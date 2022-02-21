«Челси» — «Лилль». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Челси» — «Лилль», который состоится 22 февраля 2022 года

«Челси»

«Аристократы» уверенно сыграли в группе Лиги Чемпионов, но пропустили вперед «Ювентус», однако им повезло со жребием, ведь «Лилль» не самый грозный соперник, который мог бы противостоять «Челси». Тем не менее, для успешного результата необходимо полностью исключить недооценку соперника. В чемпионате Англии клуб из Лондона занимает третье место с 50 очками и на 13 пунктов отстает от лидера «Манчестер Сити».

19 февраля «Челси» минимально обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), а 12 числа выиграл финал клубного чемпионата мира у «Палмейрас» (2:1) в дополнительное время.

«Лилль»

После потери некоторых лидеров и главного тренера на старте сезона, команда «прыгнула выше головы» и выиграла группу в Лиге Чемпионов. Перед играми с «Челси» мало кто отдает предпочтение чемпиону Франции, но все же шансы зацепиться за результат у футболистов определенно будут появляться. В Лиге 1 «Лилль» занимает только 11 место с 36 очками и имеет отрицательную разницу забитых пропущенных мячей (32:35).

18 февраля «Лилль» не смог переиграть «Мец» (0:0), а 12 февраля команда обыграла на выезде «Монпелье» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.315

Ничья – 5.49

Победит «Лилль» – 11.15

Статистика

«Челси» проиграл всего один матч из десяти последних, а «Лилль» уступил в трех поединках

Восемь из десяти выездных матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»

В двух последних матчах между клубами победу одержал «Челси» с одинаковым счетом (2:1)

«Челси» только в двух домашних поединках пропустил больше одного мяча в свои ворота

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Лондонский клуб выглядит более уверенно, чем соперник, который проводит не лучший сезон. Прогнозируем уверенную победу подопечных Тухеля.