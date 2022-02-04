«Герта» – «Бохум». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» – «Бохум», который состоится 4 февраля 2022 года
«Герта»
Берлинский клуб не оправдывает надежд болельщиков и выиграл только один матч из пяти последних туров в Бундеслиге. Коллектив набрал 22 очка и находится на 13 месте в турнирной таблице и вряд ли может рассчитывать на месте в зоне еврокубков. В предстоящей встрече с новичком Бундеслиги, футболисты из столичной команды могут побороться даже за победу, которая им очень нужна, чтобы укрепить свою позицию.
23 января «Герта» крупно проиграла «Баварии» на своем поле (1:4), а 15 числа сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0).
«Бохум»
«Бохум» также не может похвалиться серьезными результатами за последний месяц. Клуб набрал только четыре очка в пяти последних турах и опережает «Герту» в турнирной таблице на два балла. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, коллектив обязан более стабильно набирать очки и решить проблемы с реализацией моментов, ведь за весь сезон он смог забить всего 19 мячей. Предстоящий матч с «Гертой» обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.
22 января «Бохум» разошелся миром с «Кельном» (2:2), а 15 числа минимально уступил на выезде «Майнцу» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Герта» – 2.31
- Ничья – 3.34
- Победит «Бохум» – 3.33
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»
- «Герта» выиграла пять из десяти последних матчей на своем стадионе
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- Пять личных встреч команд в Берлине за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Герту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.31. Оба коллектива не показывают хороших результатов, и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх над «Бохумом» за счет фактора домашнего стадиона. Прогнозируем победу «Герты».