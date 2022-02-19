Воспитанник ПСЖ разрывает Бундеслигу и еврокубки. Нкунку вряд ли начнёт новый сезон в «Лейпциге»

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вчера, 08:07

Готов играть за гранды.

Возобновление еврокубковых матчей напомнило нам о козыре в рукаве Доменико Тедеско. Хавбек «быков» Кристофер Нкунку снова занес в себе актив результативное действие — в матче против «Реала Сосьедад» в Лиге Европы забил гол, который стал для него уже 20-м в текущем сезоне. Всего Крис сделал 28 результативных действий в 32 матчах за «Лейпциг» в нынешней кампании во всех турнирах.

24-летний французский атакующий хавбек во всех турнирах показывает сумасшедшую результативность. Бундеслига — 22 матча и 11 голов, 7 ассистов; Лига чемпионов — 6 матчей и 7 голов, 1 ассист; Лига Европы — 1 матч и 1 гол; Кубок Германии — 3 матча и 1 гол, 2 ассиста. Хет-трик в матче с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов стал ключевым на данный момент эпизодом в карьере Криса. Подобное раньше удавалось только Лионелю Месси.

Активизация СМИ на фоне такой статистики не вызывает удивления. Пресса уже сообщает об интересе к хавбеку со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реала», «Ман Сити» и «Арсенала».

Криса сделала академия ПСЖ

В систему парижского гранда Нкунку попал в 12 лет, скауты ПСЖ нашли юного таланта в клубе из коммуны Мароль. Крис прошёл все команды «Пари Сен-Жермен», став основным игроком второй команды. В конце 2015 года его стали привлекать к тренировкам с главным составом.

Его дебют в первой команде состоялся в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтёра» в декабре 2015 года, на тот момент Нкунку едва перевалило за восемнадцать. В дальнейшем Крис сыграл за парижан более семидесяти матчей и забил одиннадцать голов. В конце сезона 2017/18 даже получил место в стартовом составе из-за травм конкурентов. Ушел Нкунку из ПСЖ летом 2019 года в немецкий «РБ Лейпциг» за 13 миллионов евро.

В 2012 году получал вызов в юношескую команду Франции до 16 лет, за которую сыграл в трех матчах. В мае 2016 года поехал на сбор с командой до 19 лет. В первую команду сборной Франции пока приглашение не получал, однако отсутствие вызова на ближайшие матчи «трехцветных» станет большим удивлением. На фоне текущих результатов Нкунку у Дидье Дешама вряд ли есть возможность пройти мимо.

Гранды выстраиваются в очередь

Стоимость Нкунку на Transfermarkt с февраля прошлого года на сегодняшний день выросла с 33 млн евро до 55 млн. В октябре прошлого года появилась информация, согласно которой агент Криса Пини Захави, который также представляет интересы Давида Алабы, провел переговоры с «Реалом». Еще раньше были опубликованы инсайды об интересе к Нкунку со стороны «Челси» и «Манчестер Сити».

Уже бывший главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш высоко отзывался о таланте Криса:

У Кристофера нет слабых сторон. Он молод и всегда хочет большего. Хорошо, что молодой игрок прислушивается к тому, что мы говорим. Ведь так он сможет реализовать свои способности. Работать с ним здорово, потому что он действительно очень умен и обладает большим потенциалом.

Самым «свежим» претендентом на трансфер Нкунку, по информации СМИ , является «Манчестер Юнайтед». Утверждалось, что МЮ добавил Кристофера в список трансферных целей по совету главного тренера команды Ральфа Рангника, который покинул пост наставника «РБ Лейпциг» как раз перед трансфером Нкунку в стан «быков».

«Юнайтед» ищет замену для Поля Погба, который с большой долей вероятности покинет клуб летом на правах свободного агента. Также сообщалось, что МЮ мог подписать Нкунку в январе из-за ситуации с Мэйсоном Гринвудом. Однако в клубе приняли решение не приобретать игроков зимой. В дальнейшем утверждалось, что в МЮ стали сомневаться в необходимости подписания Криса, так как для руководства и тренерского штаба приоритетом является покупка центрального форварда.

Сам же Нкунку в конце прошлого года дал дежурный ответ на вопрос об интересе к нему со стороны грандов:

Если бы я думал о других клубах, мы бы забыли о наших целях на сезон. Наши личные большие цели могут стать достигнутыми только в том случае, если мы чего-то добьемся с «Лейпцигом». У меня контракт до 2024 года, и я чувствую себя здесь очень комфортно.

В «Лейпциге» же уверены, что им удастся сохранить Криса на следующий сезон. Директор клуба Оливер Минцлафф в интервью Sky Sports заявил:

Нкунку также будет играть за нас в следующем сезоне. Конечно, он важнейший игрок для «РБ Лейпциг».

Реальное положение

Переход в «Ман Юнайтед» действительно кажется маловероятным. Тренерам команды и так некуда девать атакующих игроков, подписывать выходящего на пик атакующего хавбека в компанию к Роналду, Рэшфорду, Бруну, Санчо и Эланге выглядит сомнительным решением. Даже если кто-то из этой компании МЮ покинет.

Однако внедрить в свою тактику подобного игрока на данный момент вряд ли откажется хоть Тухель в «Челси», хоть Гвардиола в «Сити». Адаптация в другом чемпионате может внести свои коррективы, вспоминаем пример Тимо Вернера, однако уже можно сказать, что Крис перерос уровень Бундеслиги, переход в «Баварию» как обычно никого не удивит, однако Нагельсманн, работавший с Нкунку, такой вариант событий почти исключил: