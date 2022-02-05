«Барселона» – «Атлетико» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Барселона» – «Атлетико» Мадрид, который состоится 6 февраля 2022 года

«Барселона»

В команде идет большая перестройка и болельщики относятся к этом с пониманием, а также уважают главного тренера и бывшую звезду «Барселоны» — «Хави». Коллектив усилился несколькими игроками и занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Матчи с «Атлетико» всегда были принципиальными и в случае победы в этой встрече, «сине-гранатовые» смогут обойти мадридский клуб на два пункта.

23 января «Барселона» обыграла «Алавес» в чемпионате Испании (1:0), а в кубке Испании уступила «Атлетику» Бильбао в дополнительное время (2:3).

«Атлетико»

Подопечные Диего Симеоне в этом сезоне откровенно не дотягивают до своего статуса чемпиона и идут только на четвертой позиции в таблице. Команда набрала 36 очков, а отставание от лидера мадридского «Реала» составляет целых 14 баллов. Предстоящий матч с каталонцами является чуть ли не последним шансом «матрасников» зацепиться за борьбу с лидерами. От столичного клуба болельщики ждут только победы.

22 января «Атлетико» обыграл на своем поле «Валенсию» (3:2), а 19 числа проиграл в кубке Испании «Реалу» Сосьедад (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Барселона» – 2.29

Ничья – 3.42

Победит «Атлетико» – 3.3

Статистика

«Барселона» проиграла только три матча из десяти последних (все в дополнительное время), а «Атлетико» уступил пять раз

«Барселона» забивала в девяти из десяти последних домашних поединках

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» выиграл только один матч из шести последних на выезде

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.42. Обе команды не будут рисковать и постараются максимально обезопасить себя в оборонных действиях. Предполагаем, что команды поделят очки, а встреча не порадует зрителей большим количеством забитых мячей.