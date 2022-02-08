«Вест Хэм» – «Уотфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» – «Уотфорд», который состоится 8 февраля 2022 года

«Вест Хэм»

После серии удачных матчей «молотобойцы» в двух последних турах не смогли набрать очки, однако удерживают пятую позицию в турнирной таблице. Лондонский клуб набрал 37 очков и стремится в первую четверку, которая дает право сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. В домашнем поединке с одним из аутсайдеров АПЛ , болельщики ждут только победы и очередные три очка в копилку турнирной таблицы.

05 февраля «Вест Хэм» обыграл в дополнительное время «Киддерминстер» (2:1), а 22 января проиграл «Манчестер Юнайтед» в чемпионате (0:1).

«Уотфорд»

Команда не может выиграть уже несколько матчей подряд в чемпионате Англии и как результат опустилась в зону вылета. «Уотфорд» набрал только 15 очков и занимает 16 место в турнирной таблице, поэтому тренерскому штабу необходимо корректировать тренировочный процесс и работать над слабыми сторонами. Клуб пропустил 40 мячей, что является третьим снизу результатом в АПЛ .

05 февраля «Уотфорд» сыграл вничью с «Бернли» (0:0), а 21 числа команда крупно проиграла «Норвичу» на своем поле (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.48

Ничья – 4.72

Победит «Уотфорд» – 7.26

Статистика

«Уотфорд» проиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Вест Хэм» уступил в пяти поединках

«Вест Хэм» забивал в девяти из десяти последних домашних матчах

«Уотфорд» проиграл шесть последних матчей «Вест Хэму» во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. «Молотобойцы» должны уверенно обыгрывать команду из зоны вылета на своем поле, если хотят остаться в борьбе за первую четверку. Предполагаем, что в этом матче у «Вест Хэма» проблем с результатом не возникнет.