«Мальорка» – «Атлетик». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Мальорка» – «Атлетик», который состоится 14 февраля 2022 года

«Мальорка»

«Мальорка» в прошлом туре смогла прервать неприятную серию из поражений в чемпионате и теперь постарается развить свой успех. Команда идет на 17 месте в чемпионате Испании и набрала 23 очка, опережая ближайший клуб из зоны вылета на три балла. Чтобы чувствовать себя в безопасности, «Мальорка» обязана стабильно набирать очки в следующих поединках. В матче с «Атлетиком» коллектив постарается зацепиться за очки и порадовать болельщиков.

5 февраля «Мальорка» обыграла «Кадис» (2:1), а 2 числа в кубке Испании минимально уступила «Райо Вальекано» (0:1).

«Атлетик»

Команда из Бильбао в последних сезонах не показывает стабильной игры, которая помогла бы ей занимать самые высокие места в чемпионате Испании. Сейчас «Атлетик» идет на восьмом месте и в пяти последних поединках набрал 10 баллов. Предстоящий матч с командой из нижней части турнирной таблицы станет хорошей возможностью продлить свою серию без поражений и подняться вверх по турнирной таблице.

10 февраля «Атлетик» сыграл вничью с «Валенсией» (1:1), а седьмого числа команда на своем поле обыграла «Эспаньол» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальорка» – 3.69

Ничья – 3.11

Победит «Атлетик» – 2.33

Статистика

«Атлетик» проиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей клуба из Бильбао завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетик» выиграл семь из восьми последних матчей с «Мальоркой»

Шесть последних матчей между клубами на поле «Мальорки» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Атлетика», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.33. Гости выглядят более уверенно и постараются забрать три очка в этом поединке. Предполагаем, что клуб из Бильбао добудет победу.