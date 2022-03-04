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«Севилья» хочет продать де Йонга летом

сегодня, 09:45

«Севилья» планирует расстаться с нападающим сборной Нидерландов Люком де Йонгом в летнее трансферное окно, сообщает Diario Sport.

31-летний форвард в настоящее время находится на правах аренды в «Барселоне», которая, по слухам, не намерена подписывать с ним контракт летом.

Соглашение де Йонга с «Севильей» действует до 2023 года, однако андалузский клуб, по информации источника, хочет найти покупателя для форварда, когда рынок вновь откроется.

Ранее сообщалось, что де Йонг хочет остаться в «Барселоне».

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:28
Главное чтоб покупатели нашлись
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:58
Главное не продешевить!
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