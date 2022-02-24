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Играл за 4 топ-клуба, не забивал много голов, но мог оказаться в «Барсе». Причины популярности Мораты среди ведущих команд

сегодня, 12:09
Мората
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Альваро ценят везде.

Мората успел поиграть за «Реал», «Ювентус», «Челси» и «Атлетико», однако ни в одном из этих клубов он не отличался сверхрезультативностью. В чём же тогда причина того, что Альваро продолжает быть востребованным среди топ-команд? Ведь этой зимой интерес к испанскому форварду проявляла «Барселона», но «Ювентус» не отпустил своего нападающего в Каталонию. Но всё находится не на поверхности, поэтому, чтобы разобрать, почему Мората настолько ценный футболист в линии атаки, нужно копнуть глубже, посмотрев на его игру с точки зрения статистики и тренерской мысли.

Общая трансферная стоимость Мораты составляет 156,8 млн фунтов стерлингов – именно столько за него заплатили все команды вместе взятые, где он выступал. Если бы Альваро оказался в «Барселоне», это был бы пятый топ-клуб, за который он выступал. Кроме того, Мората мог бы стать третьим футболистом в истории после Бернда Шустера и Мигеля Солера, который выступал за «Барселону», «Реал» и «Атлетико», но этого не случилось.

Многие болельщики недоумевают, как 29-летний Мората, который ни разу не провел более двух сезонов подряд в одном клубе и никогда не забивал больше 15 голов за сезон в рамках чемпионата, добился таких результатов? В отличие от других футболистов, дело не только в хорошем агенте. Хотя интересы Альваро представляет бывший защитник «Атлетико» Хуанма Лопес, в числе клиентов которого находятся Дани Ольмо, Тьему Бакайоко, Джонатан Иконе и другие. Поэтому следует разобраться, чем же Мората привлекает топ-клубы.

Карьера

Карьера Мораты началась в детской команде мадридского «Атлетико» до 15 лет, после он один год провёл в молодёжной команде «Хетафе», а затем в 16 лет присоединился к «Реалу». Забив 34 гола в его первой кампании за мадридский клуб до 18 лет, молодой нападающий привлёк внимание Жозе Моуриньо, который взял его в предсезонный тур команды, а после дал Альваро дебютировать в 18 лет в матче против «Сарагосы» 12 декабря 2010 года. Но впервые сыграть 90 минут за «Реал» Мората смог лишь в 2013-м – в Эль-Класико против «Барселоны», где он ассистировал Бензема, чем принёс победу «сливочным» со счётом 2:1, а в марте 2014 года Мората забил свой первый гол в Лиге чемпионов – в 1/8 финала против «Шальке» (3:1).

Но особой веры в молодого нападающего в «Реале» не было, поэтому в 2014 году Мората отправился в «Ювентус». Альваро провёл два замечательных сезона в туринском клубе, дважды забил «Реалу» в обоих матчах полуфинала Лиги чемпионов 2014/15, а после и в финале турнира «Барселоне». Поэтому неудивительно, что «Реал», который имел опцию обратного выкупа форварда, активировал её. Мората провёл неплохой сезон в составе Королевского клуба, но вышел в старте всего в 14 матчах Ла Лиги, что не помешало ему забить 15 голов. Но в плей-офф Лиги чемпионов, которая стала победной для «Реала», Альваро сыграл всего 25 минут.

Нападающему снова не хватало игрового времени, поэтому спустя сезон в «Реале» он оказался в «Челси». Альваро отлично начал в лондонском клубе, забив более 10 голов в первых матчах, но после его карьера в составе «синих» пошла на спад, он часто упускал голевые моменты, а фанаты насмехались над промахами форварда. Транзитом через «Атлетико» Мората через 4 года, в сентябре 2020-го, снова оказался в «Ювентусе», где его качества, как показывает практика, умеют использовать лучше всего. Но если взглянуть на карьеру Альваро, то он не был сверхрезультативен ни в одном из своих клубов.

«Реал» — 95 матчей, 31 гол

«Ювентус» (до текущего сезона) – 137 матчей, 47 голов

«Челси» — 72 матча, 24 гола

«Атлетико» — 61 матч, 22 гола

Важный момент, что в рамках чемпионата, как было сказано ранее, Мората никогда не забивал более 15 голов за сезон. При этом даже 15 мячей Альваро забил лишь один раз – в сезоне 2016/17 за «Реал». В среднем, начиная с сезона 2012/13, результативность Мораты в национальных первенствах составляет 10.3 гола за кампанию. Но Альваро нападающий другого плана.

Секрет Мораты

Во время Евро-2020 Альваро подвергся резкой критике со стороны болельщиков. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике защитил своего игрока:

Я не думаю, что в мире есть хоть один тренер, который не восхищался бы, не ценил и не хвалил бы такого игрока, как АльвароМората. Он может доминировать в играх, отлично играет на втором этаже, защищается, как футболист центра обороны. Нам повезло, что он испанец.

Это мнение эксперта, топ-тренера, который видит футбол иначе, а не со стороны обычного обывателя. Еще одним важным фактором является то, что Мората — редкий тип традиционного девятого номера в современном испанском футболе. Уже прошло время Фернандо Торреса, Давида Вильи и нападающих подобного типа. Если посмотреть на самых дорогих игроков из Испании по данным портала Transfermarkt, то Мората — единственный центральный нападающий в топ-50. Возможно, Мората не является нападающим мирового уровня, но он лучший форвард в Испании.

В «Барселоне», до прихода Обамеянга, чистыми нападающими были лишь Люк де Йонг или Мартин Брейтуэйт. Трудно не согласиться, что если бы Мората оказался в каталонском клубе, то был бы ударной силой. Тем более Хави хотел заполучить центрального форварда, который мог бы быть физически сильным на острие атаки, удерживать мяч и отдавать передачи на забегающих с флангов игроков, а также сам пользоваться моментами в штрафной площади – всё это профиль Мораты.

Ещё одним фактором является прессинг Альваро. По статистике Мората во многих матча является лидером по количеству прессинга за матч, а сейчас большинство топ-клубов отдают предпочтение игре с высоким и агрессивным прессингом, чем и объясняется популярность Альваро среди ведущих команд. Процент реализации ударов Мораты в этом сезоне составляет всего 12,1% (5 голов в Серии А), но его полезность заключается в первую очередь в том, чтобы давать забивать другим, а не быть главным бомбардиром команды. Как отмечал Луис Энрике – Мората делает вашу команду сильнее и лучше. «Барселона» не смогла подписать Альваро этой зимой, оформив переход Обамеянга в последний день трансферного окна. Пьер-Эмерик является нападающим такого же типа, как и Мората, однако более склонен к взятию ворот, поэтому, возможно, «сине-гранатовые» даже выиграли от данного подписания. Единственный фактор – возраст. Мората на несколько лет моложе Обамеянга.

Будущее Альваро

Даже несмотря на то, что Мората не смог перейти в «Барселону», он всё ещё остаётся одним из ключевых игроков «Ювентуса». Как сообщают СМИ, туринский клуб хочет подписать испанца на постоянной основе, выкупив его контракт у «Атлетико», что только подчёркивает серьезность намерений «Юве» в отношении Альваро. Такое решение «бьянконери» можно понять, ведь Мората может гармонично смотреться в паре с Душаном Влаховичем. Серб – прирождённый бомбардир, а игра в подыгрыше и работа на команду Мораты позволит Влаховичу забивать больше и меньше времени уделять обороне.

Альваро родом из Мадрида, рос болельщиком «Атлетико», после оказался в «Реале», но комфортнее всего он чувствует себя именно в «Ювентусе». Может быть, дуэт Мораты с Влаховичем действительно станет убийственным для соперников, а возможно, что летом Альваро снова окажется в другом топ-клубе, ведь «Манчестер Юнайтед» находится в поисках центрфорварда, как и ПСЖ, где Мауро Икарди не показывает того футбола, которого от него ждут. Такое развитие событий не станет неожиданностью, ведь Мората всегда привлекал ведущие команды.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 22:12
Средний нап. Стабилен в своей усреднённости. Свои голы порой забивает, статистика не худшая.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:12
Спасибо за статью....вспомнилось, что накануне Евро-2020 проводился соц. опрос выбрать основного форварда для сборной Испании. 71% опрошенных отдали голоса за Жерара Морено, а 22% и вовсе вызвали бы Яго Аспаса, а из десятка тысяч опрошенных всего 7% фанатов дали шанс в основе Альваро Морате.... основной проблемой Мораты на поле всегда была реализация... он не один раз признавался, что иногда и сам не может понять причины промахов... Но Мората стал важнейшим элементом прессинга команды ....он начинает давление и никогда не выключается из эпизода.... он не жалеет сил и постоянно прессингует игроков соперника....еще одно топ-качество Мораты – умение правильно адаптироваться к партнерам и их стилю игры ( Мората понимает, что делать в конкретной ситуации, из-за того, что изучает партнеров на тренировках...)... ну а так что, Мората привык к критике, но в последнее время ее стало слишком много ( ему достаточно одной яркой ошибки для попадания на первые полосы всех утренних газет...)... я тоже находил много оправданий Морате и его теневые плюсы, которые идут на пользу команде, но центр форвард должен забивать.... это его главная задача.... если он регулярно не забивает 100% моменты, но зато отлично прессингует и стягивает на себя защиту, да и вообще человек хороший, то он все равно плохой нападающий!
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