«Вест Хэм» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Уотфорд», который состоится 8 февраля 2022 года
«Вест Хэм»
После серии удачных матчей «молотобойцы» в двух последних турах не смогли набрать очки, однако удерживают пятую позицию в турнирной таблице. Лондонский клуб набрал 37 очков и стремится в первую четверку, которая дает право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров АПЛ, болельщики ждут только победы и очередные три очка в копилку турнирной таблицы.
05 февраля «Вест Хэм» обыграл в дополнительное время «Киддерминстер» (2:1), а 22 января проиграл «Манчестер Юнайтед» в чемпионате (0:1).
«Уотфорд»
Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Англии и как результат опустилась в зону вылета. «Уотфорд» набрал только 15 очков и занимает 16 место в турнирной таблице, поэтому тренерскому штабу необходимо корректировать тренировочный процесс и работать над слабыми сторонами. Клуб пропустил 40 мячей, что является третьим снизу результатом в АПЛ.
05 февраля «Уотфорд» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а 21 числа команда крупно проиграла «Норвичу» на своем поле (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.48
- Ничья – 4.72
- Победит «Уотфорд» – 7.26
Статистика
- «Уотфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Вест Хэм» уступил в пяти поединках
- «Вест Хэм» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах
- «Уотфорд» проиграл шесть последних матчей «Вест Хэму» во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. «Молотобойцы» должны уверенно обыгрывать команду из зоны вылета на своем поле, если хотят остаться в борьбе за первую четверку. Предполагаем, что в этом матче у «Вест Хэма» проблем с результатом не возникнет.