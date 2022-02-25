«Зенит» продал Азмуна, а «Локомотив» отпустил трёх форвардов. Все зимние потери клубов РПЛ

1645807387

вчера, 19:43

У нас все ходы записаны.

Вчера разобрались с новичками российских клубов высшего дивизиона, а теперь поговорим об ушедших. Кто, куда и за сколько?

«Динамо» = 0

Ушли (4): Сильвестр Игбун («Нижний Новгород», свободный агент), Антон Терехов («Нефтехимик», СА), Григорий Морозов («Целе», СА), Владислав Галкин (РФШ, аренда).

Никто из ушедших футболистов не играл в «Динамо» важную роль. Отменим, что Антон Терехов отправился в команду бывшего тренера, Кирилла Новикова, а Григорий Морозов решил поиграть в футбол в Словении.

«Уфа» = 0

Ушли (4): Мориц Бауэр («Серветт», свободный агент), Азер Алиев («Нефтчи», СА), Олег Джантиев (« СКА -Ростов», аренда), Алексей Кузнецов («Велес», аренда).

Мориц Бауэр объяснил свой уход из «Уфы» тем, что главный тренер Алексей Стукалов относился к нему «не очень уважительно». При этом австриец подчеркнул, что надеется в будущем вернуться в Россию.

«Ахмат» = 0

Ушли (4): Раванелли («Сан-Бернарду», свободный агент), Габриэль Янчу («Фарул», аренда), Амир Адуев («Шахтер Караганда», аренда), Аблай Мбенг (без клуба).

Официально завершены отношения «Ахмата» с легионерами, оставившими заметный след в истории грозненского клуба: Раванелли провел классный сезон 2018/19 (4+7 в 18 матчах РПЛ ), а Мбенг забил 23 гола за «Ахмат». Сенегальский форвард особенно любил забивать в ворота «Спартака».

«Ростов» = 0

Ушли (7): Павел Мамаев («Ростов», свободный агент), Кирилл Боженов («Химки», аренда), Давид Тошевски («Михаловце», аренда), Максим Рудаков («Хонка», аренда), Константин Ковалев («Балтика», аренда), Александр Смирнов ( КАМАЗ , аренда), Данила Ведерников («Кубань», аренда).

Миссия Павла Мамаева на берегах Дона подошла к концу, кроме того, отмечаем очередную попытку «Ростова» запустить карьеру македонского форварда Тошевски в аренде. Давид перешел в российский клуб летом 2020-го за 1 миллион евро, но пока не сумел себя проявить. Впрочем, ему только 20 лет — все впереди.

«Нижний Новгород» = 0

Ушли (8): Артем Галаджан («Томь», свободный агент), Петрус Бумаль («Уйпешт», СА), Беким Балай («Болуспор», СА), Андрей Синицын («Динамо Махачкала», СА), Павел Могилевец (без клуба), Александр Сапета («Кубань», аренда), Александр Шестюк (РФШ, аренда), Кирилл Косарев («Рубин», окончание аренды).

Футболисты, на которых Александр Кержаков больше не рассчитывает.

«Химки» = 358 тысяч евро



Ушли (8): Александр Трошечкин («Ахмат», 300 тысяч), Артем Соколов («Химки», 58 тыс), Камран Алиев (« СКА -Хабаровск», свободный агент), Виталий Сычев («Долгопрудный», аренда), Кирилл Большаков («Кубань», аренда), Кемаль Адеми («Падерборн», аренда), Максим Карпов («Крылья Советов», окончание аренды), Душан Стоинович («Целе», окончание аренды).

Чтобы подписать кого-то нужного, надо избавиться от кого-то не нужного. «Химки» зимой усилились Мамаевым, Жирковым и интересными легионерами, но кто-то и ушел. Трошечкин, Адеми и Соколов — главные потери.

«Рубин» = 400 тысяч евро

Ушли (6): Даниил Степанов («Арсенал», 400 тысяч), Джордже Деспотович («Арсенал», свободный агент), Иван Коновалов («Ливингстон», СА), Алексей Городовой («Факел», СА), Иван Игнатьев («Крылья Советов», аренда), Олег Шатов (пауза в карьере).

В недавнем прошлом лучший форвард «Рубина» Джордже Деспотович резко разлюбил Казань и перебрался в Тулу, а вратарь Иван Коновалов отправился покорять Шотландию. Необычный поворот в карьере для российского футболиста.

ЦСКА = 420 тысяч евро

Ушли (8): Эмиль Бохинен («Саленитана», аренда за 250 тыс евро), Виктор Васин («Кайрат», 100 тысяч евро), Константин Кучаев («Рубин», аренда за 70 тысяч), Седрик Гогуа («Туран», свободный агент), Федор Чалов («Базель», аренда), Кристиян Бистрович («Карагюмрюк», аренда), Виталий Жиронкин («Кайрат Москва», аренда), Лассана Н`Диайе («Арда», аренда).

ЦСКА зимой отправил легендарного Васина в Казахастан и, наконец, отправил Федора Челова в Европу. Не в «Кристал Пэлас», но все же. Константин Кучаев будет играть у Слуцкого, а Бохинен и Бистрович присоединились к внушительной армии командированных.

«Краснодар» = 500 тысяч евро

Ушли (4): Тонни Вильена («Эспаньол», аренда за 500 тыс евро), Урош Спайич («Касымпаша», свободный агент), Дмитрий Стоцкий («Нижний Новгород», СА), Юнес Намли («Спарта Роттердам», аренда).

Тонни Вильена теперь играет в испанской Ла Лиге и даже уже забивал за «Эспаньол». Окончательно разочаровался «Краснодар» в Уроше Спайиче, с которым досрочно расторгли контракт, чтобы он мог уехать в Турцию.

«Сочи» = 500 тысяч евро

Ушли (7): Марко Дуганджич («ЧФР Клуж», 500 тысяч евро), Павел Шакуро («Енисей», свободный агент), Эрик Варданян («Урурту», СА), Матео Барач («Крылья Советов», аренда), Егор Пруцев («Нефтехимик», аренда), Максим Барсов («Балтика», аренда), Эммануэль Маммана («Зенит», окончание аренды).

Дуганджич проиграл конкуренцию Кассьерре и отправился играть в футбол в Румынию, его заменил в составе Георгий Мелкадзе. Отмечаем, что «Сочи» на контракте Егор Пруцев — младший брат Данила Пруцева, новичка «Спартака». Ближайшие месяцы 19-летний полузащитник будет получать игровую практику в ФНЛ .

«Спартак» = 1.5 млн евро

Ушли (8): Александр Ломовицкий («Рубин», 1.5 млн), Георгий Мелкадзе («Сочи», свободный агент), Эсекель Понсе («Эльче», аренда), Йоррит Хендрикс («Фейеноорд», аренда), Илья Гапонов («Крылья Советов», аренда), Александр Руденко («Химки», свободный агент), Артем Ребров, Андрей Ещенко (оба завершили карьеры).

У «Спартака» при деятельном Луке Каттани семь футболистов пополнили команду, и восемь игроков покинули клуб или перешли на другие должности, как Ребров и Ещенко. Баланс соблюден. А будет ли результат — покажет время.

«Зенит» = 2.9 млн евро

Ушли (5): Сердар Азмун («Байер», 2.5 млн), Даниил Кузнецов («Рубин», 0.4 млн), Эммануэль Маммана («Ривер Плейт», свободный агент), Никита Гойло, Кирилл Кравцов (оба — «Нижний Новгород», аренда)

Главная потеря «Зенита» в зимнее трансферное окна — конечно же, Сердар Азмун. В Санкт-Петербурге до последнего рассчитывали продлить контракт с иранцем, но он сделал следующий шаг в карьере, о чем давно предупреждал. Пришлось отпускать и подписывать Юри Альберто уже зимой. Отметим также отъезд Эммануэля Мамманы в «Ривер Плейт» на правах свободного агента. Увы, аргентинец, игравший в основе «Зенита» при Роберто Манчини, так и не смог вернуться на прежний уровень после тяжелых травм.

«Арсенал» = 3 млн евро

Ушли (5): Даниил Хлусевич («Спартак», 3 млн), Александр Денисов (« СКА -Хабаровск», свободный агент), Александр Тудорие («Шепши», СА), Александр Довбня («Кызыл-Жар», СА), Руслан Камболов (без клуба).

Руслан Камболов сыграл всего лишь 74 минуты в РПЛ в первой половине сезоне, опытного полузащитника больше не будет в команде. Но главная потеря «оружейников», конечно же, Даниил Хлусевич, который не сумел отказать «Спартаку».

«Локомотив» = 3.52 млн евро

Ушли (6): Мурило Серкейра («Палмейрас», 2.2 млн), Виталий Лисакович («Рубин», 1.2 млн), Федор Смолов («Динамо», 120 тысяч евро), Тино Анджорин («Челси», окончание аренды), Зе Луиш (свободный агент), Александр Сильянов («Ростов», аренда).

«Железнодорожники» зимой разогнали прежнюю линию атаки, расставшись со Смоловым, Лисаковичем и Зе Луишем. Увы, так и не удалось в полной мере оценить уровень таланта из «Челси» Анджорина. Тино забил в Лиге Европы в ворота «Марселя», другие его появления на поле не были столь впечатляющими, а травма и уход Рангника из «Локо» заставили досрочно вернуться в Англию, где Анджорина ждет еще одна аренда — в «Хаддерсфилд» из Чемпионшипа.

«Крылья Советов» = 3.76 млн евро

Ушли (13): Иван Сергеев («Зенит», 2.15 млн), Данил Пруцев («Спартак», 1.5), Никита Чернов («Спартак», 110 тысяч), Сильвие Бегич («Рубин», окончание аренды), Мехди Зеффан («Малатьяспор», свободный агент), Абат Аймбетов («Астана», СА), Максим Карпов («Металлург Липецк», СА), Дмитрий Кабутов («Уфа», СА), Леонид Герчиков, Алексей Никитенков, Дмитрий Великородный (все 0 «Металлург Липецк», аренда), Никита Першин («Чертаново», аренда), Дмитрий Прищепа («Велес», аренда).

Состав «Крыльев Советов» серьезно обновился за зиму. Два футболиста из Самары уехали в «Спартак», один — в «Зенит», огромной потерей станет Сильвие Бегич, лучший защитник «Крылышек» в первой части сезона. Посмотрим, как будет выглядеть команда Игоря Осинькина после многочисленных кадровых перестановок.

«Урал» = 5.4 млн евро

Ушли (6): Арсен Адамов («Зенит», 5 млн евро), Бранко Йовичич ( ЛАСК , 400 тысяч евро), Владимир Рыков («Родина», свободный агент), Йллдрен Ибрахимай («Лиллестрем», СА), Артем Максименко («Балтика», аренда), Андрей Панюков («Кызыл-Жар», аренда).