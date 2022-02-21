«Вильярреал» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус», который состоится 22 февраля 2022 года

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» проделала много работы, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и теперь постарается пройти в 1/4 турнира, что будет очень высоким достижением. Предстоящий матч обещает быть напряженным и интересным для любого болельщика, так как оба коллектива находятся в хорошей форме. В чемпионате Испании «Вильярреал» набрал 39 очков и идет на четвертом месте, отставая от ближайшего соперника на три балла.

19 февраля «Вильярреал» обыграл «Гранаду» (4:1), а 12 числа разошелся миром с «Реалом» Мадрид (0:0).

«Ювентус»

Команда из Турина набрала хороший ход в чемпионате и редко теряет очки. На данный момент «Ювентус» идет на четвертом месте с 47 очками и даже имеет теоретические шансы побороться за чемпионство. Матч с «Вильярреалом» очень важен для «зебр», ведь в последние годы коллектив не достиг успехов в самом престижном европейском турнире. Клуб не проигрывает несколько матчей подряд , что добавляет ему уверенности в собственных силах.

18 февраля «Ювентус» сыграл вничью в дерби с «Торино» (1:1), а 13 числа с тем же счетом разошелся миром с «Аталантой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.49

Ничья – 3.23

Победит «Ювентус» – 3.16

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ювентуса» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ювентус» проиграл только один матч из последних десяти, а «Вильярреал» уступил в двух встречах

«Ювентус» не может выиграть уже три поединка на выезде

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.16. Предполагаем, что матч будет закрытым и не богатым на голевые моменты, а «старая синьора» одержит минимальную победу на выезде.