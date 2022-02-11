«Зенит» выиграл Atlantic Cup 2-й раз в истории

1644605686

вчера, 21:54

«Зенит» стал победителем товарищеского турнира Atlantic Cup в межсезонье.

Сине-бело-голубые обыграли датские «Мидтьюлланд» (1:0), «Копенгаген» (1:1, по пенальти – 3:2) и «Брондбю» (2:1).

Второе место занял «Копенгаген», на третьем – «Хальмстад».

Для «Зенита» победа в турнире стала второй в истории. Команда также выиграла этот трофей в 2016 году.