«Эмполи» — «Рома». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Рома», который состоится 23 января 2022 года
«Эмполи»
«Эмполи» является командой, которая только в этом сезоне вернулась в Серию А и сейчас держится в середине турнирной таблицы. Однако, в последних матчах команда не может победить и теряет много очков. Клуб занимает 11 место и набрал 29 очков. Чтобы прервать серию без побед, футболистам придется постараться в матче с «Ромой», которая также в последнее время не блещет результатами. «Эмполи» много пропускает (43 гола) относительно своих прямых конкурентов.
19 января «Эмполи» только в дополнительное время проиграл «Интеру» в кубке Италии (2:3), а в чемпионате сыграл вничью с «Венецией» (1:1).
«Рома»
В команде Жозе Моуриньо не лучшая атмосфера на данном отрезке чемпионата, а сама команда часто теряет очки и смогла набрать лишь семь очков, чего крайне мало для того, чтобы бороться за самые высокие места. Римский клуб занимает восьмое место с 35 очками в активе и пробиться в первую четверку будет очень сложно. Начать стоит с победы в предстоящем матче с середняком чемпионата Италии, чтобы укрепить свои позиции, а может быть и продвинуться вперед.
20 января «Рома» обыграла «Лечче» в кубке Италии (2:0), а 16 января в чемпионате обыграла на своем поле «Кальяри» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 3.99
- Ничья – 4.03
- Победит «Рома» – 1.909
Статистика
- «Эмполи» не выигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Рома» не сыграла ни одной ничьей за последние десять выездных матчей
- Шесть домашних матчей «Эмполи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- «Рома» выиграла пять из шести последних матчей у «Эмполи»
Прогноз
Поставить на победу «Ромы», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. «Эмполи» находится не в лучшей форме и вряд ли сможет противостоять мотивированной «Роме». Предполагаем, что римский клуб одержит минимальную победу и заберет три очка.