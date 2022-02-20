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«Марсель» – «Клермон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Марсель» – «Клермон», который состоится 20 февраля 2022 года

«Марсель»

«Марсель» показывает стабильные результаты и проиграл всего один раз в последних пяти матчах чемпионата Франции. Коллектив идет на втором месте и набрал 46 очков, отставая от ПСЖ на три балла, при этом имея одну игру в запасе. В предстоящем матче с клубом из нижней турнирной таблицы «Марселю» очень желательно побеждать, чтобы не подпускать к себе прямых конкурентов. Команда также имеет хорошую разницу забитых и пропущенных мячей (38:21).

17 февраля «Марсель» обыграл «Карабах» (3:1) в Лиге Конференций, а 13 числа обыграл на выезде «Мец» (2:1).

«Клермон»

«Клермон» не может похвастаться хорошими результатами, но в некоторых поединках клуб проявляет характер и добивается результата. Команда идет на 15 месте с 24 очками и только на три пункта опережает зону вылета, поэтому обязана набирать очки в следующих матчах, чтобы не опуститься в «красную зону» Лиги 1. В игре с одним из лидеров чемпионата, «Клермону» будет очень сложно, поэтому даже ничейный результат можно считать положительным. В последних пяти поединках команда набрала шесть очков.

13 февраля «Клермон» проиграл на своем поле «Сент-Этьену» (1:2), а шестого числа минимально обыграл «Ниццу» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Марсель» – 1.526
  • Ничья – 4.49
  • Победит «Клермон» – 6.79

Статистика

  • «Клермон» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде
  • Шесть последних матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют»
  • «Марсель» выиграл две последние встречи у «Клермона»
  • «Марсель» проиграл только один поединок из последних десяти на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Марселя» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.892. «Клермон» плохо играет на выезде и шансов против второй команды чемпионата Франции у него практически не будет. Прогнозируем уверенную победу «Марселя».

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
“Бело-голубые” - ближайшие преследователи “ПСЖ” в Первой лиги Франции, поэтому с их будущими оппонентами должны разбираться без особых проблем. На своем поле коллектив забивает примерно 1.76 мячей за два тайма, при этом ситуации, когда клуб не открыл бы счет своим голам, не было уже давным-давно. С такой резвой атакой обороне приходится не так часто вступать в игру, но ошибки игроки все равно допускают - примерно один пропущенный мяч за встречу. Учитывая тот факт, что выигрывая свои домашние поединки, “Марсель” забивает на 0.76 голов больше, а подопечные Паскаля Гастьяна не блещут игрой на чужом поле, забивая примерно один мяч и проигрывая свои противостояния в 0.86 голов, можем сделать ставку на Ф1(-1)
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