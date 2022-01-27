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Ходжсон — самый старый тренер в истории АПЛ. В 74 года Рой принял «Уотфорд», который намерен спасти

вчера, 20:02
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Забавный дедушка крепко знает свое ремесло.

«Шершни» делают ставку на старичков: второго самого возрастного тренера в истории Английской Премьер-Лиги (Клаудио Раньери) сменил самый пожилой наставник в истории турнира. Рой Ходжсон установил рекорд еще в 2017 году, когда только возглавил «Кристал Пэлас», в котором проработал до конца сезона 2020/21. Казалось, уже ушел на покой, но славный пилигрим и неутомимый тренер возвращается в футбол: будет работать спасателем тонущего «Уотфорда».

За свою долгую карьеру Ходжсон руководил 17-ю клубами и четырьмя национальными сборными, работал в Швеции, Швейцарии, Италии, Дании, Норвегии и Финляндии, на протяжении четырех лет возглавлял «Трех Львов» — главную команду Англии. «Уотфорд» — седьмой английский клуб, которым будет управлять дедушка Ройсон. Рассказываем о его предыдущих успехах и неудачах на родине: с английскими командами Ходжсон выиграл 198 матчей и потерпел 192 поражения. Вполне возможно, отметит веселый и грустный 200-е юбилеи этой весной.

«Бристоль Сити» (1982)

Первым клубом, где Ходжсон работал главным тренером, был шведский «Хальмстад», оттуда его позвали в «Бристоль Сити», и Рой тысячу раз пожалел, что согласился. Он пришел в «Бристоль» на позицию помощника по приглашению Боба Хафтона, с которым близко общался в Швеции (Боб работал в «Мальме»). Молодые тренеры не знали, что «Бристоль» находится на грани банкротства, привлекательная работа обернулась катастрофой. Ходжсон был главным тренером «малиновок» в 1982-м (с января по апрель). Все ведущие игроки к тому моменту покинули команду, сброшенную в Четвертый дивизион. Первый блин получился комом. И не по вине Роя.

«Блэкберн Роверс» (1997-1998)

Завершив абьюзивные отношения с «Бристолем», Рой вернулся в Швецию, где ему были всегда рады, выиграл несколько титулов с «Мальме», после чего переехал в Швейцарию, где работал с «Ксамаксом» и местной сборной, а в 1995-м получил должность в миланском «Интере». Мимо такой отметки в резюме пройти сложно, и в 1997-м Ходжсона позвал «Блэкберн», за три года до этого выигравший Премьер-Лигу.

Так высоко «бродяги» уже не метили, в предшествующем назначении Ходжсона сезоне стали 13-ми, поэтому шестое место при Рое и путевка в Кубок УЕФА были восприняты как исключительный успех. Самого Ходжсона дважды признавали тренером месяца в АПЛ. Казалось, это будет долгий и успешный союз, но все сломалось очень быстро: «Блэкберн» вылетел от «Лиона» из Кубка УЕФА и одержал только 2 победы в 14 стартовых матчах лиги. В ноябре Ходжсон ушел, а «бродяги» по итогам сезона вылетели в Чемпионшип.

«Фулхэм» (2007-2010)

Очередного возвращения тренера-странника в Англию пришлось ждать без малого десять лет, в течение которых Рой заглянул в Италию (снова «Интер» и «Удинезе»), Швейцарию («Грассхопперс»), Данию («Копенгаген») и Норвегию («Викинг»), а для полноты удовольствия поработал со сборными Финляндии и ОАЭ. В «Фулхэме» уже опытный тренер провел, пожалуй, самый успешный отрезок в Англии.

Началось все со спасения «Фулхэма» от вылета из АПЛ в сезоне 2007/08, когда Рой принял команду, находящуюся в зоне вылета, в декабре. «Дачники» до последнего тура балансировали на грани, но все же заняли последнее спасительное место, опередив «Рединг» и «Бирмингем». А в следующем сезоне «Фулхэм» неожиданно взлетел на седьмую строчку, получил путевку в Кубок УЕФА и добрался до финала в 2010-м.

По ходу плей-офф были нокаутированы «Шахтер» (победитель предыдущего розыгрыша), «Ювентус», «Вольфсбург» и «Гамбург» (хозяин финала). «Атлетико» с Де Хеа в воротах, Форланом и Агуэро в атаке понадобилось 116 минут, чтобы найти победный гол: Диего Форлан оформил дубль в дебрях овертайма, когда уже отчетливо пахло серией пенальти — 2:1. Рой выиграл 50 из 128 матчей с «Фулхэмом» и ушел с гордо поднятой головой.

«Ливерпуль» (2010-2011)

Ушел не куда-нибудь, а в «Ливерпуль», где остались в восторге от работы Ходжсона на «Крейвен Коттедж» и назначили его преемником Рафаэля Бенитеса. Впрочем, на «Энфилде» Рой продержался всего лишь 6 месяцев, не снискав славы на «Копе» и в других местах. «Ливерпуль» держался в серединке турнирной таблицы Премьер-Лиги, выиграв победив лишь в 8 из 22 матчей, а заодно сенсационно вылетел из Кубка Лиги от скромного «Нортгемтона».

«Вест Бромвич» (2011-2012)

Рой покинул «Ливерпуль», но без работы оставался всего лишь месяц, когда откликнулся на приглашение «Вест Бромвича», которому требовался спаситель. Ходжсон поднял «дроздов» с 17-го на 11-е место по итогам сезона и обыграл «Ливерпуль» в очном матче. На следующий сезон «Вест Бром» стал десятым, и этот несомненный успех помог Ходжсону получить самую важную должность в его карьере: Рой возглавил сборную Англии и руководил «Тремя Львами» четыре года.

«Кристал Пэлас» (2017-2021)

Период в сборной завершился грустно, последняя фраза Ходжсона в статусе главного тренера «Трех Львов» звучала так: «Я действительно не знаю, что я здесь делаю». Рой оставался без тренерской работы больше года, отметил 70-летие и наверняка подумывал о завершении карьеры, но его позвал родной «Кристал Пэлас», который не угадал со ставкой на Франка Де Бура в сезоне 2017/18.

Ходжсон умудрился превратить сезон, начавшийся с семи поражений подряд, в финиш на 11-м месте. Потом было 12-е и два 14-х, а прошлым летом у Роя закончился контракт. Казалось, что это конец карьеры, но вот он снова в седле и не против, чтобы над ним шутили. Рой знает, что хорошо шутит тот, кто шутит последним.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:58
Нужны молодые тренеры,которые по другому думают!
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