Футболист выжег глаза после взрыва фейерверка. Зрение удалось спасти лишь после одиннадцати операций

1645622101

вчера, 16:15

Жуткая история со счастливым концом.

С пиротехникой нужно быть очень аккуратным

Жесткие правила безопасности снижают риск пострадать от фейерверков или петард. Очевидно, что большинство таких маленьких шоу заканчиваются удачно, но только если человек невероятно осторожный, прошел реальный инструктаж, как минимум взрослый и трезвый. Большинство трагедий, связанных с взрывоопасными предметами происходит, когда теряют бдительность.

Поэтому на футболе, где в той же России использовать файера на стадионах РПЛ запрещено, изобретают «холодные» аналоги. Но обычные праздничные фейерверки работают по китайским принципам двенадцатого века, ничего нового для массового рынка не изобрели. Любителей запускать салюты много, а поскольку часто повод праздничный, то организатор фейерверка может быть нетрезвым.

Вряд ли Омар Эльабделлауи из «Галатасарая» пострадал из-за этого, но в ночь 31 декабря 2020-го оказался в больнице с выжженным лицом. У норвежца с марокканскими корнями и его жены трое детей. У одного из них – Ибрагима, синдром Дауна. Отец хотел порадовать маленьких детишек, поэтому запустит три фейерверка. Два удачно, а третий поджег неправильно, фейерверк взорвался слишком рано в руке футболиста рядом с его лицом.

Сильные термические и химические ожоги, пострадали глаза. Скорые помощи в новый год в таких огромных городах, как Стамбул, оперативно приехать не могут, поэтому пока игрока доставили в больницу, там уже были напарники по команде и журналисты. Некрасиво поступил врач скорой, который продал прессе фотографию игрока с обожженным лицом. Повреждения были серьезными, игрок заметно повредил правый глаз.

Омар не стал подавать в суд на врача, но попросил об извинениях, которых не дождался, хотя медика и уволили. Сильно подозреваем, что этот парень – фанат врагов «Галатасарая», в Турции футбол это личное. Но врачам защитник очень благодарен, ведь не давали никаких прогнозов, но точно сказали, что левый глаз серьезно не пострадал, а вот с правым дела обстояли намного хуже.

Даже некоторые чемпионы мира теряли зрение

Зрение невероятно важно, но в футбол можно играть с одним глазом. Вспоминаем великого Тостао, который выиграл со сборной Бразилии чемпионат мира в 1970-м году. После завершения карьеры легендарный форвард «Крузейро» работает журналистом. Например, вчера 75-летний бразилец написал колонку о матче Суперкубка Бразилии, которую начал отсылкой к Лиге чемпионов, стилю ПСЖ , «Манчестер Сити» и «Ливерпулю».

Дедушка смотрит европейский футбол по ночам, а до этого ярко играл, хотя еще в 1968-м году пережил отслоение сетчатки левого глаза после того, как соперник попал ему мячом в лицо. Тогда сделали экстренную операцию в Хьюстоне, она помогла, хотя и понадобилась следующая через год. Похоже, Тостао все-таки видит обоими глазами, но до конца карьеры опасался играть головой, что не мешало стать легендой.

Другой чемпион мира – Гордон Бэнкс, потерял правый глаз после автокатастрофы в 1972-м году. Вратарь «Сток Сити» задумался о решении арбитра в поединке против «Ливерпуля», отвлекся, потерял управление, правый глаз пришлось удалить после попадания осколка от лобового стекла. После этого Бэнкс продолжал играть в футбол, и с той поры фанаты прозвали его Нельсоном – в честь одноглазого адмирала.

О глаукоме Давидса известно благодаря его знаменитым очкам. С линзами играл Кака. Но меньше людей знает, что Пол Скоулз едва не потерял правый глаз, когда закупорилась одна из вен. Затуманенное зрение – полбеды. Намного хуже, что англичанин начал видеть четыре мяча вместо одного, и это сбивало с толку. Пришлось делать ряд оперативных вмешательств, чтобы Скоулз мог полноценно вернуться в большой футбол.

На международном уровне с одним глазом играл Дин Шилс, атакующий полузащитник сборной Северной Ирландии и бывший игрок «Рейнджерс». Глаз повредил в результате несчастного случая в восемь лет, спустя годы пришлось удалить его из-за связи с головными болями. Дин уже после этого долго играл в футбол, в том числе, много лет за сборную. Но на самом-самом высоком уровне играть с одним глазом, конечно, сложнее.

У того же Месси аномальное поле зрения, и это одна из причин его успешной реакции на футбольные события. Александер-Арнольд специально нанимал тренера, который развивал его зрительную реакцию. На таком уровне не бывает мелочей, поэтому норвежец из «Галатасарая» очень переживал, сможет ли вернуться в футбол.

Американские хирурги спасли правый глаз Омара

Как и Тостао, которого успешно прооперировали в США еще в конце шестидесятых годов, игрок «Галатасарая» отправился за океан. Врачи использовали самые передовые технологии, им удалось создать новое веко из кожи изо рта и одного из ушей. Фантастическая работа, одиннадцать различных операций, серьезные медикаменты. Но Омара закрыли в больнице надолго, а он привык к свободе и поэтому сходил с ума.

Речь о воспитаннике школы «Манчестер Сити», бывшем игроке клубов из Норвегии, Нидерландов, Германии и Греции. В «Галатасарае» недавно, но впечатлен поддержкой, которую оказали новые партнеры и Фатих Терим. Это уже вторая история о футболе и зрении из Турции за пару лет. Игрок Эмре Азима потерял зрение в детстве. Сначала сестра случайно ткнула карандашом, а спустя годы глаз, который еще немножко видел, добил удар брата локтем в детской драке.

Эмре не сдался, верит в себя, и хотя его карьера складывает не очень удачно – вечно меняет клубы как свободный агент, деньги футболом зарабатывает, ведь мечтает купить маме квартиру в Стамбуле. А Омар Элабделлауи мечтает, чтобы люди в будущем аккуратнее относились к пиротехнике. Еще планирует после возвращения в основу «Галатасарая» продолжать выступления за сборную Норвегии, ведь играет за нее девять лет.

Тридцатилетний игрок должен использовать глазные капли каждые полчаса, а на поле будет в защитных очках. Но это счастливый конец истории, особенно если учесть, что изначально врачи давали от силы десять процентов на то, что зрение спасут. Левый глаз быстро восстановился без медицинской помощи, но с веком правого долго возились. Также надо было найти боевой дух. Хотя физическая форма у крайнего защитника всегда была великолепной, в США ему здорово помог отвлечься тренер клуба по американскому футболу «Цинциннати Бенгалс».

Надеемся, зрение Омара не подведет, на днях правый бек вернулся в основу. У «Галатасарая» теперь новый тренер, команда на дне, тринадцатые в таблице лиги, где выступает Шапи Сулейманов. Играют с Омаром на разных флангах, но еще могут пересечься в одном матче. А вот сам несчастный случай напоминает – взрослым надо быть предельно осторожными со своими опасными игрушками.

Существуют классы пиротехники, самые салюты запрещены в отдельных странах для массовой продажи, только для людей с лицензией на профессиональные пиротехнические шоу.