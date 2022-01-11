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Знаковые возвращения в РПЛ. От Аленичева и Кержакова до второго захода Смолова в «Динамо»

вчера, 21:29
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Кокорин Александр
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Широков Роман
Широков Роман
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Дважды в одну реку.

Сегодня вспоминаем знаковые возвращения именно россиян — успешные, запоминающиеся и эмоциональные. Если хотите почитать о легионерах, совершавших камбэки в клубы РПЛ, то вам сюда.

Дмитрий Аленичев вернулся в «Спартак» в статусе победителя Лиги чемпионов

В конце 90-х Дмитрий Аленичев был настолько крут, что на «Спартак» сыпались предложения от европейских клубов. Полузащитник уехал в «Рому», где не заиграл, зато обрел себя в «Порту», выиграл под руководством Жозе Моуриньо Кубок УЕФА и Лигу чемпионов, забил по голу в обоих финалах. Через месяц после победы над «Монако» Аленичев привез в Москву Кубок чемпионов и подписал трехлетний контракт со «Спартаком», но продержался в родном клубе ровно до интервью, в котором разнес тогдашнего тренера Старкова.

Александр Кержаков снова в «Зените» после «Севильи» и «Динамо»

Кержаков покинул «Зенит» в конце 2006 года, не дождался первого российского чемпионства и пропустил триумф в Кубке УЕФА. Впрочем, выиграл этот трофей с «Севильей». В Россию Александра вернуло московское «Динамо», в котором форвард еще два года ждал приглашения из родного «Зенита», чтобы выиграть с «сине-бело-голубыми» россыпь трофеев и стать лучшим бомбардиром клуба в истории.

Андрей Тихонов завершил карьеру в «Спартаке»

В 2000-м Романцев прибегнул к традиционному методу запугивания и убрал из команды лидера и капитана Андрея Тихонова. Великий тренер умел «резать мясо» и не хотел иметь ничего общего с «отработанным материалом». Но с Тихоновым он ошибся. Андрей еще десять лет играл в футбол, а в «Спартак» вернулся уже в качестве тренера. И каково же бы было изумление красно-белых болельщиков, когда они увидели своего кумира на поле в матчах против «Краснодара» (в Кубке России) и «Крыльев Советов» (в РПЛ). В прощальном матче 40-летний Тихонов отметился голевой передачей и сыграл на зависть молодым.

Александр Анюков провел свой последний сезон в Самаре

Анюков родился в Самаре и начинал карьеру в «Крыльях Советов», но в 2005 году перешел в «Зенит», за который отыграл 14 сезонов, выиграл кучу трофеев, стал капитаном и легендой на все времена. В 2019-м руководство «Крылышек» уговорило Анюкова продлить карьеру на сезон и сыграть за родной клуб. Александр согласился и подарил волжским болельщикам несколько сентиментальных мгновений, правда, возвращение в целом получилось грустным: защитник не блистал, а «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ.

Андрей Аршавин вернулся в «Зенит» после английских гастролей

Аршавина не хотели отпускать из «Зенита», но трансфер в «Арсенал» все же состоялся. Пройдя в Лондоне полный драматургический цикл за три года, Андрей вернулся в «Зенит» на правах аренды и помог с чемпионством в решающей части переходного сезона-2011/12. Спустя еще год состоялось уже окончательное воссоединение с «сине-бело-голубыми», хотя прежнего Аршавина на поле уже было не видно.

Роман Широков и Антон Заболотный: второй шанс для воспитанников ЦСКА

ЦСКА в эпоху Гинера предпочитал не разбрасываться ценными россиянами, поэтому Акинфеев, Игнашевич и братья Березуцкие десятилетиями играли за «армейцев», а уезжавшие за хорошие деньги в Европу Семак и Жирков возвращались в клубы, готовые удовлетворить их выросшие финансовые аппетиты. И все же есть парочка похожих историй: Роман Широков и Антон Заболотный — воспитанники ЦСКА, так и не получившие шансов в молодости, зато оба подписывали контракты с «красно-синими» уже в зрелом возрасте. Широков в сезоне-2015/16 даже стал чемпионом с ЦСКА, после чего завершил футбольную карьеру.

Александр Самедов заглянул в «Спартак» на чемпионский огонек

Самедов предпочитал играть за московские клубы, а из-за этого географического ограничения приходилось повторяться. Александр дважды становился игроком «Локомотива» (в 2005-м и 2012-м), но возвращение воспитанника в «Спартак» 12 лет спустя — куда более примечательный сюжет. Инициатором трансфера опытного Самедова стал Массимо Каррера, а полузащитник отсалютовал победными голами в ворота «Анжи», «Зенита» и «Амкара». Ощутимый вклад в долгожданное чемпионство.

Возвращение легенды. Дмитрий Лоськов вернулся в «Локо» из «Сатурна»

На момент трансфера в «Сатурн» в 2007 году Лоськов провел в «Локомотиве» 10 лет и уже имел статус вечной легенды. Его возвращение в 2010-м получилось волнительным, причем поначалу Лоськов согласился на полугодичный контракт, но в общей сложности сыграл за второе пришествие полсотни матчей, а прощальную игру провел еще несколько лет спустя, в 43 года. Дмитрий удерживает первое место по количеству матчей, голов и результативных передач за «железнодорожников». Абсолютная легенда.

Владимир Быстров прогулялся по маршруту «Зенит» — «Спартак» — «Зенит»

Среди российских футболистов у Быстрова чуть ли не самая резонансная трансферная история. Дзюба просто ушел из «Спартака» в «Зенит» и до сих пор расхлебывает, а Владимир проделал путешествие из Санкт-Петербурга в Москву и обратно. Завоевал любовь и уважение по обе стороны баррикад. Ну, вы поняли. Наверное, никогда в российской футбольной истории фанаты не хейтили футболиста своей команды так, как «Вираж» Быстрова.

Александр Кокорин вернулся в «Динамо» из «Анжи», не сыграв ни матча

Игорь Семшов уходил из «Динамо» на год, чтобы сыграть за «Зенит», но Кокорин справился быстрее: его не было всего месяц. В июле 2013-го Александр был продан «Анжи» за 19 миллионов евро, а в августе, когда Сулейман Керимов скоропостижно свернул свой футбольный проект, вернулся в Москву за ту же сумму. За «Анжи» Кокорин так и не сыграл: отсиживался в лазарете, пока не вернулся в «Динамо».

Федор Смолов возвращается в «Динамо»

«Динамо» опубликовало опровержение трансфера Смолова, которое одновременно является официальным подтверждением. Шесть с половиной лет спустя Федор снова облачится в бело-голубую форму. Что должно произойти, чтобы мы посчитали этот трансфер знаковым? Будет достаточно помочь «Динамо» в завоевании титула. Только и всего.

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Все комментарии
Командир танка
Командир танка
сегодня в 03:55
Возвращение Смолова считаю лишним, будет у молодых время отнимать только. Научить их чему-то врятли, только дисциплину разлагать будет.
volga.kot
volga.kot
сегодня в 01:04
Блудные сыны возвращаются)
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:03
Спасибо, интересная подборка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:49
Возвращение Заболотного пока не о чём!
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