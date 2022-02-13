«Мец» – «Марсель». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Мец» – «Марсель», который состоится 13 февраля 2022 года

«Мец»

В нынешнем сезоне «Мец» не выступает также успешно, как и в прошлом и вынужден бороться за выживание в Лиге 1. Команда занимает 18 место в турнирной таблице и набрала 20 очков, что на данный момент не позволяет ей покинуть зону вылета. Тем не менее, коллектив бьется в каждом матче за каждый пункт и прогресс в результатах наблюдается, о чем говорят пять набранных очков в пяти последних турах.

6 февраля «Мец» сыграл на выезде вничью с «Труа» (0:0), а 23 января проиграл на своем поле «Ницце» (0:2).

«Марсель»

Под руководством Хорхе Сампаоли команда показывает неплохие результаты в чемпионате Франции, но слишком отстает от лидера – ПСЖ . «Марсель» занимает второе место, имея в активе 43 очка и проигрывает парижскому гранду 16 очков, при сыграв на один поединок меньше. Чтобы сохранить свою позицию, коллективу необходимо продолжить стабильные выступления во внутреннем первенстве и немного улучшит реализацию моментов (36 забитых мячей).

9 февраля «Марсель» крупно проиграл «Ницце» в матче кубка Франции (1:4), а четвертого числа на своем поле оказался сильнее «Анже» (5:2) в чемпионате.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мец» – 4.77

Ничья – 3.67

Победит «Марсель» – 1.847

Статистика

Пять из шести последних матчей «Меца» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Марсель» выиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.854. Команды мало забивают в личных встреча и в этот раз вероятнее всего начнут матч осторожно. Предполагаем, что в игре не будет забито больше двух мячей.