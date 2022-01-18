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Мистер Европа ушёл. Футбольный мир прощается с единственным шестикратным обладателем Кубка чемпионов

18 января 2022, 17:25
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Покойся с миром, Пако Хенто.

Грустный день для мадридистов и всего футбола

Сегодня утром мадридский «Реал» поделился печальной новостью: в возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный Франсиско «Пако» Хенто, один из двух самых титулованных футболистов в истории «Королевского клуба», единственный в истории обладатель шести Кубков Чемпионов и почетный президент «Мадрида». «Реал» называет Хенто «одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», выражает свои соболезнования его жене Мари Лус, сыновьям Франсиско и Хулио, внучкам Айтане и Канделе:

Пако Хенто является олицетворением всех ценностей «Реала» и является образцом для подражания для всех «мадридистов» и всего мира спорта. Болельщики «Реала» и все любители футбола всегда будут помнить его как одну из величайших икон спорта.

Кантабриец, ставший легендой «Мадрида»

Хенто появился на свет в 1933 году вдалеке от столицы, которая впоследствии стала ему домом. Франсиско — уроженец севера Испании, он рос в кантабрийской деревушке Гуарнисо под Сантандером, пас коров и вместе с отцом болел за «Атлетико Авиасьон де Мадрид», который впоследствии отбросил военно-воздушную составляющую из своего названия. Футбол для Хенто долгое время был страстным, но, казалось бы, несерьезным увлечением, пока его не пригласили в «Расинг», в котором он и начал профессиональную карьеру безусым юнцом.

Проведя всего лишь 10 матчей в Сантандере, в 1953-м Пако присоединился к «Реалу». На тот момент ему было 19 лет, а в день завершения футбольной карьеры окажется, что половина жизни прошла в «Мадриде». Хенто на протяжении 18 лет играл за «сливочных», на его счету более 600 официальных матчей и 182 гола. Настырный левый вингер не затерялся в компании со звездными Альфредо Ди Стефано, Раймоном Копа и Ференцем Пушкашем и установил парочку уникальных достижений.

Пако Хенто — самый титулованный футболист в истории Кубка/Лиги чемпионов

Франсиско принимал участие в восьми финалах Кубка чемпионов и выиграл шесть из них, этот рекорд до сих пор никому не покорился. По 5 побед на счету нескольких товарищей Хенто по доминировавшему в Европе с 1956-го по 1960-й «Реалу»: Саррага, Матеос, Лесмес, Маркитос, Риаль и Ди Стефано приняли участие в каждом из триумфальных розыгрышей на заре Кубка чемпионов, но только Хенто задержался в команде до 1966-го, чтобы взять рекордный титул. Благодаря этому его стали называть Мистер Европа.

Также по пять побед в Кубке/Лиге Чемпионов на сегодняшний день у легенд «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, а еще у Криштиану Роналду, который планирует играть в футбол еще 4 или 5 лет, что оставляет ему шансы на преследование рекорда Хенто. Другим своим выдающимся достижением Пако поделился за пару дней до смерти: на протяжении 50 лет он являлся самым титулованным футболистом в истории «Реала», но воскресная победа в Суперкубке Испании позволила Марсело сравняться с рекордсменом.

Не умаляя заслуг Марсело, 23 трофея Хенто выглядят гораздо весомее, ведь в то время не было такого количества турниров. Половина коллекции Марсело — это победы на клубных чемпионатах мира, а еще в Суперкубках Испании и УЕФА. Бразилец только 5 раз был чемпионом, в то время как Франсиско выигрывал Ла Лигу 12 раз, да и по Кубкам чемпионов счет в его пользу — 6:4.

Прорывы Хенто пугали лучших защитников его времени

Ди Стефано, Пушкаш и Копа предпочитали кружевные розыгрыши мяча с неторопливым продвижением к воротам и взрывом атаки за счет какого-нибудь гениального решения, но когда у «Реала» не клеилась комбинационная игра, мяч отдавали Хенто. И он разбирался. Коренастый и юркий вингер под 11-м номером предпочитал подбираться к воротам с левого фланга. Хенто блестяще владел скоростным дриблингом, для него не было проблемой подхватить мяч в центре поля и затащить его в штрафную, чтобы забить самому или выкатить под удар партнеру.

Фирменные прорывы Пако наводили ужас на защитников, ведь даже при ограниченном наборе финтов вингер регулярно оставлял оппонентов с носом благодаря смене ритма и заоблачной для его времени скорости работы с мячом. Его звездные партнеры могли блистать белоснежными улыбками и играть на публику, в то время как Хенто всегда работал на результат. Он был ошеломляюще хорош на фоне тихоходов середины XX века благодаря своей технике и скорости, играл красиво, но не вычурно — ноль пафоса и пижонства, лишь упорное преследование голов, голевых передач и побед.

Франсиско Хенто занимает видное место среди знаменитых кузнецов, выковавших победный менталитет «Мадрида», которым этот клуб козыряет и по сей день. В «Реале» Хенто прошел путь от нескладного кантабрийского подростка до уверенного в себе и гордого капитана, который вдохновил молодую команду на ремонтаду в финале Кубка Чемпионов против «Партизана». После смерти Альфредо Ди Стефано в 2016 году Хенто был почетным президентом «Реала». Сегодня его не стало, но память о знаменитом Пако бессмертна.

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Все комментарии
gento
gento
вчера в 15:30
Как пишут СМИ, семья сообщила, что Пако скончался ночью, будучи в майке "Реала". Поэтому, полагаю, можно считать, что он находился в строю команды своей жизни до самого последнего вздоха. Он был живой историей "Реала".
Но жизнь продолжается! В марте этого года исполняется 120 лет основания королевского клуба и ждём от "Реала" новых побед, что будет подобно прощальному салюту Почётному президенту ...
stromshik
stromshik ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 12:32
В пору начала моего увлечения футболом плакатами даже не пахло. Из отечественных изданий только "Советский спорт" и "Футбол (Футбол-Хоккей)". Некоторые заметки до сих пор храню. А цветными фотографиями выручал польский журнал "Спортовиц".
Gelious
Gelious ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 12:21
Да, годная была. Хотя у меня в то время в ходу был "Мой футбол". Из-за плакатов, которые потом стену в комнате украшали.
stromshik
stromshik ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 11:43
Такое вот свойство памяти - хорошее, неординарное и интересное запоминается надолго. Статья была в Спорт-Экспрессе. У них в тот период было достаточно достойных материалов.
Gelious
Gelious ответ stromshik (раскрыть)
вчера в 10:56
Ого. Видать, хорошая статья была, раз спустя десятилетия помните ее.
stromshik
stromshik
вчера в 07:44
Пару десятилетий назад была неплохая статья про личный вклад игроков - многократных обладателей Кубка Чемпионов в победы команд в этом турнире. Как отрицательный пример приводили Фила Нила из Ливерпуля - четыре кубка и никаких полезных действий. А вот Хенто, наоборот, герой - и в финалах неоднократно забивал и по ходу турниров, в том числе и решающие голы.
И после окончания игровой карьеры много нужного для Реала делал - воодушевлял перед финалами игроков.
Покойся с миром, память о тебе светлая.
амурец
амурец
вчера в 02:24
да уходят великие игроки
shur
shur
вчера в 00:32
...история и утрата Реала!!!
shlomo
shlomo
18 января в 17:52
Спасибо за такую статью.....всегда будет в памяти...
Roger Young
Roger Young
18 января в 17:41
Уходят великие. Вечная память!
NOVA
NOVA
18 января в 17:39
Покойся с миром, Легенда!!
санек002
санек002
18 января в 17:32
вчера я был забанен почему?только сказал ,что ростов является нам дочерней командой,как и сочи для зенита!ну и что тут агрессивного и хамского?вам не кажется что вы уж больно сами агрессивно ко мне относитесь?баните за каждую ерунду!разрешая без последствий хамить зенитовским ........в нашу сторону?
Carl Lewis
Carl Lewis
18 января в 17:26
Очень жаль, что сказать.
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