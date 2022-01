«Ливерпуль» и «Арсенал» в шаге от финала Кубка Лиги, где уже поджидает «Челси»

Первый полуфинал на «Энфилде».

Из-за переноса первого полуфинального матча Кубка Лиги между «Ливерпулем» и «Арсеналом» с 6 января на 13 января (причина — вспышка коронавируса в мерсисайдском клубе), команды Клоппа и Артеты только приступят к борьбе за путевку в финал, когда другой участник решающего матча уже определен. «Челси» и «Тоттенхэм» провели свои встречи в срок, и «синие» оказались сильнее команды своего бывшего тренера Конте в обоих матчах — (2:0) и (1:0).

Не обошлось без драмы в ответной игре, где VAR отнял у «Тоттенхэма» гол и два уже назначенных арбитром в поле пенальти. Получается, новые технологии убили интригу, без «всевидящего ока» у «шпор» был шанс на камбэк. Таким образом, за неполный год Томас Тухель вывел «Челси» в финалы Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка Лиги, став первым тренером в истории клуба с таким достижением. Кроме того, «синие» шестой сезон подряд пробились в финал одного из национальных кубков, чего прежде не удавалось никому в Англии.

