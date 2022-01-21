«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА

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сегодня, 17:16

Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Салернитану».

По данным источника, итальянский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца сезона за 250 000 евро. В соглашении будет опция выкупа, которая составит 3,5 млн евро.