шести последних матчах АПЛ потерял очки четыре раза. Мировые против «ирисок», «волков», «чаек» и «красных» аукнулись в таблице. Минус восемь пунктов за шесть туров, тогда как у «Манчестер Сити» на таком же отрезке одни победы. Гвардиола выиграл семь матчей во всех турнирах подряд, а в АПЛ у него 11 викторий подряд. Конечно же, текущая форма у «горожан» намного лучше, чем у «аристократов».

Результат: победа «Манчестер Сити».

Эффективность в нападении

Тухель прав – по «Манчестер Сити» не сильно ударила пандемия, достойно прошли рождественский марафон. В легкой форме болели, но раз у Гвардиолы мама ушла из жизни из-за коронавируса, он точно всех мотивировал вакцинироваться и снизить риски. Результат есть – даже без центрального форварда, которого подпишут летом, забивают много и часто. Вот только «Челси», невзирая на проблемы Лукаку, остается командой, которая по реализации точных ударов равна «Манчестер Сити». А поскольку качественных шансов у «горожан» больше, то получается, что банда Тухеля, где с голами 16 человек из заявки, как и у соперников, равна грозному оппоненту, просто реже ставит именно на погромы. Впечатляет, «Челси» держится на уровне лидера АПЛ , соотношение голов к ударам у двух команд зверское – 0.34-0.35.

Результат: ничья.

Тактические уловки команд

Оба коллектива легко могут сыграть с ложными форвардами, хотя форма реализации этой схемы от Гвардиолы убедительнее. Бернарду Силва может быть формально на острие, но Стерлинг и Жезус тоже умеют смещаться в центр штрафной. Второй попадет в основу, если Фоден не может сыграть. А вот Марез на Кубке Африки – точно не выйдет на поле. У «Челси» не будет Джеймса и Чилуэлла, и это серьезные потери, поскольку сейчас крайние защитники – основа атак. Моду в каком-то смысле начал сам Гвардиола еще в «Барселоне», а потом и в «Баварии» с помощью экспериментов с Ламом. Тактически Тухелю сложнее. Не будет Менди в воротах, Канте и Силва только вернулись из карантина. Но «Челси» тактически тоже невероятно интересная команда. Например, что впечатляет в работе Гвардиолы с Гюндоганом, то впечатляет и в работе Тухеля с Ковачичем. Разные, но невероятно сложные и продуманные проекты.

Результат: ничья.

Надежность в обороне в АПЛ

Менди тащил, как ненормальный – процент сэйвов зашкаливает. Кепа так умеет, но не всегда, а оборона не приспособлена к постоянной игре с испанцем, отвыкли. По воротам «Челси» бьют намного чаще, чем по воротам «Манчестер Сити». Диаш с любым напарником защищает Эдерсона от лишних тревог успешнее, по xGA разница заметная. И хотя была парочка приключений, после которых Гвардиола публично критиковал игру Зинченко и Канселу в защите, а за кадром признал, что из Аке так себе левый латераль, по всем показателям «Манчестер Сити» — лидер АПЛ по защите через владения мячом, с помощью минимизации рисков. Если «Вулверхэмптон» пропустил 14 мячей, «Челси» — 16, то у «горожан» всего 13 результативных ошибок в защите. Причем три из них допустил в день эпичной победы над «Лестером» со счетом 6:3.

Результат: победа «Манчестер Сити».

Показатели в отборе и прессинг

У Тухеля и Гвардиолы похожий подход к высокому прессингу. Только «Челси» вступает в отбор резче, а у «Манчестер Сити» перекрыты зоны, ведь командные перемещения у «горожан» на высочайшем уровне. Томас не может добиться того же результата, поскольку то Канте не готов играть, то Ковачич. Да и группа атаки, где Лукаку умеет работать на оборону, но не в идеальной форме морально и функционально, подводит. У Гвардиолы мяч отбирают все, как когда-то Иньеста. Но вот по чистой черновой работе и игре костью в кость «Челси» выше, чем соперник. Причем значительно выше. Если хватит сил навязать высокий темп и борьбу один в один, то футболистам «Сити» такой подход точно не понравиться. «Аристократы» умеют драться, а вот линию обороны держат так же высоко, хотя играют в три центральные – искусственные офсайды в арсенале обеих линий защиты.

Результат: победа «Челси».

Результаты очных поединков

Важный пункт, ведь был финал Лиги чемпионов, который осчастливил Абрамовича не меньше, чем португальский паспорт. После него Гвардиола минимально обыграл Тухеля в Лондоне в рамках АПЛ , но в последних пяти матчах суммарное преимущество за «Челси» — три победы и два поражения. Отмечаем, что в Манчестере «горожане» побеждают чаще, чем соперник, но вряд ли Гвардиола считает, что обыграет лондонцев так легко, как в 2019 году – тогда разница была 6:0. «Челси» Тухеля является неудобным оппонентом для «горожа», которые привыкли сносить всех в АПЛ , засыпать звездной пылью постоянных атак и дожидаться ошибок. Когда «аристократы» собрались и верят в себя, они демонстрируют футбол, который Гвардиоле как сопернику не нравится. Потому-то у них 3 победы в 4 последних матчах против «Манчестер Сити».

Результат: победа «Челси».

Общий счет баттла. «Манчестер Сити» — «Челси» — 4:4

Ждем матч, на поле могут назвать победителя, а тут пока ничья. Тухель всегда может выбросить в воздух дежурную в таких случаях фразу, что сезон длинный, поэтому без победы над «Манчестер Сити» можно отыграть десять пунктов разницы, которые в случае поражения вырастут до 13. Но кого обманывать, если все свои? Чертова дюжина форы подарит «горожанам» небывалое психологическое преимущество.

А вот поражение дома после великолепной серии побед – удар по самолюбию. «Манчестер Сити» не раз ломался морально, в том числе, в прошлогоднем финале Лиги чемпионов, проигранном именно «Челси». Команда Конте, Лэмпарда и Тухеля наоборот показывала характер, даже когда к футболу были заметные претензии. Так что поединок важный, любопытный и сложный. А вот объективные данные однозначные.

Хотя «Челси» — команда высокого класса с множеством великолепным мастеров, «Манчестер Сити» прямо сейчас чуть сильнее. Но не с глазу на глаз против Тухеля, что тоже учитываем. В Порту знали фаворита, что не помешало Хаверцу стать автором единственного мяча. Так что делитесь своими ожиданиями и прогнозами на игру, и пусть победитель будет заслуженным. Или нет?