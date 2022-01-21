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«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА

сегодня, 17:16

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен близок к переходу в «Салернитану».

По данным источника, итальянский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца сезона за 250 000 евро. В соглашении будет опция выкупа, которая составит 3,5 млн евро.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:25
И Президент Газпром заставил газ бесплатно подводить к домам. Деньги уже некуда складывать.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:09
Логичное решение.....у ЦСКА два новичка....так что всем места на поле не хватит.
RuyVik
RuyVik
сегодня в 18:05
Бабки на нем отбили, можно и спихнуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:56, ред.
Очень странные дела творятся в ЦСКА. Приглашают типа молодых и перспективных игроков, толком поиграть не дают, и через полгода-год начинаются попытки избавится от игрока. Просто конвейер какой-то образовался : не успеют игрока взять, как через недолго ищут аренду для него, а еще лучше продажу. Очень плохо стала работать секционная группа в последние годы.
Пацанов жаль. Сколько их было замариновано и не сосчитаешь сразу.
Пора что-то менять, или кого-то.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:42
Ещё один прошлогодний трансфер п...нул, кто и когда сделают выборы? Гайч, Фукс, Бохинен, масштабные затраты в никуда, один Эджуке оправдал.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:29
В ЦСКА ПЗ явный перебор вот отсюда и аренда Бохинена. Хороший парень, но особо не блещет. Удачи ему в Италии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:28
Почте России слегка полегче...
beefs
beefs
сегодня в 17:17
ЦСКА подчищает иностранцев...
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