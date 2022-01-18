Мистер Европа ушёл. Футбольный мир прощается с единственным шестикратным обладателем Кубка чемпионов

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18 января 2022, 17:25

Покойся с миром, Пако Хенто.

Грустный день для мадридистов и всего футбола

Сегодня утром мадридский «Реал» поделился печальной новостью: в возрасте 88 лет ушел из жизни легендарный Франсиско «Пако» Хенто, один из двух самых титулованных футболистов в истории «Королевского клуба», единственный в истории обладатель шести Кубков Чемпионов и почетный президент «Мадрида». «Реал» называет Хенто «одной из величайших легенд нашего клуба и мирового футбола», выражает свои соболезнования его жене Мари Лус, сыновьям Франсиско и Хулио, внучкам Айтане и Канделе:

Пако Хенто является олицетворением всех ценностей «Реала» и является образцом для подражания для всех «мадридистов» и всего мира спорта. Болельщики «Реала» и все любители футбола всегда будут помнить его как одну из величайших икон спорта.

Кантабриец, ставший легендой «Мадрида»

Хенто появился на свет в 1933 году вдалеке от столицы, которая впоследствии стала ему домом. Франсиско — уроженец севера Испании, он рос в кантабрийской деревушке Гуарнисо под Сантандером, пас коров и вместе с отцом болел за «Атлетико Авиасьон де Мадрид», который впоследствии отбросил военно-воздушную составляющую из своего названия. Футбол для Хенто долгое время был страстным, но, казалось бы, несерьезным увлечением, пока его не пригласили в «Расинг», в котором он и начал профессиональную карьеру безусым юнцом.

Проведя всего лишь 10 матчей в Сантандере, в 1953-м Пако присоединился к «Реалу». На тот момент ему было 19 лет, а в день завершения футбольной карьеры окажется, что половина жизни прошла в «Мадриде». Хенто на протяжении 18 лет играл за «сливочных», на его счету более 600 официальных матчей и 182 гола. Настырный левый вингер не затерялся в компании со звездными Альфредо Ди Стефано, Раймоном Копа и Ференцем Пушкашем и установил парочку уникальных достижений.

Пако Хенто — самый титулованный футболист в истории Кубка/Лиги чемпионов

Франсиско принимал участие в восьми финалах Кубка чемпионов и выиграл шесть из них, этот рекорд до сих пор никому не покорился. По 5 побед на счету нескольких товарищей Хенто по доминировавшему в Европе с 1956-го по 1960-й «Реалу»: Саррага, Матеос, Лесмес, Маркитос, Риаль и Ди Стефано приняли участие в каждом из триумфальных розыгрышей на заре Кубка чемпионов, но только Хенто задержался в команде до 1966-го, чтобы взять рекордный титул. Благодаря этому его стали называть Мистер Европа.

The legendary and iconic Paco Gento has passed away at the age of 88, Real Madrid have announced. pic.twitter.com/omfTQkP3tx — Madrid Zone (@theMadridZone) January 18, 2022

Также по пять побед в Кубке/Лиге Чемпионов на сегодняшний день у легенд «Милана» Паоло Мальдини и Алессандро Костакурты, а еще у Криштиану Роналду, который планирует играть в футбол еще 4 или 5 лет, что оставляет ему шансы на преследование рекорда Хенто. Другим своим выдающимся достижением Пако поделился за пару дней до смерти: на протяжении 50 лет он являлся самым титулованным футболистом в истории «Реала», но воскресная победа в Суперкубке Испании позволила Марсело сравняться с рекордсменом.

Не умаляя заслуг Марсело, 23 трофея Хенто выглядят гораздо весомее, ведь в то время не было такого количества турниров. Половина коллекции Марсело — это победы на клубных чемпионатах мира, а еще в Суперкубках Испании и УЕФА . Бразилец только 5 раз был чемпионом, в то время как Франсиско выигрывал Ла Лигу 12 раз, да и по Кубкам чемпионов счет в его пользу — 6:4.

Прорывы Хенто пугали лучших защитников его времени

Ди Стефано, Пушкаш и Копа предпочитали кружевные розыгрыши мяча с неторопливым продвижением к воротам и взрывом атаки за счет какого-нибудь гениального решения, но когда у «Реала» не клеилась комбинационная игра, мяч отдавали Хенто. И он разбирался. Коренастый и юркий вингер под 11-м номером предпочитал подбираться к воротам с левого фланга. Хенто блестяще владел скоростным дриблингом, для него не было проблемой подхватить мяч в центре поля и затащить его в штрафную, чтобы забить самому или выкатить под удар партнеру.

Фирменные прорывы Пако наводили ужас на защитников, ведь даже при ограниченном наборе финтов вингер регулярно оставлял оппонентов с носом благодаря смене ритма и заоблачной для его времени скорости работы с мячом. Его звездные партнеры могли блистать белоснежными улыбками и играть на публику, в то время как Хенто всегда работал на результат. Он был ошеломляюще хорош на фоне тихоходов середины XX века благодаря своей технике и скорости, играл красиво, но не вычурно — ноль пафоса и пижонства, лишь упорное преследование голов, голевых передач и побед.

Франсиско Хенто занимает видное место среди знаменитых кузнецов, выковавших победный менталитет «Мадрида», которым этот клуб козыряет и по сей день. В «Реале» Хенто прошел путь от нескладного кантабрийского подростка до уверенного в себе и гордого капитана, который вдохновил молодую команду на ремонтаду в финале Кубка Чемпионов против «Партизана». После смерти Альфредо Ди Стефано в 2016 году Хенто был почетным президентом «Реала». Сегодня его не стало, но память о знаменитом Пако бессмертна.