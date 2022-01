Данкан Фергюсон называл Джеррарда слабаком. Рубились в мерсисайдских дерби, а теперь встретятся как тренеры

У матча «Эвертона» и «Астон Виллы» мощная подоплека.

В прошлое воскресенье «Эвертон» сделал то, что умеет едва ли не лучше всех в АПЛ — отправил в отставку главного тренера. Рафаэль Бенитес лишился работы за неделю до встречи с «Астон Виллой», которую возглавляет Стивен Джеррард. В 2005-м они вместе выиграли незабываемый стамбульский финал Лиги чемпионов, а в этом сезоне вернулись в Премьер-Лигу: Рафаэль Бенитес летом возглавил «Эвертон», а Стиви Джи уже в разгар чемпионата сменил в «Астон Вилле» Дина Смита. Встрече учителя и ученика помешало увольнение испанца, зато оппонентом Джеррарда станет Данкан Фергюсон, с которым они рубились в мерсисайдских дерби в начале века.

В 2015 году Стивен Джеррард покинул «Ливерпуль» и отправился доигрывать в США , а Данкан Фергюсон рассказал все, что думает о «красном» соседе. Сам шотландец никогда не отличался красноречием, за него обычно говорила жесткость и даже жестокость на поле, но тут Большой Данк двинул реплику, за которую до сих пор собирает респекты фанатов «Эвертона».

"Steven Gerrard is one player I have never liked. He targets smaller players on the pitch. Lets be honest, if Gerrard had have stamped on me he’d be arriving at LA Galaxy spread across several suitcases. Seriously. I hate weasels...”



