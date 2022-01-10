ГлавнаяБлогиФутбольная ностальгияИстория футболаАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Звезда «Атлетико» из семьи легенды «Реала», а у Райта внук-футболист. Футбольная династия не только у Мальдини

вчера, 12:29
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Эрнандес Хавьер
Эрнандес Хавьер
Нападающий
Льоренте Маркос
Льоренте Маркос
Полузащитник
Форлан Диего
Форлан Диего
Нападающий
00:00 / 00:00

Внук легенды «Арсенала» дебютировал в Кубке Англии.

Райты (Англия)

Райта прекрасно знает английская молодежь, бывший форвард «Арсенала» стал известным экспертом. Фанатам постарше не нужно представлять нападающего, который забил более трех сотен мячей и выиграл АПЛ с «Арсеналом». В восемнадцать лет Иан стал отцом, его старшего приемного сына Шона Райта-Филлипса все прекрасно знают. Тоже играл за сборную Англии, побеждал с «Челси» в АПЛ.

Семья футбольная, двоюродный брат Иана – Джермейн, тоже был приличным футболистом. Самый успешный отрезок в карьере хавбек провел в составе «Испвича», и тоже поиграл в АПЛ. У Брэдли Райта-Филлипса карьера не сложилась особо яркой, хотя пару сезонов за «Манчестер Сити» тоже провел. И когда Шон в двадцать лет стал отцом, то Иан Райт понял – в семье растет еще один футболист.

Но отец и сын разные люди. Иан Райт – тревожный, эмоциональный человек, а Шон невероятно спокойный. Когда «Челси» заплатил за Райт-Филлипса большие деньги, или когда сын дебютировал за сборную Англии, эмоциональнее реагировал Иан. Теперь бывший форвард «Арсенала» в 58 гордится, что Д’Марджио Райт-Филлипс стал профессионалом. Два года назад выбивал «Арсенал» в юношеском Кубке Англии, испугав деда празднованием гола, опасным для здоровья:

Теперь парень дебютировал за взрослую команду «Сток Сити». Вышли в следующий раунд Кубка Англии. Ямайские родители Иана Райта лишь надеялись, что тот станет богатым и знаменитым. А теперь дедушка может дать внуку много крутых советов. Например, не поднимать голову и глаза перед ударом, ведь вратарям сложнее прочитать выстрел, если они думают, что форвард не готов пробить сразу.

Двадцатилетнему воспитаннику «Манчестер Сити» многому нужно научиться, но гены работают. Теперь в Кубке Англии представители династии Райтов выходили на поле в пяти десятилетиях подряд. В футболе есть парочка династий – и Пеле, и Мальдини из футбольных семей, но в Англии представителей троих поколений найти сложнее.

Льоренте-Хенто (Испания)

Если ограничиваться строго кровным родством и прямыми наследниками, то в семье Льоренте два поколения игроков. Но дядя может повлиять на футбольную карьеру племянника не меньше, чем родной отец. Франсиско Льоренте стал футболистом, как и его брат Хулио, поскольку вдохновлялись примером дяди – Пако Хенто, легенды «Реала». На семейных празднованиях старик встречал маленького Маркоса, который теперь играет за сборную и стал чемпионом Испании с «Атлетико». К слову, родной дедушка хавбека по материнской линии тоже футболист – Рамон Гроссо, семикратный чемпион Испании с «Реалом».

Вайссы (Словакия)

Всех Вайссов зовут одинаково – Владимиры. Дед родился в 1939 году, был чемпионом Чехословакии и серебряным призером Олимпиады-1964. Его сын, ставший известным тренером, который работал, в том числе, в России, успел поиграть за две национальные команды – чехословацкую и словацкую. А внук Владимир, который сейчас вернулся на родину и играет за «Слован», тринадцать лет представляет Словакию на международном уровне.

Караццо-Форланы (Уругвай)

Как и в случае с Льоренте, здесь смешались гены двух талантливых футбольных семей. Хуан Карлос Караццо был средним футболистом, который не добился больших успехов. Зато его дочь вышла замуж за Пабло Форлана – известного левого защитника, семикратного чемпиона Уругвая и победителя Кубка Либертадорес в составе «Пеньяроля». Позже Форлан играл за «Сан-Паулу», а еще сыграл на двух чемпионатах мира. Спустя десятилетия его сына Диего назовут лучшим игроком ЧМ-2010, он сыграет больше ста матчей за сборную Уругвая, выиграет «Золотую бутсу». Диего правильно сделал, что не стал теннисистом, а выбрал профессию деда и отца. Не всегда попадал в цель – в МЮ не пошло, а в «Интере» выигрывал «Урну кальчо», как и Кокорин, но это большой форвард.

Балкасары-Эрнандесы (Мексика)

И Хавьер Эрнандес, и его отец, который носит аналогичное имя и фамилию, играли на ЧМ за Мексику. Но в династию их превратил тесть Томас Балкасар, легенда «Гвадалахары», форвард сборной Мексики в пятидесятых. Как зять и внук, Томас играл на чемпионате мира. В 22 года в 1954 году он забил в ворота сборной Франции в Швейцарии, а спустя почти полвека Хавьер Эрнандес в том же возрасте огорчил французов на ЧМ-2010. Сыну «Чичарито» Ноа лишь два с половиной года, но у него на роду написано сыграть на мундиале и забить Франции.

Солари-Редондо (Аргентина)

Впечатляющая династия, о которой редко говорят, поскольку там рота футболистов со сложными родственными связями. Хорхе Солари был хавбеком ФК «Ривер Плейт» и сборной Аргентины. Его брат Эдуардо играл в футбол, как и его три сына – Сантьяго, Эстебан и Давид (последний имеет еще и колумбийский паспорт). Внук старшего в семействе пошел по его стопам – Аугусто Солари выступает за «Сельту». Каким боком тут Редондо? Женился на двоюродной сестре Сантьяго Солари. И хотя из его старшего сына Фернандо не получился крутой футболист, есть еще 18-летний Федерико.

Лаудрупы (Дания)

Финн Лаудруп играл в футбол, когда тот еще не был модным в Дании. Забивал за сборную и различные клубы, но главное – вырастил двух легенд футбола, звезд больших клубов. Брайан и Микаэль Лаудрупы представляли большие клубы, а сыновья старшего из них пошли по стопам отца – Андреас и Мадс стали футболистами. Дедушка Финн следит за их карьерами и радовался, когда Андреас сумел выиграть чемпионат Дании с «Норшелланном». Конечно, большими звездами вторые братья Лаудрупы не стали, но если у них есть дети, то можем надеяться на четвертое поколение игроков.

Почему не ставим на Райтов в первую очередь? Вряд ли спокойный Д’Марджио быстро сделает Иана Райта прадедом. Впрочем, даже два поколения классных игроков воспитать непросто, хотя таких историй больше. Сержиу Консейсау вот выпустил на замену 18-летнего сына Франсишку, и тот вчера вырвал для «Порту» победу через две минуты после выхода на поле в концовке игры против «Эшторила». В футболе много сыновей звезд прошлого. Пока Холанд и Кьеза выделяются, но на подходе новые и новые наследники.

Подлинная история Жозе Моуриньо. Переводчик, контрабандист и каменщик, которые стали знаменитыми тренерами
05 январяСтанислав Горин в блоге Футбольная ностальгияКомментарии3
Ровно 10 лет назад Диего Симеоне возглавил «Атлетико»
23 декабря 2021 ФотоКомментарии7
58 лет назад Лев Яшин стал обладателем «Золотого мяча»
17 декабря 2021 Комментарии18
Первый послевоенный ЧМ: арбитры родом из 19-го века, нелепая травма перед началом матча и капитанская чехарда
21 ноября 2021Сергей Колосков в блоге Футбольная ностальгияКомментарии4
Главный герой – из тени. Самые яркие моменты Хави-игрока
09 ноября 2021Сергей Иванов в блоге Футбольная ностальгияКомментарии12
35 лет назад Фергюсон провёл первый матч в качестве тренера «Ман Юнайтед»
08 ноября 2021 Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:03
спасибо за статью
RomM84
RomM84
вчера в 16:49
а где же Шмейхели?
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 13:51, ред.
это как-раз не странно. Сыну шахтёра или школьного учителя намного сложнее пробиться в профессиональный футбол. У богачей возможностей в десятки раз больше, а с футбольными связами тем более.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:13
Династии! Ах как сейчас это слово стало актуально среди насиженных мест в России!)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:01
Спасибо... Интересный материал.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100