«Арсенал» припрятал 130 млн евро, а у «Аталанты» 80 игроков в командировках. Скрытые активы футбольных клубов

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вчера, 17:24

Главные арендодатели футбольной силы.

11 европейских клубов разослали по командировкам десятки футболистов общей стоимостью 1 миллиард евро. Из арендованных игроков можно при желании организовать целый чемпионат, в котором будут играть Коутиньо, Гризманн, Локателли, Мората, Кьеза и многие другие. ФИФА реформирует институт футбольных аренд, будет постепенно сокращаться количество допустимых международных командировок, но внутри одной национальной федерации можно будет временно трудоустраивать хоть шесть десятков футболистов, так что обожающие это дело итальянцы не сильно пострадают.

Клубы с максимальным количеством футболистов, отправленных в аренды

64 — «Аталанта»

38 — «Дженоа»

30 — «Сассуоло», «Маккаби» (Хайфа)

29 — «Ювентус U23», «Маккаби» (Тель-Авив)

26 — «Интер»

23 — «Парма»

22 — «Интер U19», «Муангтонг Юнайтед» (Таиланд)

21 — «Динамо» (Киев), «Фиорентина», «Манчестер Сити U23»

20 — «Эмполи», «Реал Мадрид Кастилья», «Чонбури» (Таиланд)

- Итальянские клубы действительно уважают и обожают институт аренд: у «Аталанты», «Дженоа», «Сассуоло», «Интера», «Ювентуса», «Пармы», «Фиорентины» и «Эмполи» по 20+ футболистов отдано «взаймы» другим клубам. «Милан», «Сампдория», «Рома» и «Наполи» тоже не сильно отстали: отправили в командировки по 17-18 человек.

- Из неожиданного — арендодатели-монстры из Таиланда и Израиля, причем примеры не единичные, эти чемпионы представляют по два клуба.

- Обращает на себя внимание присутствие в списке молодежных и юношеских команд больших клубов, которые входят в общую организационную структуру, но при этом наделены автономными полномочиями. В частности, могут распоряжаться судьбами молодых спортсменов. К примеру, из первой команды «Ювентуса» разъехались по командировкам 10 футболистов, но выступающий в Серии C «Ювентус U23» разослал еще 29 игроков, а молодежный «Юве» из Примаверы — 18. В сумме 57 человек.

- Точно так же поступает и «Аталанта», у которой с учетом деятельности юношеских команд в арендах находится больше 80 футболистов. Первая команда — только верхушка айсберга, представьте, какая бурная деятельность кипит в недрах клуба, распоряжающегося судьбами тысяч футболистов от мала до велика — переводят их между своими командами, отправляют в командировки, привозят новых. Непрерывный процесс, сотканный из миллионов решений.

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, отправленных в аренды

Впрочем, количество футболистов — это только одна часть арендного уравнения, причем не обязательно самая главная, важно обратить внимание и на качество, которое помогает оценить рейтинговая система «Трансфермаркта», в которой каждому игроку присвоена текущая ориентировочная стоимость.

10 место. «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 75.45 млн евро (10 игроков, средний возраст — 23.2)

9 место. «Ювентус» (Италия) — 76.5 млн евро (10 игроков, средний возраст — 22.9)

8 место. «Челси» (Англия) — 78.8 млн евро (9 игроков, средний возраст — 25.7)

7 место. «Сассуоло» (Италия) — 79.43 млн евро (30 игроков, средний возраст — 22.5)

6 место. «Рома» (Италия) — 83.65 млн евро (17 игроков, средний возраст — 22.8)

5 место. «Фиорентина» (Италия) — 94.73 млн евро (21 игрок, средний возраст — 21.3)

4 место. «Атлетико Мадрид» (Испания) — 103 млн евро (9 игроков, средний возраст — 25.5)

3 место. «Аталанта» (Италия) — 103.99 млн евро (64 игрока, средний возраст — 21.8)

2 место. «Барселона» (Испания) — 108 млн евро (5 игроков, средний возраст — 26.8)

1 место. «Арсенал» (Англия) — 128.2 млн евро (9 игроков, средний возраст — 24.1)

- Лондонский «Арсенал» отправил в другие клубы 9 футболистов, 6 из которых оцениваются в 10+ миллионов евро: Салиба, Гендузи, Бельерин, Торрейра, Мавропанос и Мэйтленд-Найлз. Микель Артета рассчитывает не на всех, но честолюбивый 20-летний центральный защитник Вильям Салиба — возможно, будущий лидер многострадальной обороны «канониров».

- «Барселона» отправила по командировкам пять футболистов, чей средний возраст приближается к 27 годам. Антуан Гризманн, Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич, Франсишку Тринкау и примкнувший к ним выпускник «Ла Масии» Алекс Кольядо составляют командировочную группу «Барсы». Приобретение Гризманна, Коутиньо, Пьянича и Тринкау обошлось каталонцам в сумме почти в 350 миллионов евро, а теперь продукты расточительства предыдущей правящей хунты играют по арендам.

- Итальянские клубы предпочитают отдавать в аренды молодых футболистов. Обратите на средний возраст игроков, которых временно сослали в другие клубы «Аталанта», «Фиорентина», «Рома» и «Ювентус».

- Еще пару лет назад самым зажиточным арендодателем в мире был мадридский «Реал», рассылавший по командировкам Эдегора, Хакими, Себальоса, Регилона и Одриосолу. В 2020 году общая стоимость отправленных в аренды футболистов «Реала» составила 220 миллионов евро. Сейчас «сливочные» скромнее в четыре раза: Браим Диас, Альваро Одриосола, Такефуса Кубо и Рейньер оцениваются в 55 миллионов евро.