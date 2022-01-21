Данкан Фергюсон называл Джеррарда слабаком. Рубились в мерсисайдских дерби, а теперь встретятся как тренеры

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вчера, 21:58

У матча «Эвертона» и «Астон Виллы» мощная подоплека.

Бенитес выбыл. Но Данкан Фергюсон vs Стивен Джеррард — это огонь

В прошлое воскресенье «Эвертон» сделал то, что умеет едва ли не лучше всех в АПЛ — отправил в отставку главного тренера. Рафаэль Бенитес лишился работы за неделю до встречи с «Астон Виллой», которую возглавляет Стивен Джеррард. В 2005-м они вместе выиграли незабываемый стамбульский финал Лиги чемпионов, а в этом сезоне вернулись в Премьер-Лигу: Рафаэль Бенитес летом возглавил «Эвертон», а Стиви Джи уже в разгар чемпионата сменил в «Астон Вилле» Дина Смита. Встрече учителя и ученика помешало увольнение испанца, зато оппонентом Джеррарда станет Данкан Фергюсон, с которым они рубились в мерсисайдских дерби в начале века.

Duncan Ferguson is set to be caretaker manager for Everton as he goes up against Steven Gerrard's exciting Aston Villa side this weekend.



Could be a very interesting watch in the Saturday early kick-off! 👀 pic.twitter.com/Am3ofiEiPL — Footy Accumulators (@FootyAccums) January 18, 2022

Данкан Фергюсон недолюбливает Стивена Джеррарда

В 2015 году Стивен Джеррард покинул «Ливерпуль» и отправился доигрывать в США , а Данкан Фергюсон рассказал все, что думает о «красном» соседе. Сам шотландец никогда не отличался красноречием, за него обычно говорила жесткость и даже жестокость на поле, но тут Большой Данк двинул реплику, за которую до сих пор собирает респекты фанатов «Эвертона».

Стивен Джеррард — это игрок, который мне никогда не нравился. На поле он всегда нацеливается только на тех, кто мельче его, самоутверждается за счет этого. Будем честны, если бы Джеррард напал на меня, он бы полетел в свой «Лос-Анджелес Гэлэкси» в нескольких чемоданах. Серьезно. Просто я ненавижу нежности. Я играл против Роя Кина и Клода Макелеле, вот это правильные мужчины, они играли в крутой футбол и были по-настоящему жесткими, а Джеррард… он просто хороший игрок, которому слишком много платят.

"Steven Gerrard is one player I have never liked. He targets smaller players on the pitch. Lets be honest, if Gerrard had have stamped on me he’d be arriving at LA Galaxy spread across several suitcases. Seriously. I hate weasels...”



Into these. UTFT#EFC #Everton pic.twitter.com/ggdrbEEPP1 — M I N T (@mintisculture) January 18, 2022

Данкан Фергюсон — уникальная фигура для «Эвертона»

Шотландец впервые присоединился к «Эвертону» в 1993 году, провел в составе «ирисок» в общей сложности 10 сезонов в два этапа, разделенных двумя годами в «Ньюкасле». В 2011-м Фергюсон вернулся в клуб в качестве тренера академии, а с 2014-го Данкан помогает тренерам первой команды: работал на Роберто Мартинеса, Рональда Кумана, Сэма Эллардайса и Марку Силву. Главные меняются, а Большой Данк всегда рядом.

В 2019-м Фергюсон впервые возглавил «Эвертон» с приставкой «и. о.» и достойно справился со сложной серией матчей: победа над «Челси», ничьи с «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Дождался Карло Анчелотти и снова ушел в тень главнокомандующего. Говорят, Фергюсон выступал против назначения Рафаэля Бенитеса по той же причине, что и фанаты «Эвертона» — из-за «красного» прошлого испанца, однако не отказался от работы в тренерском штабе и остался присматривать за агентом «Ливерпуля».

«В поисках Данкана Фергюсона»

Шотландский журналист Алан Паттулло написал прекрасную книгу «В поисках Данкана Фергюсона», в которой много рассказов и о пьяных загулах Фергюсона, и о дебошах, заканчивавшихся в полицейских участках, и об искренней преданности «Эвертону», его фанатам и истории. В 1995 году обладающий неистребимой тягой к приключениям шотландец разбудил своих партнеров и «Гудисон», своими «походами на войну» во время футбольных матчей зарядил команду на победу в Кубке Англии.

Сейчас Фергюсону нужно будить «Эвертон» и «Гудисон» после летаргии последних месяцев, и приезд Стивена Джеррарда в Ливерпуль поспособствует эмоциональному возрождению «ирисок», которое Данкан наверняка обеспечит. Лучшим раздражителем, чем Джеррард, мог бы стать только «Ливерпуль», зато в этом противостоянии гораздо больше личного для временного тренера. А футбол для Данкана Фергюсона всегда был личным делом.

Вряд футбольные идеи Большого Данка совпадали с идеями тренеров, с которыми он работал. Фергюсон — он вообще не об идеях, а об инстинктах. И верен он не Бенитесу, Анчелотти или Куману, а «Эвертону», который отвечает взаимностью: меняют главных, как перчатки, но всегда оставляют место в тренерском штабе для Данкана. Существует даже шутливая теория, что никому не хватает смелости уволить Фергюсона.

Данкана легко представить в виде клубного символа, наделенного должностью, но больше доверия вызывают свидетельства футболистов: у Фергюсона серьезный авторитет среди игроков, а еще он целенаправленно работает над развитием бомбардирских талантов форвардов, в частности, помог Доминику Калверту-Льюину добиться ощутимого прогресса. Что-то мне подсказывает, что в матче с «Астон Виллой» «Эвертон» впервые за полгода сыграет за своего тренера. Может быть, ему и не нужен статус «исполняющий обязанности»?

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