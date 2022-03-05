Восемнадцатилетний юнец – один из лучших игроков Европы. Сегодня пройдёт кастинг в «Баварию»

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сегодня, 09:41

Одноклубник Азмуна и Лунева в центре внимания.

Рольфес вел Вирца с тринадцати лет

В современном футбольном мире клубы с приличным скаутингом охотятся за игроками в детства. В школе «Кельна» верили, что настолько талантливого парня, как Флориан, у них не было тридцать лет. Симон Рольфес – бывший хавбек «Байера», а теперь спортивный директор клуба, заприметил будущего новичка, когда подростку было всего тринадцать лет.

Вирц разрывал в центре поля в юношеских командах «Кельна». Скауты «Баварии», «Боруссии» Д, «Лейпцига» и «Ливерпуля» выстроили в очередь. Но Рольфес лично познакомился с подростком, общался с его родителями, убеждал, что именно в Леверкузене на него смогут сделать ставку раньше, чем остальные. Симон вспоминает:

Невероятный игрок. Я и клуб очень рады, что он с нами. И что интересно, в тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать лет он играл одинаково, в своем привычном стиле. Если у вас есть амбиции и мастерство, то мы рассчитываем на вас и дадим шанс развиваться. С прогрессом придет продуктивность, и это прекрасная стезя как для Флориана, так и для клуба.

В 2020-м году «Байер» за 200 тысяч евро взял парня, которого сейчас рынок оценивает в 70 миллионов. Не удивительно, что Вирц быстро закрепился в основе после ухода Хавертца в «Челси» и начал бить рекорды Кайя. В 17 лет и 15 дней стал самым молодым дебютантом в истории клуба, а дальше забил «Баварии» в 17 лет, 1 месяц и 3 дня.

Это уже рекорд всей Бундеслиги, побил достижения Шахина, Дракслера, Вернера и Пулишича, которые отличались до восемнадцатилетнего возраста. Вирц в прошлом сезоне провел на поле в Бундеслиге 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 ассистов. Но в новом чемпионате добавил и того, и другого.

«Студент» — полноценный лидер «Байера»

Пока Азмун лишь готовится выйти на поле – тренер команды Сеоане говорит, что Сердару нужно несколько тренировок, чтобы выйти на уровень основы, в атаке «Байера» заправляют Шик – 20 голов в 20 матчах Бундеслиги, и 18-летний Вирц, у которого в 22 поединках 7 голов и 10 ассистов. При этом важно отметить, что немец не эгоист – молодой Диаби чаще бьет по воротам.

Азмуна впечатлила игра «Байера» в атаке, поэтому выбрал именно этот клуб. А фанатов на «Бай-Арене» впечатляют фокусы Флориана Вирца. Хавбек так рано начал на высоком уровне, что быстрее всех в истории Бундеслиги сыграл пятидесятый поединок – в прошлом декабре, когда ему было 18 лет, 7 месяцев и 12 дней. Причем футбол у парня не юношеский, а скорее дерзкий и взрослый.

Конечно, в отдельных поединках Вирцу не хватает опыта, но тогда плох весь «Байер». А вот если пошла игра, то поймать Флориана почти невозможно. У плеймейкера необычная манера работы с мячом. Он не трогает мяч лишний раз, а скорее «танцует» вокруг него, делая ложные замахи, убирая ногу, которой через мгновение пробьет по воротам. Вирц очень легко накручивает оппонентов – напоминает этим Азара времен «Лилля».

Также немец хорошо контролирует свою скорость, делает резкие остановки, может ускориться, хотя не относится к самым-самым быстрым игрокам, которых доводилось видеть. Зато у правши есть коварный удар – бьет вроде бы легко, но точно, а лучшее, что может предложить – умнейший пас на Шика и других напарников. Разумеется, Флик уже вызывал Вирца в сборную Германии, провел четыре поединка, начиная с сентября прошлого года.

Впечатляет элегантность в игре Флориана

Также подкупает легкость, с которой Вирц работает с мячом. В последний раз подобное освежающее впечатление оставлял, пожалуй, юный Мбаппе. Вирц, если будет здоров физически, если не подведет дисциплина и не взыграет лишнее эго, может закрепиться на вершине списка лучших игроков мира своего поколения. Причем Флориан еще и чужую штрафную прекрасно чувствует.

Он часто забивает с пределов чужих владений, отлично прячется от защитников правее центра. Вирц, в отличие от Хаверца, также очень важен для позиционного футбола. У него футзальная техника, как у бразильцев великих девяностых. Но когда появляется футболист, который бьет рекорды Лукаса Подольски – Флориан быстрее забил десять голов в Бундеслиге, чем чемпион мира, то него сразу обращают внимание.

У «Байера» Вирца пытались увести сразу после дебюта. И хотя знаем примеры, когда крутой старт, как у Макса Мейера, ни к чему не приводил (в двадцать шесть лет бывший хавбек «Шальке» оказался в Турции в «Фенербахче»), у Флориана есть развитие после успешного дебюта. Хавбек может похвастаться феноменальной реализацией точных ударов – соотношение голов к метким попыткам равно 0.54. Для сравнения, у Шика показатель 0.58, у Холанда – 0.57, у Левандовски – 0.41.

Когда хавбек беспощаднее, чем Роберт, и при этом тянется к феноменальным показателям еще двух центральных форвардов, то заслуживает всяческих комплиментов. Вирц сейчас интересует не только «Ливерпуль», ведь Клопп его давно изучал, не только «Реал», где думают об обновлении тройки центральных хавбеков через пару лет, но ту же «Баварию». Не забывайте историю Мюллера. Возможно, боссы в лице Кана и Салихамиджича не станут продлевать с ветераном контракт.

За контракт Флориана придется много заплатить, а ему самому привыкнуть, что не всегда будет сопутствовать такое везение. Пока у Вирца много метких и ударов, и передач. Хотя ему надо подтянуть умение участвовать в билд-апе, пока Флориан вправду старается быть правоногим аналогом левши Хаверца, который играл чуть ли не ложного форварда в составе «Байера». В 18 лет игрок только ищет свое лицо.

Хотя ставки на славное будущее Вирца уже можно делать. По Томасу Мюллеру сразу было видно – будущая легенда немецкого футбола. По Марио Гетце уже были сомнения, хотя талант невероятный, ленца сразу чувствовалась. И пока взрывной Вирц ближе к Томасу не только благодаря умению и забить, и отдать последний пас. А еще ближе к тем, кто приходил рано и оставался надолго, поскольку Флориан идеально сбалансирован в границах своего амплуа и задач на поле.

«Бавария» сегодня, скорее всего, обыграет «Байер». Открытый стиль помешает «фармацевтам», как и травма Шика, но Вирц может показать себя персонально. Такие парни делают разницу, даже когда сами не забивают мячи. С декабря хавбек стал играть менее результативно, но тоже полезно. Но прирожденных плеймейкеров сразу видно. Рольфес поверил в ребенка пять лет назад, и если у юноши получится вырасти во взрослого мастера основы клуба-фаворита Лиги чемпионов, мир футбола станет богаче.