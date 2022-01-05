Подлинная история Жозе Моуриньо. Переводчик, контрабандист и каменщик, которые стали знаменитыми тренерами

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05 января 2022, 08:54

Забавная оговорка – повод вспомнить крутых наставников.

Роман Ротенберг — брат защитника «Локомотива», возглавил хоккейный клуб СКА . И когда его спросили про важность опыта в трудном ремесле наставника, то пересказал свою версию карьерного пути Жозе Моуриньо. Португальца назвал «Йозе Марино», и сделал его «переводчиком Алекса Фергюсона». Лучше знать детали, когда делаешь аналогию, но получилось смешно. Подарен повод рассказать подлинные истории Моуриньо и его коллег по необычному попаданию на пьедестал.

Жозе Моуриньо – физрук, переводчик

Феликс Моуриньо был футболистом, но сын не смог стать профессионалом. Родители отправили его в бизнес-школу, но оттуда парень быстро сбежал. Убедил семью, что из него получится физрук. Учился охотно, даже немножко работал в школе, а параллельно осваивал иностранные языки. Пиренейские парни слабо знают английский, поэтому когда Бобби Робсон возглавил «Спортинг», к нему приставили Жозе. Англичанина быстро уволили, но он забрал Моуриньо с собой сначала в «Порту», а потом и в «Барселону». В Каталонии молодой человек уже был скорее ассистентом тренера, который проводил занятия и обсуждал тактику. Так начался путь обладателя 25 футбольных трофеев. А ведь мог до сих пор работать физруком в Португалии, если бы ленился и не выучил английский язык…

Жуан Салданья – нотариус и журналист

В шесть лет Жуан таскал контрабандное оружие через бразильско-уругвайскую границу. Как его угораздило стать криминальным элементом столь рано? Его отец унаследовал земли и встал на сторону юриста Гетулио Варгана, который воевал с диктатором родного штаба Жуана. В семье Салданья было пятеро детей, и два мальчика в шкафах вместо одежды держали заряженные пистолеты. Сначала партия его отца проиграла войну в стиле Дикого Запада – на три года бежали в Уругвай. Затем вернулись, победили, переехали в Рио. Богатый мальчик учился на юриста, но нахватался в университете коммунистических идей, вступил в партию. Играл в баскетбол и пляжный футбол, а затем начал писать о большом брате этой игры. Стал знаменитым журналистом, работал в «Ботафого» на разных должностях – начинал переводчиком и венгерского тренера клуба. Затем совершенно случайно стал тренером Гарринчи, а позже возглавил сборную Бразилии накануне победы на ЧМ -70. Салданья пользовался подвешенным языком и отлично мотивировал, поэтому при нем «селесао» выигрывали. Но в Бразилии установился профашистский режим, так что коммуниста из сборной выжили. Скандальный Жуан работал главным тренером лишь четыре года за всю жизнь, но умудрился выиграть с Гарринчей чемпионат штата Рио, что для «Ботафого» в пятидесятых годах прошлого века — единичный случай, а потом подготовил для Загалло чемпионский состав с Пеле, Карлосом Альберто, Жаирзиньо и Тостао.

Билл Струт – каменщик и бегун

Когда Боб Пейсли пришел знакомиться с родителями своей девушки Джесси, то будущий тесть спросил у парня, чем он занимается. Ответ о футболе совсем не убедил: «А по профессии ты кто»? Боб сказал, что умеет муровать из кирпича, и старик успокоился – вот, дочка не будет голодать. Билл Струт, в отличие от коллеги из «Ливерпуля», в футбол не играл совсем. Сразу пошел по стопам отца, много лет работал каменщиком. В Эдинбурге до сих пор можно найти дома, построенные Биллом. Но поскольку Струт также был приличным бегуном, то после тридцати начал тренировать местную футбольную команду. Лишь в 39 лет его заметил Уильям Уилтон, наставник «Рейнджерс», и пригласил в Глазго. Чемпион Шотландии работал в клубе двадцать один год, и мог трудиться еще столько же. Но бывший торговец сахаром Уилтон трагически погиб во время происшествия с яхтой друга. Врезались под утро в пирс, тренер «Рейнджерс» пытался привязать яхту, ее качнуло. Судя по описанию в газете, зацепился за веревку и пошел под воду. Друзья пытались его достать, но не смогли. «Рейнджерс» был в шоке – потеряли первого человека в клубе, который выиграл 9 трофеев. Но неожиданно для всех каменщик Струт оказался еще успешнее. Работал в клубе целых 34 года и взял 30 трофеев (18 чемпионских званий). Билл – один из самых титулованных наставников в истории футбола.

Арсен Венгер – инженер и экономист

Формально Венгер добился большего в футболе, чем любой в этом списке. Но лишь формально, ведь в «Страсбуре» выиграл чемпионство из глубокого запаса, а в еврокубках сыграл в одном ненужном матче. Двенадцать игр за три сезона – показатель плохого футболиста. Зато рослый парень неплохо учился, окончил инженерный факультет Университета Страсбурга, а позже стал магистром экономических наук. Как и Моуриньо, активно учил иностранные языки, долго работал на низовом уровне, но затем попал в «Монако». Выиграл чемпионат Франции, сыграл в финале Кубка Обладателей Кубков. Потом через Японию попал в «Арсенал». Все остальное – часть легенд АПЛ . Детище Венгера сейчас перезапускает Микель Артета. В первом тайме против «Манчестер Сити» увидели правильных «канониров» — как в старые времена, ведь не спрашивали у фаворита разрешения, а давили и атаковали.

Арриго Сакки – бухгалтер и продавец обуви

Сакки с детства болел за «Интер» и мечтал стать футболистом. Но в конце шестидесятых итальянский кальчо был сильным, поэтому из Арриго не получился профессионал. Быстро понял, что не тянет. Родители, которые однажды потеряли маленького сына и нашли его сидящим на столе в баре за просмотром игры сборной Уругвая – со стула малышу было плохо видно, поэтому его посадили на стол, надеялись, что Сакки «одумается». Чтобы не злить мать, Арриго стал бухгалтером и целых семь лет работал в лавке отца. Когда решил после тридцати сменить профессию и готовить юношей в «Чезене», то жена чуть не выгнала из дома. Спустя годы Джованна живет на вилле, которая в десятки раз больше их первой квартиры, а в тактике разбирается лучше многих тренеров. Сакки пошел за мечтой и стал одним из главных наставников в истории игры. Перестроил футбол на пару с Кройфом, который в этот список не попадет, ведь был великим игроком. Но не всегда обязательно хорошо бегать за мячом, чтобы великолепно тренировать. Идеально это объяснил сам остроумный Сакки:

Чтобы быть жокеем, необязательно родиться лошадью.

Но справедливо и другое утверждение: не каждый, кто не лошадь, может стать успешным жокеем. Впрочем, мир спорта щедрый, в футболе хватает тренеров, которые не были знаменитыми игроками. В их числе Нагельсманн, Жардим, Роджерс, Сарри, Виллаш-Боаш или манчестерский хулиган Рангник. Каждый доказывал, что заслуживает пост главного тренера без знатного футбольного прошлого. Все эти наставники выделяются интеллектом, а нередко образованнее, чем бывшие игроки. Они долго готовились, шли за мечтой и удача улыбалась.