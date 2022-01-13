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«Ливерпуль» и «Арсенал» в шаге от финала Кубка Лиги, где уже поджидает «Челси»

вчера, 17:52
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Ляказетт Александр
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Первый полуфинал на «Энфилде».

«Челси» уже в финале

Из-за переноса первого полуфинального матча Кубка Лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» с 6 января на 13 января (причина — вспышка коронавируса в мерсисайдском клубе), команды Клоппа и Артеты только приступят к борьбе за путевку в финал, когда другой участник решающего матча уже определен. «Челси» и «Тоттенхэм» провели свои встречи в срок, и «синие» оказались сильнее команды своего бывшего тренера Конте в обоих матчах — (2:0) и (1:0).

Не обошлось без драмы в ответной игре, где VAR отнял у «Тоттенхэма» гол и два уже назначенных арбитром в поле пенальти. Получается, новые технологии убили интригу, без «всевидящего ока» у «шпор» был шанс на камбэк. Таким образом, за неполный год Томас Тухель вывел «Челси» в финалы Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги, став первым тренером в истории клуба с таким достижением. Кроме того, «синие» шестой сезон подряд пробились в финал одного из национальных кубков, чего прежде не удавалось никому в Англии.

Важно знать о «Ливерпуле»

1. По пути в полуфинал Кубка Лиги «Ливерпуль» без особых проблем расправился с «Норвичем» (3:0) и «Престоном» (2:0), а в четвертьфинале стал счастливым участником футбольного шоу, разыгранного на двоих с «Лестером». «Лисы» вели на «Энфилде» (2:0) и (3:1), но позволили «красным» сравнять счет на 90+5 минуте. Серия пенальти осталась за «Ливерпулем» — 5:4.

2. В 2022 году «Ливерпуль» уже успел провести два матча: ничья (2:2) с «Челси» в АПЛ и разгромная победа (4:1) над «Шрюсбери Таун» в Кубке Англии.

3. «Ливерпуль» — это, пожалуй, самая пострадавшая из-за Кубка Англии команда в Английской Премьер-Лиге: в Камерун отправился гвинейский полузащитник Наби Кейта, египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане.

4. В первом очном матче текущего сезона «Ливерпуль» разнес «Арсенал» со счетом 4:0. Команда Микеля Артеты сподобилась всего лишь на 5 ударов в сторону ворот «Ливерпуля», в то время как «красные» стреляли 20 раз и в 9 случаях попали в створ ворот. Тотальное уничтожение.

Важно знать об «Арсенале»

1. «Арсенал» играючи дошел до полуфинала Кубка Лиги, одолев четырех соперников с общим счетом 16:1. «Канониры» стартовали со второго раунда и поочередно убрали с пути «Вест Бромвич» (6:0), «Уимблдон» (3:0), «Лидс» (2:0) и «Сандерленд» (5:1). Впрочем, только один из соперников «Арсенала» представлял элиту английского футбола — «Лидс».

2. «Канониры» начали год с двух поражений. Досадная неудача в матче с «Манчестер Сити» отчасти получилась даже оптимистичной, ведь конкурировали на равных, а в чем-то смотрелись даже лучше сильнейшей команды АПЛ, а вот вылет из Кубка Англии от «Ноттингем Форест» стал бодрящем напоминанием о вечных особенностях старого доброго «Арсенала».

3. «Арсенал» отправил на Кубок Африканских Наций четырех футболистов: Томаса Партея (Гана), Мохамеда Эль-Нени (Египет), Николя Пепе (Кот-д`Ивуар) и Пьера-Эмерика Обамеянга (Габон). Игроком основы является только Партей, но Микель Артета заметно потерял в глубине состава.

4. «Арсенал» выбил «Ливерпуль» из предыдущего розыгрыша Кубка Английской Лиги: тогда встретились в 1/8 финала на «Энфилде», в основное время матча голов забито не было, а в серии пенальти успешнее оказались «канониры» — 5:4.

Составы и потери

- Юрген Клопп не может рассчитывать как минимум на семерых футболистов основного состава из-за травм, положительных тестов на коронавирус и отъездов на Кубок Африки.

- Хорошие новости для «Ливерпуля» — возвращение к тренировкам Алиссона Беккера и Трента Александра-Арнольда, которые готовы сыграть в стартовом составе после перенесенного COVID-19.

- Эндрю Робертсон, вероятно, пропустит матч с «Арсеналом» из-за ушиба, полученного в матче Кубка Англии против «Шрюсбери». На левом фланге защиты должен сыграть Цимикас.

- Линию полузащиты должны составить Фабиньо, Хендерсон и регулярный участник кубковых баталий Тайлер Мортон, а вот атака определенно будет лишена привычного блеска. Скорее всего, конкурировавшие за одно место в тройке форвардов до отъезда товарищей на КАН Жота и Фирмино сыграют вместе с первых минут, а третьим будет или 17-летний Кайд Гордон, или Такуми Минамино, сыгравший важную роль в игре с «Лестером».

Предполагаемый состав «Ливерпуля» (4-3-3): Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас — Фабиньо, Хендерсон, Мортон — Жота, Минамино (Гордон), Фирмино.

- Помимо отбывшей в Африку четверки, у «Арсенала» есть и другие кадровые проблемы: Гранит Джака (коронавирус), Эмиль Смит-Роу (травма паха) и Такехиро Томиясу (травма икроножной мышцы). Участие всех троих в матче с «Ливерпулем» под вопросом.

- Позитивная для «Арсенала» новость — возвращение в строй Габриэля Магальяеса, который отбыл свою дисквалификацию и вернется в центр обороны, чтобы составить связку с Беном Уайтом.

- В глубинах полузащиты «канониров», видимо, сыграет экспериментальная связка Локонга — Патино, зато атакующая группа будет представлена сильнейшими футболистами.

Предполагаемый состав «Арсенала» (4-2-3-1): Рамсдейл — Томиясу (Соареш), Габриэль, Уайт, Тирни — Локонга, Патино — Сака, Эдегор, Мартинелли — Ляказетт.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 19:45
Давай Арсенал.
Лига конференций ждёт
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:54
Надеюсь сегодня на поле выставят Келлехера. Парень старался и заслужил провести хотя бы еще один матч в воротах.
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:49
У Челси какой-то мировой рекорд 6 лет к ряду в финалах кубков.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:33
Удачи Артете
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:55
Хочется видеть Гордона в основе он завершает атаки лучше Салаха и Мане.
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