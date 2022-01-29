У «Ньюкасла» нет стратегии. Футболисты и клубы саботируют трансферы в команду шейхов

1643452080

вчера, 13:28

Игрушка мультимиллиардера может вылететь из АПЛ .

Хау – хороший наставник, но не магнит для игроков

Том Холланд – исполнитель роли Человека-паука в фильме, собравшем больше миллиарда долларов в мировом прокате впервые со времен начала пандемии, является фанатом «Тоттенхэма» и приглашал Мбаппе в любимый лондонский клуб при встрече. Килиан лишь посмеялся, как и в случае с перспективой играть за «Ньюкасл».

Еще до сделки с шейхами Гризманн перевел коллегу по сборной в состав «сорок», играя в футбольный менеджер, а Мбаппе сразу вспомнил, чем плох север Англии. Не тот климат, чтобы теплолюбивые игроки соглашались на переезд. Ливерпуль и Манчестер ничего невероятного собой как города тоже не представляют, хотя там речь о великих клубах новых времен.

«Ньюкасл» не входит в список легенд настоящего, невзирая на успехи начала 20-го века. И тренера, который стал бы магнитом для сильных игроков, клуб после продажи шейхам 80 % акций, не завербовал. По десять процентов получили братья Рубены – иракские евреи, владельцы ипподромов и недвижимости на 21 миллиардов евро, и Аманда Стэйвли, которая связана с Ближним Востоком и помогла другим шейхам забрать «Манчестер Сити».

Вот только братья Рубены в футболе не разбираются. Управлять «Ньюкаслом» отправили наследника Джейми. Да и Аманда связана с бизнесом, а не со спортом, ей сложно в роли официального лица шейхов из Саудовской Аравии. В этом симбиозе слишком много политического консалтинга. Принц с плохой репутацией латает ее инвестициями в популярный в северной Англии клуб. Управлять поставили женщину. В партнеры взяли евреев, но из арабской страны.

Не удивительно, что ни один именитый наставник не согласился ввязаться в эту авантюру – спасать от вылета команду, которая может потратить 200 млн фунтов на трансферы, ведь бывший владелец Майкл Эшли был скупым, с финансовым фэйр-плей у «сорок» проблем пока нет. Эдди Хау уже делает игру «Ньюкасла» не лучше, но здоровее – после погрома от «Сити» провели три матча в АПЛ без поражений. Вот только забивают мало, пропускают в сезоне часто, прессингуют слабо.

Любой тренер уровня АПЛ смещал бы акцент с игры через Сен-Максимена, добавлял работу флангом, получив Триппьера, и не отказывался от мотивации Шелви, который пытается задержаться в середине поля, хотя понимает – почти все участники нынешнего состава в основе ненадолго. Но кто их заменит? Открытый вопрос, ведь в АПЛ зимние трансферы традиционно опасные.

Балотелли, Лингард и Алли – набор для «Отряда самоубийц»

Серьезные футболисты отказываются от «Ньюкасла», приходится ставить на Криса Вуда. Заплатили отступные в 30 млн евро за тридцатилетнего австралийца с рыночной стоимостью в 6 миллионов. Конечно, у Криса не такая уж плохая результативность и воевать в АПЛ умеет, но по дорогому трансферу очевидно – клубы-продавцы будут «доить» шейхов при малейшей возможности.

МЮ предложил «Ньюкаслу» заплатить 2.5 млн фунтов за аренду Лингарда, но добавил «бонус за выживание» — 12 млн фунтов. На «сорок» также вешали зарплату Джесси в размере 80 тысяч фунтов в неделю. С такой наглостью переговоры с клубом шейхов ведут абсолютно все. Дают 40 млн евро за Азара? Эден откажется бороться за выживание, как и Ван де Бек. Готовы пригласить Балотелли? Странное решение, ведь Марио – ходячая проблема.

В Турции вернул голы, но дело ведь не в мастерстве, как и в случае с будущим зятем Гвардиолы. Деле Алли, который в прошлых отношениях снимал домашнее порно со зрителями, встречается с дочерью тренера «Манчестер Сити» Марией. Хавбек вряд ли входит в планы Конте, поэтому может оказаться в «Ньюкасле». Но Леви запросит много денег, как уже сделал Рангник. А такой футболист, как Кейлор Навас, скорее будет драться за игровое время с Доннаруммой в ПСЖ , чем отправится к Хау в «Ньюкасл».

Финансовый фэйр-плей не позволяет поступить так, как Абрамович в прошлом –вербовать игроков пачками без оглядки на суммы. А толкового спортивного директора, который отсеивал бы сомнительные сделки и мог внятно объяснить на переговорах звездам уровня Гризманна, зачем им этот «Ньюкасл», в клубе точно нет.

«Челси» Абрамовича наступал на похожие грабли

Помним истории клубов залетных богачей и их покупки. Возьмите Робиньо, который приехал в «Манчестер Сити», а думал, что его подписал «Юнайтед». Сейчас бывшему форварду закрыт путь в Европу – апелляционный суд в Италии подтвердил вердикт по делу о групповом изнасиловании. Клубы, перекупленные миллиардерами, часто ставят на хулиганов.

«Ньюкаслу» еще сложнее, чем было «Челси», хотя и на приглашения лондонцев многие реагировали критически. Глен Джонсон, Смертин, Верон, Муту и Креспо не задержались в основе. Но вместе с ними подписали Джо Коула, Даффа и Макелеле, так что массовая закупка сработала. Плюс набралась опыта Грановская, а в случае с «Манчестер Сити» деньги тратят каталонцы из «Барселоны».

Но тут важно понять одну деталь. «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» уже имеют иностранных владельцев и не хотят получить еще одного могущественного конкурента. Хватит им того, что «Вест Хэм» с «Лестером» кусаются, а «Тоттенхэм» с «Арсеналом» на вечном низком старте. А теперь смотрим на календарь «Ньюкасла» в конце сезона. Там «Ливерпуль, „Манчестер Сити“ и „Арсенал“. „Сорок“ будут топить, „шпоры“, „лисы“ и „аристократы“ тоже сыграют с ними на все деньги.

Понятно, что спастись от вылета может помочь „Эвертон“ — два клуба с сомнительным менеджментом встретятся друг с другом в ближайшем туре АПЛ . У Хау есть шанс покинуть зону вылета, но пачка новичков – риск получить конфликты в раздевалке. У Эдди нет авторитета при работе со звездами, если их подвезут зимой. „Челси“ и „Манчестер Сити“ ставили на более опытных наставников. Тому же Мюллеру нет смысла покидать „Баварию“, чтобы драться за восьмое место с „Ньюкаслом“.

Речь о проекте ради улучшения имиджа Саудовской Аравии, остается риск, что его в любой момент могут свернуть, как китайскую экспансию в европейском футболе. Денег потратят много, парочку звонких имен заберут. Но даже Коутиньо доверился „Астон Вилле“ и Джеррарду, а не „Ньюкаслу“ и Хау. „Сороки“ уже получили много отказов, но последуют новые, ведь гранды АПЛ пытались заблокировать саму продажу и не хотят взрастить конкурента. А если клуб вылетит в Чемпионшип, как бы сам шейх не потерял интерес.