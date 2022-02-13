«Мец» – «Марсель». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» – «Марсель», который состоится 13 февраля 2022 года
«Мец»
В нынешнем сезоне «Мец» не выступает также успешно, как и в прошлом и вынужден бороться за выживание в Лиге 1. Команда занимает 18 место в турнирной таблице и набрала 20 очков, что на данный момент не позволяет ей покинуть зону вылета. Тем не менее, коллектив бьется в каждом матче за каждый пункт и прогресс в результатах наблюдается, о чем говорят пять набранных очков в пяти последних турах.
6 февраля «Мец» сыграл на выезде вничью с «Труа» (0:0), а 23 января проиграл на своем поле «Ницце» (0:2).
«Марсель»
Под руководством Хорхе Сампаоли команда показывает неплохие результаты в чемпионате Франции, но слишком отстает от лидера – ПСЖ. «Марсель» занимает второе место, имея в активе 43 очка и проигрывает парижскому гранду 16 очков, при сыграв на один поединок меньше. Чтобы сохранить свою позицию, коллективу необходимо продолжить стабильные выступления во внутреннем первенстве и немного улучшит реализацию моментов (36 забитых мячей).
9 февраля «Марсель» крупно проиграл «Ницце» в матче кубка Франции (1:4), а четвертого числа на своем поле оказался сильнее «Анже» (5:2) в чемпионате.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мец» – 4.77
- Ничья – 3.67
- Победит «Марсель» – 1.847
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Марсель» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре из пяти встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.854. Команды мало забивают в личных встреча и в этот раз вероятнее всего начнут матч осторожно. Предполагаем, что в игре не будет забито больше двух мячей.