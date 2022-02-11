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«Зенит» выиграл Atlantic Cup 2-й раз в истории

вчера, 21:54

«Зенит» стал победителем товарищеского турнира Atlantic Cup в межсезонье.

Сине-бело-голубые обыграли датские «Мидтьюлланд» (1:0), «Копенгаген» (1:1, по пенальти – 3:2) и «Брондбю» (2:1).

Второе место занял «Копенгаген», на третьем – «Хальмстад».

Для «Зенита» победа в турнире стала второй в истории. Команда также выиграла этот трофей в 2016 году.

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Зенит
Источник: ФК «Зенит»
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:17
И чем тут гордиться?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:52
Соперники не из слабых были
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:05
Зенит с трофеем!
Bensurr
Bensurr ответ Hipper (раскрыть)
сегодня в 00:58
Нету
Hipper
Hipper
сегодня в 00:44, ред.
    Hipper
    Hipper ответ Bensurr (раскрыть)
    сегодня в 00:32
    Есть в России клубы уровнем выше?
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 00:08
    Уровень Зенита вот этот кубок
    xajaks
    xajaks ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 00:07
    у ман сити,если не изменяет память,один кубок кубков в 70х годах....
    Elliada
    Elliada
    вчера в 23:39
    Это единственный еврокубок, который светит Зениту
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 23:35
    пошла вода в хату, хлынули Еврокубки рекой)))
    KTS22
    KTS22
    вчера в 23:25
    это его потолок
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 23:25
    У Дзюбы после 30-ти трофеев больше чем у Роналду...)))
    kust07
    kust07
    вчера в 23:13
    Даёшь следующий кубок лиги чемпионов?!)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:05
    Кубок Соли то по приличнее будет !
    KLINSI
    KLINSI ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Это почти как чемпионат Дании))
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 23:02
    Нормально,с кубком!!!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:47
    Болельщиков питерской команды с победой на турнире.
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 22:43
    Для СиРожи этот трофей безусловно важнее, чем выход из группы ЛЧ в плей-офф ЛЧ. Ведь там задачи выхода из группы не стоит. А здесь пару матчей и сразу трофей!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 22:33
    Это почти как кубок соли
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 22:30
    Это серьезный трофей.
    steelhead
    steelhead
    вчера в 22:28
    Скандинавы крепкие, физически сильные и организованные соперники. Плюс, не грубят, что важно для предсезонки. Неплохо Семак провел сбор. Но хватит ли на Бетис? Там в другой футбол с другим качеством играют.
    particular
    particular
    вчера в 22:22
    Вот так наполняется клубный музей :))
    Уработали скандинавов, запытали Алипа и проверили правильность курса :))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:17
    Ну все ! Теперь следующий Кубок Соли !
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:13
    Пошли победы!
    karnager
    karnager
    вчера в 22:09
    орзул прослезилась
    4RT
    4RT
    вчера в 22:06
    Скидочную карту дадут на селёдку
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 22:06
    Это как для спартака кубок канделаки.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 22:05
    Орден Сутулова им))
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:57, ред.
    Любая победа это результат, хотелось бы от "Зенита" больших побед в еврокубках УЕФА во второй раз в истории клуба. Удачи
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