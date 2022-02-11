«Зенит» выиграл Atlantic Cup 2-й раз в истории

«Зенит» стал победителем товарищеского турнира Atlantic Cup в межсезонье.
Сине-бело-голубые обыграли датские «Мидтьюлланд» (1:0), «Копенгаген» (1:1, по пенальти – 3:2) и «Брондбю» (2:1).
Второе место занял «Копенгаген», на третьем – «Хальмстад».
Для «Зенита» победа в турнире стала второй в истории. Команда также выиграла этот трофей в 2016 году.
Посмотрите на это трезвым взглядом. Хоть кто то из РУСских команд выигрывает такие стремные кубки. И кстати в соперничестве с нормальными по соперничеству командами.
Вопрос. У нас в России есть клуб сильнее на данный момент?
Факт: Зенит, не один конечно, но в основном этот клуб набирает баллы за Наш рейтинг в Фифа.
И не надо тут рыдать за Российский футбол или писать доводы за Свои клубы.
Посмотрите на это трезвым взглядом. Хоть кто то из РУСских команд выигрывает такие стремные кубки. И кстати в соперничестве с нормальными по соперничеству командами.
Вопрос. У нас в России есть клуб сильнее на данный момент?
Факт: Зенит, не один конечно, но в основном этот клуб набирает баллы за Наш рейтинг в Фифа.
И не надо тут рыдать за Российский футбол или писать доводы за Свои клубы.
Уработали скандинавов, запытали Алипа и проверили правильность курса :))
Уработали скандинавов, запытали Алипа и проверили правильность курса :))