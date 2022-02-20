«Марсель» – «Клермон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Клермон», который состоится 20 февраля 2022 года

«Марсель»

«Марсель» показывает стабильные результаты и проиграл всего один раз в последних пяти матчах чемпионата Франции. Коллектив идет на втором месте и набрал 46 очков, отставая от ПСЖ на три балла, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем матче с клубом из нижней турнирной таблицы «Марселю» очень желательно побеждать, чтобы не подпускать к себе прямых конкурентов. Команда также имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (38:21).

17 февраля «Марсель» обыграл «Карабах» (3:1) в Лиге Конференций, а 13 числа обыграл на выезде «Мец» (2:1).

«Клермон»

«Клермон» не может похвастаться хорошими результатами, но в некоторых поединках клуб проявляет характер и добивается результата. Команда идет на 15 месте с 24 очками и только на три пункта опережает зону вылета, поэтому обязана набирать очки в следующих матчах, чтобы не опуститься в «красную зону» Лиги 1. В игре с одним из лидеров чемпионата, «Клермону» будет очень сложно, поэтому даже ничейный результат можно считать положительным. В последних пяти поединках команда набрала шесть очков.

13 февраля «Клермон» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (1:2), а шестого числа минимально обыграл «Ниццу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 1.526

Ничья – 4.49

Победит «Клермон» – 6.79

Статистика

«Клермон» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

Шесть последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют»

«Марсель» выиграл две последние встречи у «Клермона»

«Марсель» проиграл только один поединок из последних десяти на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. «Клермон» плохо играет на выезде и шансов против второй команды чемпионата Франции у него практически не будет. Прогнозируем уверенную победу «Марселя».