«Леванте» – «Бетис». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Леванте» – «Бетис», который состоится 13 февраля 2022 года

«Леванте»

«Леванте» является худшей командой на данный момент в чемпионате Испании и не может решить свои проблемы, которые не позволяют добиваться хороших результатов. Команда идет на последнем месте с 11 набранными очками, отставая от ближайшего соперника уже на шесть пунктов. В матче с «Бетисом», набравших хороший ход, аутсайдеру будет сложно навязать борьбу, однако футболисты приложат максимум усилий, чтобы зацепиться за очки.

4 февраля «Леванте» крупно проиграл «Хетафе» (0:3), а 22 января уступил на своем поле «Кадису» (0:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Испании.

«Бетис»

«Бетис» проводит один из лучших сезонов за последнее время и идет на текущем третьем месте в Ла-Лиге. Команда набрала 40 очков и отстает от «Севильи» на 10 пунктов, имея одну игру запасе. Тем не менее, клубу стоит больше сосредоточится на сохранении своей позиции, ведь ближайшие конкуренты находятся на расстоянии нескольких очков. «Бетис» имеет хорошую статистику мячей (41:27) и в поединке с аутсайдером может ее улучшить.

9 февраля «Бетис» обыграл на выезде «Райо Вальекано» (2:1) в кубке Испании, а шестого числа уступил на своем поле «Вильярреалу» в чемпионате (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Леванте» – 3.36

Ничья – 3.73

Победит «Бетис» – 2.19

Статистика

«Леванте» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бетис» одержал семь побед на выезде в десяти поединках за последнее время

Три последних матча между клубами на поле «Леванте» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей с «Леванте» во всех турнирах

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.19. Клуб хорошо выступает на выезде и постарается с первых минут завладеть преимуществом, чтобы довести дело до уверенной победы. Прогнозируем успех «Бетиса» в предстоящем поединке.