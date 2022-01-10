Звезда «Атлетико» из семьи легенды «Реала», а у Райта внук-футболист. Футбольная династия не только у Мальдини

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вчера, 12:29

Внук легенды «Арсенала» дебютировал в Кубке Англии.

Райты (Англия)

Райта прекрасно знает английская молодежь, бывший форвард «Арсенала» стал известным экспертом. Фанатам постарше не нужно представлять нападающего, который забил более трех сотен мячей и выиграл АПЛ с «Арсеналом». В восемнадцать лет Иан стал отцом, его старшего приемного сына Шона Райта-Филлипса все прекрасно знают. Тоже играл за сборную Англии, побеждал с «Челси» в АПЛ .

Семья футбольная, двоюродный брат Иана – Джермейн, тоже был приличным футболистом. Самый успешный отрезок в карьере хавбек провел в составе «Испвича», и тоже поиграл в АПЛ . У Брэдли Райта-Филлипса карьера не сложилась особо яркой, хотя пару сезонов за «Манчестер Сити» тоже провел. И когда Шон в двадцать лет стал отцом, то Иан Райт понял – в семье растет еще один футболист.

Но отец и сын разные люди. Иан Райт – тревожный, эмоциональный человек, а Шон невероятно спокойный. Когда «Челси» заплатил за Райт-Филлипса большие деньги, или когда сын дебютировал за сборную Англии, эмоциональнее реагировал Иан. Теперь бывший форвард «Арсенала» в 58 гордится, что Д’Марджио Райт-Филлипс стал профессионалом. Два года назад выбивал «Арсенал» в юношеском Кубке Англии, испугав деда празднованием гола, опасным для здоровья:

Теперь парень дебютировал за взрослую команду «Сток Сити». Вышли в следующий раунд Кубка Англии. Ямайские родители Иана Райта лишь надеялись, что тот станет богатым и знаменитым. А теперь дедушка может дать внуку много крутых советов. Например, не поднимать голову и глаза перед ударом, ведь вратарям сложнее прочитать выстрел, если они думают, что форвард не готов пробить сразу.

Двадцатилетнему воспитаннику «Манчестер Сити» многому нужно научиться, но гены работают. Теперь в Кубке Англии представители династии Райтов выходили на поле в пяти десятилетиях подряд. В футболе есть парочка династий – и Пеле, и Мальдини из футбольных семей, но в Англии представителей троих поколений найти сложнее.

Льоренте-Хенто (Испания)

Если ограничиваться строго кровным родством и прямыми наследниками, то в семье Льоренте два поколения игроков. Но дядя может повлиять на футбольную карьеру племянника не меньше, чем родной отец. Франсиско Льоренте стал футболистом, как и его брат Хулио, поскольку вдохновлялись примером дяди – Пако Хенто, легенды «Реала». На семейных празднованиях старик встречал маленького Маркоса, который теперь играет за сборную и стал чемпионом Испании с «Атлетико». К слову, родной дедушка хавбека по материнской линии тоже футболист – Рамон Гроссо, семикратный чемпион Испании с «Реалом».

Вайссы (Словакия)

Всех Вайссов зовут одинаково – Владимиры. Дед родился в 1939 году, был чемпионом Чехословакии и серебряным призером Олимпиады-1964. Его сын, ставший известным тренером, который работал, в том числе, в России, успел поиграть за две национальные команды – чехословацкую и словацкую. А внук Владимир, который сейчас вернулся на родину и играет за «Слован», тринадцать лет представляет Словакию на международном уровне.

Караццо-Форланы (Уругвай)

Как и в случае с Льоренте, здесь смешались гены двух талантливых футбольных семей. Хуан Карлос Караццо был средним футболистом, который не добился больших успехов. Зато его дочь вышла замуж за Пабло Форлана – известного левого защитника, семикратного чемпиона Уругвая и победителя Кубка Либертадорес в составе «Пеньяроля». Позже Форлан играл за «Сан-Паулу», а еще сыграл на двух чемпионатах мира. Спустя десятилетия его сына Диего назовут лучшим игроком ЧМ -2010, он сыграет больше ста матчей за сборную Уругвая, выиграет «Золотую бутсу». Диего правильно сделал, что не стал теннисистом, а выбрал профессию деда и отца. Не всегда попадал в цель – в МЮ не пошло, а в «Интере» выигрывал «Урну кальчо», как и Кокорин, но это большой форвард.

Балкасары-Эрнандесы (Мексика)

И Хавьер Эрнандес, и его отец, который носит аналогичное имя и фамилию, играли на ЧМ за Мексику. Но в династию их превратил тесть Томас Балкасар, легенда «Гвадалахары», форвард сборной Мексики в пятидесятых. Как зять и внук, Томас играл на чемпионате мира. В 22 года в 1954 году он забил в ворота сборной Франции в Швейцарии, а спустя почти полвека Хавьер Эрнандес в том же возрасте огорчил французов на ЧМ -2010. Сыну «Чичарито» Ноа лишь два с половиной года, но у него на роду написано сыграть на мундиале и забить Франции.

Солари-Редондо (Аргентина)

Впечатляющая династия, о которой редко говорят, поскольку там рота футболистов со сложными родственными связями. Хорхе Солари был хавбеком ФК «Ривер Плейт» и сборной Аргентины. Его брат Эдуардо играл в футбол, как и его три сына – Сантьяго, Эстебан и Давид (последний имеет еще и колумбийский паспорт). Внук старшего в семействе пошел по его стопам – Аугусто Солари выступает за «Сельту». Каким боком тут Редондо? Женился на двоюродной сестре Сантьяго Солари. И хотя из его старшего сына Фернандо не получился крутой футболист, есть еще 18-летний Федерико.

Лаудрупы (Дания)

Финн Лаудруп играл в футбол, когда тот еще не был модным в Дании. Забивал за сборную и различные клубы, но главное – вырастил двух легенд футбола, звезд больших клубов. Брайан и Микаэль Лаудрупы представляли большие клубы, а сыновья старшего из них пошли по стопам отца – Андреас и Мадс стали футболистами. Дедушка Финн следит за их карьерами и радовался, когда Андреас сумел выиграть чемпионат Дании с «Норшелланном». Конечно, большими звездами вторые братья Лаудрупы не стали, но если у них есть дети, то можем надеяться на четвертое поколение игроков.

Почему не ставим на Райтов в первую очередь? Вряд ли спокойный Д’Марджио быстро сделает Иана Райта прадедом. Впрочем, даже два поколения классных игроков воспитать непросто, хотя таких историй больше. Сержиу Консейсау вот выпустил на замену 18-летнего сына Франсишку, и тот вчера вырвал для «Порту» победу через две минуты после выхода на поле в концовке игры против «Эшторила». В футболе много сыновей звезд прошлого. Пока Холанд и Кьеза выделяются, но на подходе новые и новые наследники.