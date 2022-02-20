ЦСКА нашёл опорника в АПЛ. 8 матчей за 2,5 сезона в «Эвертоне» из-за травм, однако условия перехода оптимальные

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вчера, 08:09

Аренда без выкупа — идеальный вариант.

Работа ЦСКА в зимнее трансферное окно на бумаге выглядит почти идеальной в условиях нынешней реальности и падающего статуса российской лиги в рейтинге УЕФА . После заключения арендных сделок по Юсуфу Языджи с «Лиллем» и Хорхе Карраскалю из «Ривер Плейт», а также подписания свободным агентом вингера «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, «армейцы» решили не останавливаться и наконец закрыть одну из проблемных позиций — опорного полузащитника. Максим Мухин из-за возраста и небольшого опыта все-таки нуждается в сильном конкуренте. Про других футболистов ЦСКА , пробовавшихся в этом амплуа, говорить, наверное, и не стоит.

Противоречивое резюме

Выбор ЦСКА пал на 26-летнего ивуарийского опорника «Эвертона» Жана-Филлипа Гбамена. Отпустив все истории становления как футболиста и о начале его карьеры, отметить можно лишь его период в Бундеслиге — в составе «Майнца». До перехода в немецкий клуб Гбамен поиграл за «Ланс», воспитанником которого он и является. Ничего примечательного за это время в карьере Жана-Филиппа не случилось, добротный для своей позиции игрок получил небольшое повышение в классе. Стоит отметить и тот факт, что Жан поиграл за все молодёжные сборные Франции своих возрастов, потом он решил играть за родину — Кот-д’Ивуар. Летом 2019 года в составе этой национальной команды сыграл в Кубке африканских наций. Провел на этом турнире три матча, дойдя с ивуарийцами до четвертьфинала, где в серии пенальти они проиграли Алжиру.

Но именно три сезона в «Майнце», за время которых Гбамен провел 86 матчей и забил 3 гола, стали для него ключевыми. Амбиции игрока стали претендовать на топ-уровень благодаря достойным, а главное стабильным выступлениям. И в августе 2019 года его решил подписать «Эвертон», закончивший сезон на 8-м месте в таблице АПЛ . Повышение в классе стало более солидным. «Ириски» заплатили «карнавальникам» ни много ни мало 28 млн евро. Даже по английским стандартам завышенных цен на трансферы, такая сумма предполагает весомые ожидания от футболиста. И только успел Жан-Филипп сыграть пару матчей за новый клуб, как вступил в силу фактор, который становится актуальным и для ЦСКА — повышенный травматизм.

За два с половиной сезона Гбамен провел за «Эвертон», внимание, 8 матчей! За это время он получил травму подколенного сухожилия, из-за которой пропустил 229 дней и 32 матча, попутно перенеся две операции, спустя полтора месяца после восстановления на тренировке с ним случается разрыв ахиллова сухожилия — пропущены 309 дней и 45 матчей. Затем Гбамен выходит на замену в матче с «Кристал Пэлас» и буквально через несколько дней у него обнаруживается травма медиальной коллатеральной связки, которая выбивает Жана из строя на 81 день и 9 матчей. Почему у футболиста почти за два года по сути без перерыва случились три тяжелые травмы, знают, возможно, физиотерапевты и тренеры «Эвертона». Однако такие события в резюме игрока способны отпугнуть любого более или менее солидного покупателя.

Компромиссный вариант

Почему не отпугивают ЦСКА ? Московский клуб, пускай и рискует, но для ситуации именно этого футболиста поступает максимально сознательно и правильно. У Гбамена при нынешнем положении дел вряд ли получится заработать в «Эвертоне» роль даже регулярного игрока ротации при отсутствии травм, однако заплаченные за него деньги при переходе из «Майнца» примерно говорят об уровне футболиста, которого покупали ливерпульцы. Отбить сумму в 28 млн евро там вряд ли надеются, однако и мариновать игрока до конца контракта, истекающего летом 2024 года, точно не хотят. Аренда — идеальный вариант.

Именно на таких условиях, по заверениям инсайдеров, ЦСКА и подписывает Жана-Филиппа — до конца сезона без права выкупа. Зарплата футболиста в 4 млн евро в год почти не достанется «армейцам», большую ее часть покроют «Эвертон» и сам игрок, да-да, именно так сообщают источники, видимо, Жан просто откажется от денег за определенный период. Возможно, сильное желание этого парня играть, приводит к таким решениям. На сегодняшний день французский ивуариец здоров, тренировки проводит без ограничений.

Ожидания

Какая картина вырисовывается? ЦСКА и так можно занести в актив зимнее трансферное окно, однако качественный опорник выглядит вишенкой на торте. Конечно, сегодняшний Гбамен — далеко не уровень Лиги чемпионов, на данный момент и не Лиги Европы, потенциально — вполне себе. Но для временного закрытия позиции на фоне уровня РПЛ — это почти идеальный вариант. До лета «армейцы» вновь будут искать на роль опорника нового Вернблума, а пока братьям Березуцким предоставляют практически максимально хороший вариант, конечно, если Жан-Филипп снова не угодит в лазарет, однако темп и интенсивность РПЛ можно назвать курортной в сравнении с чемпионатами Германии и Англии. Если Гбамена настигнет травма и при таких условиях, карьера может покатиться вниз без возможности камбэка.