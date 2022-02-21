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Заслуженный мастер спорта — обуза «Спартака». У Кутепова впереди перезапуск карьеры или прощание с футболом

вчера, 14:50
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Джикия Георгий
Джикия Георгий
Защитник
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник
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Травмы и финансовые ожидания — враги Ильи.

Кутепов не оправдал надежд, вспыхнувших после ЧМ-2018

На волне оптимизма после домашнего чемпионата мира могло показаться, что у «Спартака» появился сильный и надежный центральный защитник на годы вперед. Добавлял символизма тот факт, что Кутепов играл в связке с Сергеем Игнашевичем, сильнейшим защитником России начала XXI века наравне с Василием Березуцким. Соблазнительно было увидеть в Илье нового лидера обороны сборной и преемника Игнашевича, который словно передал ему эстафету на успешном для нашей команды турнире. Увы, радужные ожидания не оправдались, хотя Кутепов получил звание заслуженного мастера спорта и роскошный контракт в «Спартаке».

Получено очередное подтверждение, что судить об уровне футболиста по краткосрочным турнирам нельзя. Отрезок в пять матчей не показателен, а наличие рядом опытнейшего Игнашевича нельзя недооценивать. В итоге, Кутепов в 24 года оказался на пике карьеры, с которого моментально скатился: после ЧМ-2018 у Ильи один матч за сборную России и 52 встречи в составе «Спартака», причем треть сыгранных за клуб матчей — это выходы на замену на последние минуты. Причем иногда в центр атаки, а не защиты. В общей сложности у Кутепова 3876 игровых минут за три с половиной года, в среднем получается один полный матч в месяц.

Виноваты травмы, высокая зарплата и Жиго с Масловым

Кутепов классно выступил на ЧМ-2018, а «Спартак» «поддержал» защитника приобретением классного конкурента — Самуэля Жиго. Француз в основном и закрывал Илье путь в стартовый состав, хотя и сам Кутепов не всегда был готов играть. Цепочка проблем со здоровьем началась сразу после чемпионата мира: с лета 2018-го защитника беспокоили паховые мышцы, проблема была решена только с помощью операции, но в сезоне 2018/19 Илья оставался вне игры в общей сложности пять месяцев и более 20 встреч. Проблему удалось решить только с помощью операции в апреле 2019-го.

Впрочем, вернуться в стартовый состав не удалось — при Кононове пару центрбеков составляли Жиго и Джикия. А потом пришел Тедеско, которого принято считать одним из виновников отсутствия у Кутепова игровой практики, вот только Доменико поначалу делал ставку на Илью, используя его на позиции правого центрального защитника. Осенью 2019-го Кутепов дополнял связку Джикия-Жиго, весной 2020-го он поучаствовал в победах над «Динамо» и ЦСКА, а вот к возобновлению сезона после коронавирусного локдауна Илья подошел травмированным, в это время в основе прописался Маслов.

Тедеско выстраивал игровую структуру, в которой ему нужны были подвижные центрбеки справа и слева (Маслов и Джикия), а упустивший из-за травмы время и место в стартовом составе Кутепов стал дублером Жиго, которому объективно уступал. Перед стартом сезона 2020/21 роль россиянина в составе «Спартака» была уже определена, за игровой практикой ему нужно было идти в другой клуб, но Илья стал заложником высокой зарплаты (2.3 млн евро в год). Пришлось довольствоваться крохами игровой практики и сравнениями со Златаном, так как Тедеско выпускал номинального защитника в центр атаки.

Кутепов хотел уйти, но Федун блокировал трансферы

Год назад Кутепов признался, что недоволен своим положением в «Спартаке» и четко обозначил свои приоритеты без лишнего политеса:

Я общался с руководством «Спартака». Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Был вариант с «Краснодаром», потом пришло предложение от «Динамо». Интерес был, агент вел переговоры. Я был согласен и на аренду, и на трансфер. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом. Но все трансферы были заблокированы. Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату, но это точно не мой случай.

С тех пор прошло больше года, но Кутепов по-прежнему в «Спартаке», хотя обычно футболисты без игровой практики, которые действительно хотят уйти, находят такую возможность. Илья фактически заявил, что находится в заложниках у «Спартака», но мы знаем, на что он готов был пойти ради перехода в другой клуб.

Например, Гус Тиль пошел на трехкратное понижение зарплаты ради голов за «Фейеноорд», а Кутепов был готов на такие жертвы? Скорее всего, нет, раз он по-прежнему в «Спартаке», который исправно платит ему около 17 миллионов рублей в месяц. Следующий контракт защитника будет в несколько раз скромнее.

Через четыре месяца Кутепов станет свободным агентом

Лука Каттани развил бурную деятельность в «Спартаке» и продлил уже десяток контрактов, но не с Ильей Кутеповым, чьи отношения с московским клубом истекают в конце сезона 2021/22. Это говорит о том, что «красно-белые» больше не рассчитывают на заслуженного мастера спорта даже в свете неминуемого расставания с Самуэлем Жиго. Илья пропустил часть зимней подготовки, Паоло Ваноли, как и его предшественники, не видит Кутепова в стартовом составе, так что уход из «Спартака» видится делом решенным. Правда, остается вопрос — сейчас или летом.

Агент не разглашает, в каком направлении идет работа, а клуб опровергает слухи о переходе Кутепова в «Крылья Советов». Якобы готовился обмен на Никиту Чернова, который уже подписал со «Спартаком» контракт, вступающий в силу летом. Развязка должна наступить в ближайшие часы, ведь завтра в России закроется зимнее трансферное окно.

Возможно, Кутепов уже сыграл свой последний матч за «Спартак», впереди его ждет новый этап карьеры. Летом Илье исполнится 29 лет, у некоторых центральных защитников в этом возрасте все только начинается. А пути российских футболистов и вовсе неисповедимы. Илья Кутепов, обеспечивший себя и своих детей контрактом со «Спартаком», может плавно уйти в закат или наоборот начнет играть в футбол в свое удовольствие, может быть, даже вернется в сборную России и сыграет на еще одном чемпионате мира. Ни один из этих сценариев не удивит.

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Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 17:44
Конкурентов не сужу
Отдыхаю на пляжУ
Бабки справно получаю
И на лавочке сижу
Накир
Накир
вчера в 15:21
Илья Олегович расправит крылья ????.... заслуженный мастер спорта России получает 2,5 млн. евро в год, ....приличные деньги за то, что ты себя держишь в форме и не играешь.... не нравится, что сидишь на скамейке запасных – говори руководству, что хочешь уйти в аренду и играть....подсказывает мне опыт, что Кутепову это не нужно (пример Рассказова тому подтверждение. Николай ушёл в аренду в Тулу и даже там проиграл конкуренцию....).... конечно, Кутепова устраивает, что он находится в Москве, получает деньги, скорее всего, даже без задержек, да, не играет, но и это можно пережить....человек приспосабливается ко многому... может быть он и хочет играть, но объективно слабее Жиго и Джикии, начинает сбавлять, обижаться, перегорать.... и этот цикл уже какой год, уходить нужно, но по человечески, а не лишь бы куда, кто денег больше даст... плоды лимита на лицо....
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:11
а может на органы ?
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 15:08
Такие нынче мастера спорта в стране
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:06
Слишком много слов посвящено этому плсредственному футболисту. Гораздо больше, чем его коллеге Васину. Так бывает. Вот, что большие деньги делают со слабыми игроками!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:02
У Кутепова всё уже давно закончилось!
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