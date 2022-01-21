«Салернитана» арендует Бохинена у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен близок к переходу в «Салернитану».
По данным источника, итальянский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца сезона за 250 000 евро. В соглашении будет опция выкупа, которая составит 3,5 млн евро.
Полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен близок к переходу в «Салернитану».
По данным источника, итальянский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца сезона за 250 000 евро. В соглашении будет опция выкупа, которая составит 3,5 млн евро.
Пацанов жаль. Сколько их было замариновано и не сосчитаешь сразу.
Пора что-то менять, или кого-то.
Пацанов жаль. Сколько их было замариновано и не сосчитаешь сразу.
Пора что-то менять, или кого-то.