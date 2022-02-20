«Герта» – «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1645353251

вчера, 13:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Герта» – «РБ Лейпциг», который состоится 20 февраля 2022 года

«Герта»

Берлинский клуб не радует своих болельщиков вот уже несколько сезонов и максимум, что команда может предложить – место в середине турнирной таблицы. На данный момент «Герта» занимает 15 место с 23 очками и только на один пункт опережает ближайшего соперника из зоны вылета. Предстоящий матч с «РБ Лейпцигом» вряд ли будет простым, ведь оппонент набрал хорошую физическую форму, поэтому игра будет интересна даже нейтральным болельщикам.

12 февраля «Герта» проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2), а четвертого числа сыграла вничью с «Бохумом» (1:1).

«РБ Лейпциг»

Команда набрала неплохой ход в чемпионате Германии и выиграла четыре из пяти последних поединков, набрав 12 очков. «РБ Лейпциг» провел матч Лиги Европы на днях с «Реал» Сосьедад (2:2) и поэтому будет немного уставшим, однако это не должно сильно повлиять на результат. Клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (43:27) и в поединке с аутсайдером постарается набрать максимум очков, чтобы закрепиться в первой пятерке команд.

11 февраля «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Кельну» (3:1), а пятого числа уступил на везде чемпиону Германии «Баварии» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Герта» – 6.47

Ничья – 4.42

Победит «РБ Лейпциг» – 1.552

Статистика

«РБ Лейпциг» выиграл шесть матчей из десяти последних поединков, а «Герта» выиграла всего два матча

Восемь из десяти домашних матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют»

«РБ Лейпциг» выиграл три последних матча у «Герты»

В десяти последних встречах между клубами был зафиксирован тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.552. Гости показывают интересный и результативный футбол и будут иметь явное преимущество на футбольном поле. Прогнозируем уверенную победу «РБ Лейпциг» в этом противостоянии.