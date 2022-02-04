Прогнозы ставок на Лигу чемпионов | 1/8 финала

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вчера, 14:21

Битва титанов на «Парк де Пренс» начнется в середине февраля, а обладатель титула Премьер-лиги «Ман Сити» будет собираться в Португалию…

Вторник 15 февраля

Сможет ли ПСЖ , наконец, упокоить некоторых призраков, выиграв этот турнир после многих лет неловких выходов и мучительных промахов?

Пересмотренная жеребьевка была не самой благоприятной для них, поскольку они столкнулись с командой «Реал Мадрид», которая наслаждается удивительно безмятежным шествием к титулу испанской Примеры с момента повторного назначения Карло Анчелотти.

Много путешествовавший итальянский босс будет надеяться, что сможет вернуться, чтобы преследовать один из своих бывших клубов, поскольку 62-летний футболист покинул чемпионов Франции ради своего первого выступления в Мадриде еще в 2013 году.

Есть также два увлекательных политических подтекста в этом матче, в первую очередь назревающая битва за волю между двумя клубами из-за долгосрочного будущего Килиана Мбаппе.

23-летний футболист не скрывал своего желания попробовать себя в испанском футболе, и, по слухам, он может перейти в Мадрид этим летом.

В этом матче Лионель Месси должен сыграть против «Реала» впервые после его шокирующего летнего переезда из «Барселоны».

Эти две команды в последний раз ссорились на групповых этапах турнира 2019/20.

Два года назад « ПСЖ » с комфортом возглавил группу А, отбросив своих испанских соперников со счетом 3:0, поскольку Анхель Ди Мария провел плодотворную ночь перед своими бывшими работодателями.

Это 73/25 для гостей, чтобы отомстить здесь и взять верх, прежде чем стороны вернутся на Бернабеу.

Сможет ли «Манчестер Сити» выйти в финал Лиги чемпионов второй раз подряд?

«Спортинг» стоит у них на пути: португалец на незнакомой территории впервые с 2009 года вышел в плей-офф своего турнира.

Рубена Аморима называют одним из самых ярких молодых тренеров в европейском футболе, и он успешно вывел «Львов» на этот этап за счет популярной дортмундской «Боруссии».

Это будет первая встреча между этими двумя командами после дуэли в Лиге Европы в 2012 году, где именно португальцы вышли на первое место с общей победой на выезде в 1/8 финала.

«Сити» 16/5, чтобы провести более спокойный вечер на этот раз, вернувшись на Etihad с общим преимуществом в два гола.

Среда, 16 февраля

Сможет ли «Ливерпуль» обыграть миланские клубы, возвращаясь на «Сан-Сиро» во второй раз за три месяца?

«Красные» набрали максимальное количество очков в своих двух стычках с «Миланом» перед Рождеством, но теперь именно «Интер» стоит на их пути, пытаясь выйти в четвертьфинал.

Команда Серии А отстала от «Реала» в своей группе, но этот этап соревнований является несколько неизведанной территорией для «нерадзурри».

Прошло ровно десять лет с тех пор, как они в последний раз продвинулись дальше этой точки.

В 1/8 финала эти две команды также встречались в последний раз, когда Фернандо Торрес забил единственный гол на «Сан-Сиро» в сезоне 2008/09 и отправил «Ливерпуль» в восьмерку последних со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Для красных это 38/5, чтобы повторить этот счет и одержать победу со счетом 1: 0 в Ломбардии.

Зальцбург достиг новых высот после того, как неожиданно занял второе место в группе G.

Это будет их первое появление в плей-офф.

Им досталась самая незавидная ничья против мюнхенской «Баварии», которая настолько полностью контролирует свою национальную лигу, что может позволить себе направить все свое внимание на задачу поднять этот трофей во второй раз за три сезона.

Австрийцы забили на шестерку в последний раз, когда немецкие гранды выезжали на «Ред Булл Арену» еще в ноябре 2020 года — хотя хозяевам все-таки удалось открыть счет.

Четыре гола за последние 11 минут разрушили надежды хозяев, поскольку «Бавария» обыграла победителя со счетом 6: 2 на групповом этапе прошлого сезона.

BTTS и «Бавария» в настоящее время доступны на 39/25, поскольку шестикратные победители отправляются в Зальцбург в первом матче.