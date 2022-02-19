Опережает по голам Холанда и заинтересовал МЮ. Потенциальный соперник России по пути на ЧМ-2022

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вчера, 20:53

Карпина может поджидать Шик, если пройдут Левандовски.

Победитель пары Россия – Польша сыграет в финале стыкового раунда со шведами или чехами. Валерию Георгиевичу достались команды с выдающимися форвардами. Но если Ибрагимович только возвращается после травмы, то Левандовски и Шик покорили гроссмейстерскую голевую отметку в сезоне. Роберта все знают, но пора ближе познакомиться с Патриком на клубном уровне, ведь в сборной показал себя прошлым летом.

Футбольная школа

Двадцать шесть лет назад из пражского роддома забрали крошечного Патрика, который теперь вымахал до вратарского роста и стал в итоге профессиональным футболистом. Шик воспитывался в «Спарте», клубе с традициями и столетней историей больших побед.

Физически и технически Патрик готов прекрасно. Не раз демонстрировал форму, ведь играет в интенсивной Бундеслиге. В составе сборной Чехии на Евро-2020 Шик поделил звание лучшего снайпера с Роналду. Придумали по 5 мячей, но приз по дополнительным показателям (голевой пас) отдали португальцу.

Зато именно гол Патрика дальним ударом с середины поля против Шотландии болельщики признали лучшим на турнире. Школа футбола у чеха замечательная, и это бросается в глаза сразу, а к 26 годам Патрик успел поиграть в Серии А и Бундеслиге. Тут не просто «столб», а подвижный, техничный и хитрый нападающий. И может расти, как Левандовски в его возрасте.

Стоимость и здоровье

Двадцать шесть лет – хороший возраст для нападающего. Уже можно переболеть «синдромом второго сезона», научиться менять клубы и адаптироваться, а заодно сохранить энергию и силы для новых голов. Очевидно также, что у Патрика Шика нет хронических травм, и это плюс. Время от времени нападающий его веса и габаритов получает небольшие повреждения, но это мелочи.

Больше месяца никогда не пропускал, так что суммируем отсутствие знаковых футбольных болячек, возраст и текущую форму – получаем оценочную стоимость футболиста. Поскольку в «Байер» Шик перешел в сентябре 2020-го за 26.5 млн евро и получил контракт на пять лет, то теперь его оценивают в 40 млн евро. Го это заниженная сумма. После двадцати голов в Бундеслиге к середине февраля немцы запросят больше.

Рекордная продажа «Байера» — Хаверц за 80 млн евро в «Челси», и эту отметку Патрик точно не преодолеет. Но до этого из Леверкузена уезжали за большие деньги в Дортмунд, Лондон и Бирмингем, поэтому не удивимся, если 60 млн евро за трансфер чеха в клубе Азмуна и Лунева получат. Все указывает на желание «Байера» поторговаться, поэтому не исключено, что летом увидим настоящий аукцион с тремя-четырьмя покупателями.

Козыри футболиста

Пока «Байер» играет по схеме «4-2-3-1», и вряд ли швейцарский тренер Сеоане будет спешить с переходом на «4-4-2», чтобы создать дуэт Шика и Азмуна. Но Патрик играл в «Лейпциге» в паре с Вернером, и у них под руководством Нагельсманна неплохо получалось. Многие даже удивились, когда чех не подписал полноценный контракт с «быками» после аренды.

«Рома» хотела денег, поэтому отдала форварда в «Байер». В нынешнем клубе у Шика роль классического центрального форварда. Ему не нужно замечать напарников постоянно, ведь сам является финальной точкой на схеме атаки. Наличие Вирца, Демирбайя и Диаби позволяет создавать много моментов, а задача Шика их реализовать. Шансы качественные – 0.82-0.87 xG на каждые девяносто игровых минут.

И реализация невероятная. Имея суммарно моментов на 16 голов в 20 играх, чех забил на четыре больше. Даже Левандовски такой разницу между шансами и мячами не держит. У Патрика сказочный период. Но поскольку у него есть удар, чувство ворот, умение сыграть головой, а грубых промахов всего 3-4 за сезон, то сохраняется шанс сохранить результативность в будущем, как сделал Иммобиле в «Лацио».

Слабые места игрока

В двадцать шесть лет Патрик провел всего 24 матча в еврокубках. Причем в ЛЧ сыграл лишь четырнадцать раз. Забил три мяча в двух международных турнирах, отдал одну голевую. В Бундеслиге встречает серьезных соперников, но чемпионский опыт оставил в родной Чехии. Со «Спартой» в юности становился первым, но в Италии и Германии за лидерство успешно не воевал.

Это обстоятельство – звание местечкового героя, может остановить отдельные клубы. С другой стороны, Холанд уходит из «Боруссии» Д, а у Левандовски осталось не так много времени в футболе. Возможно, еще увидим Шика в желтой или красной форме клубов, которые выше в таблице, чем «Байер». Но и в Леверкузене у Лунева классные напарники, один Вирц чего стоит.

Флориан и Патрик в команде ненадолго, если продолжат выдавать такие представления, как сейчас. У Шика классическая, немного небрежная игра центрального форварда штрафной площади с большим количеством брака и рискованных решений, но не все в мире следуют тренду Гвардиолы, отказываясь от центральных нападающих. В АПЛ сразу несколько клубов могут заинтересоваться в таком форварде, как Патрик.

Подходящая команда

Ненадежный английский источник соединил шведа Исака, норвежца Холанда, чеха Шика и аргентинца Лаутаро в шорт-лист целей МЮ на позицию форварда. Конечно же, скауты Рангника изучили всех этих игроков, они на виду. Но Мартинесу нужен напарник, вроде Джеко или Лукаку, вряд ли ему подойдет Роналду. А вот Шик – неплохой вариант, форварды такого формата уже играли в МЮ .

Другое дело, что сами «дьяволы» не блещут и не фавориты АПЛ . А Патрик переживает один счастливый момент за другим. Его жена Гана осенью 2020-го родила дочь Виктория, а через год с разницей в три дня появился сын Нико. Чехи более семи лет в отношениях. В Манчестере или Лондоне, если Патрика завербует «Арсенал», не придется ловить Шика по ночным клубам, как бывало со многими звездами известных клубов.

Проблема лишь в состоянии команд Рагника и Артеты. Шику хочется туда, где есть шанс на трофей. Патрику немного обидно, что не заиграл в «Роме». Всего 8 голов и 3 ассиста в 58 матчах, и объясняет неудачу юностью. В Италию попал в двадцать, заиграл в Генуе, а вот римляне за него переплатили. «Сампдория» получила 42 млн евро, а поскольку «волки» не раз меняли тренеров, то Шик не нашел своего наставника, как в Германии сразу троих подряд.

«Байер» понимает, что Патрик уйдет летом, поэтому забрал у «Зенита» Азмуна. Но пока иранец за немецкий клуб не дебютировал, залечивает травму связок. И опытный аргентинец Аларио оказался в глубоком запасе, хотя в новом году освоил роль джокера и забил дважды, появившись на замену. Но Шик в лучшей форме в жизни, мысленно готовится к новому вызову и мечтает обеспечить «Байеру» путевку в Лигу чемпионов, которую команда с ярким футболом точно заслужила.