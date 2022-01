Мистер Европа ушёл. Футбольный мир прощается с единственным шестикратным обладателем Кубка чемпионов

Покойся с миром, Пако Хенто.

Грустный день для мадридистов и всего футбола

Сегодня утром мадридский «Реал» поделился печальной новостью: в возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный Франсиско «Пако» Хенто, один из двух самых титулованных футболистов в истории «Королевского клуба», единственный в истории обладатель шести Кубков Чемпионов и почетный президент «Мадрида». «Реал» называет Хенто «одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», выражает свои соболезнования его жене Мари Лус, сыновьям Франсиско и Хулио, внучкам Айтане и Канделе:

Кантабриец, ставший легендой «Мадрида»

Хенто появился на свет в 1933 году вдалеке от столицы, которая впоследствии стала ему домом. Франсиско — уроженец севера Испании, он рос в кантабрийской деревушке Гуарнисо под Сантандером, пас коров и вместе с отцом болел за «Атлетико Авиасьон де Мадрид», который впоследствии отбросил военно-воздушную составляющую из своего названия. Футбол для Хенто долгое время был страстным, но, казалось бы, несерьезным увлечением, пока его не пригласили в «Расинг», в котором он и начал профессиональную карьеру безусым юнцом.

Проведя всего лишь 10 матчей в Сантандере, в 1953-м Пако присоединился к «Реалу». На тот момент ему было 19 лет, а в день завершения футбольной карьеры окажется, что половина жизни прошла в «Мадриде». Хенто на протяжении 18 лет играл за «сливочных», на его счету более 600 официальных матчей и 182 гола. Настырный левый вингер не затерялся в компании со звездными Альфредо Ди Стефано, Раймоном Копа и Ференцем Пушкашем и установил парочку уникальных достижений.

Пако Хенто — самый титулованный футболист в истории Кубка/Лиги чемпионов

Франсиско принимал участие в восьми финалах Кубка чемпионов и выиграл шесть из них, этот рекорд до сих пор никому не покорился. По 5 побед на счету нескольких товарищей Хенто по доминировавшему в Европе с 1956-го по 1960-й «Реалу»: Саррага, Матеос, Лесмес, Маркитос, Риаль и Ди Стефано приняли участие в каждом из триумфальных розыгрышей на заре Кубка чемпионов, но только Хенто задержался в команде до 1966-го, чтобы взять рекордный титул. Благодаря этому его стали называть Мистер Европа.

