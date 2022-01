Звезда «Атлетико» из семьи легенды «Реала», а у Райта внук-футболист. Футбольная династия не только у Мальдини

Внук легенды «Арсенала» дебютировал в Кубке Англии.

Райта прекрасно знает английская молодежь, бывший форвард «Арсенала» стал известным экспертом. Фанатам постарше не нужно представлять нападающего, который забил более трех сотен мячей и выиграл АПЛ с «Арсеналом». В восемнадцать лет Иан стал отцом, его старшего приемного сына Шона Райта-Филлипса все прекрасно знают. Тоже играл за сборную Англии, побеждал с «Челси» в АПЛ .

Семья футбольная, двоюродный брат Иана – Джермейн, тоже был приличным футболистом. Самый успешный отрезок в карьере хавбек провел в составе «Испвича», и тоже поиграл в АПЛ . У Брэдли Райта-Филлипса карьера не сложилась особо яркой, хотя пару сезонов за «Манчестер Сити» тоже провел. И когда Шон в двадцать лет стал отцом, то Иан Райт понял – в семье растет еще один футболист.

Но отец и сын разные люди. Иан Райт – тревожный, эмоциональный человек, а Шон невероятно спокойный. Когда «Челси» заплатил за Райт-Филлипса большие деньги, или когда сын дебютировал за сборную Англии, эмоциональнее реагировал Иан. Теперь бывший форвард «Арсенала» в 58 гордится, что Д’Марджио Райт-Филлипс стал профессионалом. Два года назад выбивал «Арсенал» в юношеском Кубке Англии, испугав деда празднованием гола, опасным для здоровья:

D'Margio Wright-Phillips, @IanWright0's grandson, has just scored this for A̶r̶s̶e̶n̶a̶l̶ @Rovers in the #FAYouthCup 👀



10/10 celebration right there 🤩 pic.twitter.com/ms2ziTQxDZ