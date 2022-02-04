«Герта» – «Бохум». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» – «Бохум», который состоится 4 февраля 2022 года

«Герта»

Берлинский клуб не оправдывает надежд болельщиков и выиграл только один матч из пяти последних туров в Бундеслиге. Коллектив набрал 22 очка и находится на 13 месте в турнирной таблице и вряд ли может рассчитывать на месте в зоне еврокубков. В предстоящей встрече с новичком Бундеслиги, футболисты из столичной команды могут побороться даже за победу, которая им очень нужна, чтобы укрепить свою позицию.

23 января «Герта» крупно проиграла «Баварии» на своем поле (1:4), а 15 числа сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

«Бохум»

«Бохум» также не может похвалиться серьезными результатами за последний месяц. Клуб набрал только четыре очка в пяти последних турах и опережает «Герту» в турнирной таблице на два балла. Чтобы обезопасить себя от зоны вылета, коллектив обязан более стабильно набирать очки и решить проблемы с реализацией моментов, ведь за весь сезон он смог забить всего 19 мячей. Предстоящий матч с «Гертой» обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.

22 января «Бохум» разошелся миром с «Кельном» (2:2), а 15 числа минимально уступил на выезде «Майнцу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 2.31

Ничья – 3.34

Победит «Бохум» – 3.33

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«Герта» выиграла пять из десяти последних матчей на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Пять личных встреч команд в Берлине за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Герту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.31. Оба коллектива не показывают хороших результатов, и мы предполагаем, что хозяева смогут одержать верх над «Бохумом» за счет фактора домашнего стадиона. Прогнозируем победу «Герты».