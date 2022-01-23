«Эмполи» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Рома», который состоится 23 января 2022 года

«Эмполи»

«Эмполи» является командой, которая только в этом сезоне вернулась в Серию А и сейчас держится в середине турнирной таблицы. Однако, в последних матчах команда не может победить и теряет много очков. Клуб занимает 11 место и набрал 29 очков. Чтобы прервать серию без побед, футболистам придется постараться в матче с «Ромой», которая также в последнее время не блещет результатами. «Эмполи» много пропускает (43 гола) относительно своих прямых конкурентов.

19 января «Эмполи» только в дополнительное время проиграл «Интеру» в кубке Италии (2:3), а в чемпионате сыграл вничью с «Венецией» (1:1).

«Рома»

В команде Жозе Моуриньо не лучшая атмосфера на данном отрезке чемпионата, а сама команда часто теряет очки и смогла набрать лишь семь очков, чего крайне мало для того, чтобы бороться за самые высокие места. Римский клуб занимает восьмое место с 35 очками в активе и пробиться в первую четверку будет очень сложно. Начать стоит с победы в предстоящем матче с середняком чемпионата Италии, чтобы укрепить свои позиции, а может быть и продвинуться вперед.

20 января «Рома» обыграла «Лечче» в кубке Италии (2:0), а 16 января в чемпионате обыграла на своем поле «Кальяри» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 3.99

Ничья – 4.03

Победит «Рома» – 1.909

Статистика

«Эмполи» не выигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Рома» не сыграла ни одной ничьей за последние десять выездных матчей

Шесть домашних матчей «Эмполи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Рома» выиграла пять из шести последних матчей у «Эмполи»

Прогноз

Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. «Эмполи» находится не в лучшей форме и вряд ли сможет противостоять мотивированной «Роме». Предполагаем, что римский клуб одержит минимальную победу и заберет три очка.