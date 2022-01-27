«Мидлсбро» — «Ковентри Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Ковентри Сити», который состоится 29 января 2022 года

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» только в прошлом туре прервал свою победную серию в чемпионате, которая длилась пять поединков. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице и набрала 42 очка, что оставляет неплохие шансы на борьбу за плей-офф, ведь впереди еще половина сезона. Коллектив пропустил всего 26 мячей, что является одним из лучших результатов в Чемпионшипе. Матч с «Ковентри Сити» будет очень важным с точки зрения турнирного положения.

24 января «Мидлсбро» проиграл на выезде «Блэкберну» (0:1), а 15 числа на своем поле оказался сильнее «Рединга» (2:1).

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» не хватает стабильности, чтобы находиться в зоне плей-офф Чемпионшипа. Коллектив находится на девятом месте с 40 баллами и в последних пяти турах набрал семь очков. В последних встречах клуб хорошо проявил себя на выезде и не проигрывает уже несколько матчей. Команда имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (35:30) и постарается особое внимание уделить обороне собственных ворот в матче с «Мидлсбро»

25 января «Ковентри Сити» обыграл на своем поле «Сток Сити» (1:0), а 22 числа команда проиграла на своем поле КПР (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мидлсбро» – 2.11

Ничья – 3.36

Победит «Ковентри Сити» – 3.89

Статистика

«Мидлсбро» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Коветри Сити» уступил три раза

Восемь из десяти домашних поединков «Мидлсбро» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Мидлсбро выиграл три из пяти матчей у «Ковентри Сити» на своем поле

Четыре из шести последних поединков между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Мидлсбро», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.11. Команда рассчитывает пробиться в зону плей-офф и выглядит стабильнее соперника. Предполагаем, что хозяева смогут набрать три очка в этом матче и продвинуться вверх по турнирной таблице.