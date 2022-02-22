Большой вечер для канадской звезды на «Стэмфорд Бридж». Джонатан Дэвид может перейти в «Челси» или ПСЖ летом

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вчера, 19:24

Талант на выданье.

У форварда «Лилля» Джонатана Дэвида не будет недостатка в предложениях грядущим летом, а сам канадец не раз подчеркивал, что больше всего его привлекает Английская Премьер-Лига. Футбольная карусель для Дэвида крутится все быстрее, и сегодня он сыграет в Лиге чемпионов против клуба, в котором, возможно, продолжит карьеру. Впрочем, «Челси» не главный и уж точно не единственный претендент на Джонатана.

2022-й станет годом трансферов ярких страйкеров

Цепочку трансферов больших (необязательно по фактуре) нападающих в 2022 году запустил «Ювентус», который выкупил у «Фиорентины» Душана Влаховича за 75 миллионов евро прямо в разгар сезона. «Старая Синьора» добавила в свой состав игрока, который жизненно необходим в настоящем и способен приблизить светлое будущее. Очевидно, это не последняя сделка такого калибра в этом году. Ожидается, что летом сменят клубную прописку Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд — парни, которые должны определить очертания следующей футбольной эпохи. Заметное место среди топ-форвардов грядущих дней занимает и Джонатан Дэвид, представляющий «Лилль» на клубном уровне и Канаду на международной арене.

Только факты

- Джонатан Дэвид родился в Бруклине (район Нью-Йорка) в гаитянской семье. Когда Джонатану было три года, его родители вернулись на Гаити, а в шесть снова эмигрировали. На этот раз в Канаду, которая и стала домом будущего футболиста. В Оттаве он пошел в франкоязычную школу, а в 10 лет начал организованно заниматься футболом.

- По собственному признанию, Дэвид в детстве никогда не смотрел футбольные матчи первенства Канады или МЛС . Все его внимание было приковано к Европе, где мальчик с юных лет собирался построить футбольную карьеру.

- Джонатан достиг своей цели: в 18 лет он подписал контракт с бельгийским «Гентом», откуда два с половиной года спустя перешел в «Лилль». На профессиональном уровне Дэвид играл только за европейские команды:

В «Генте» (2018-2020): 83 матча = 37 голов + 15 результативных передач

В «Лилле» (2018-2020): 81 матч = 29 голов + 5 результативных передач

- Четыре года назад, когда Джонатан Дэвид пересек Атлантику ради исполнения своей мечты, у него даже не было рейтинга на «Трансфермаркте». Летом 2020-го «Лилль» заплатил «Генту» за трансфер форварда 27 миллионов евро. Сегодня трансферная стоимость канадца оценивается в 50 млн евро. И это достаточно скромная оценка.

- К 22 годам (отметил день рождения 14 января) у Дэвида 191 матч в профессиональном футболе и 86 забитых мячей. Он все еще молодой, но уже вполне опытный футболист.

- У Джонатана феноменальная статистика в сборной Канады: 20 голов и 11 ассистов в 27 матчах. Его результативность — один из залогов успешного выступления канадцев в отборочном турнире ЧМ -2022.

- В прошлом сезоне Джонатан стал чемпионом Франции. Его вклад — 13 голов в 37 матчах Лиги 1 за «Лилль». В текущей кампании Джонатан отличился уже 16 раз в 32 матчах, то есть забивает в среднем 0.5 гола за игру.

- Канадский бомбардир забил по голу в каждом из трех победных матчей «Лилля» на групповой стадии Лиги чемпионов (в ворота «Севильи», «Зальцбурга» и «Вольфсбурга»), а сегодня дебютирует в плей-офф матчем против «Челси», который вполне может подписать Дэвида летом, если Лукаку не возьмет себя в руки.

Джонатан Дэвид входит в шорт-листы многих элитных клубов

«Реал» рассматривает Дэвида в качестве замены Бензема и альтернативы Холанду, если не удастся заманить на «Сантьяго Бернабеу» и Эрлинга, и Килиана. «Интер» высоко ценит канадского нападающего, а «Арсенал» готов сделать Джонатана звездой прохудившейся с уходом Обамеянга атаки. Список дополняют ПСЖ , «Челси» и «Бавария», которые внимательно следят за прогрессом форварда, у которого есть потенциал, чтобы стать одним из лучших в своем деле.

Дэвид универсальный, быстрый и эффективный. Он не выдающихся габаритов (рост — 180 сантиметров), но органично смотрится на острие атаки благодаря выбору позиции, прыгучести и классным открываниям. Может уйти и в оттяжку, сыграть в тени более фактурного собрата и даже заняться распределением мячей в атаке. Джонатан в свои 22 года умеет многое и должен становиться только лучше, он только вступает в фазу расцвета.

Не исключено, что на каком-то этапе даже опередит тех, кто сейчас котируется выше. Например, частые травмы Эрлинга Холанда в этом сезоне беспокоят его потенциальных работодателей, в то время как Дэвид — настоящая машина. За четыре с половиной сезона в профессиональном футболе Джонатан пропустил по состоянию здоровья два матча, когда растянул связки голеностопа. Отсутствие травм — мощное конкурентное преимущество.

Агент Дэвида проанонсировал скорый уход из «Лилля»

В декабре Ник Мавромарас, представляющий интересы форварда, дал понять, что Джонатан уже близок к завершению своей миссии в «Лилле»:

Дэвид закончит этот сезон в «Лилле», но я могу назвать несколько причин, почему это его последний сезон в команде. Летом мы будем двигаться дальше. Я думаю, что Английская Премьер-Лига — отличный вариант для него, но Джонатана также привлекает Испания, потому что он ценит чувство мяча, а там много техничных игроков. Эти две лиги являются для него приоритетом, номы ничего не исключаем. Есть еще «Бавария», ПСЖ и крупные итальянские клубы…

Форвард, который должен постоянно играть в Лиге чемпионов

Сам Дэвид недавно признался, что « АПЛ привлекает всех и является самой конкурентоспособной лигой в мире». В прошлом году Джонатан признавался, что в детстве мечтал играть за «Барселону» или «Арсенал», но сейчас у него нет много шансов оказаться в этих клубах. Каталонцы вынуждены считать деньги, тем более зимой подписали Обамеянга, которому будут доверять в ближайшие пару лет. «Арсенал» рискует в очередной раз остаться без Лиги чемпионов, а Джонатан, попробовав на вкус этот турнир, вряд ли захочет надолго с ним расставаться.