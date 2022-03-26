«Барселона» снова нашла футболиста в АПЛ. В переговорах участвует ветеран каталонского клуба

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вчера, 13:02

Рафинья – ценный и взрывной вингер.

«Блаугранас» понравились форварды из Англии

Голкипер Мелье, хавбек Филлипс и крайний форвард Рафинья – основные активы «павлинов». «Лидс» поменял тренера, вместо Бьелсы пришел Джесси Марш, и на старте у него две победы и два поражения. Обыграли «Норвич» и «Вулверхэмптон», мечтают набрать сорок пунктов, чтобы не вылететь из АПЛ . Но вот дальше надо будет прощаться с теми, кому борьбу за выживание не подходит.

Среди них точно Рафинья. У него соглашение до 2024-го года, и хотя «Лидс» предлагает продление, чтобы стоимость трансфера футболиста выросла, вряд ли бразилец и его агент пойдут на такую сделку. Представляет интересу Рафиньи человек по кличке Деку. Бывший футболист «Барселоны» прекрасно знаком с Хави, Лапорта его тоже помнит. Конечно, в молодости бразильский португалец вел себя не очень красиво, потому и вылетел из команды перед проходом Гвардиолы.

Но сейчас 44-летний победитель ЛЧ ищет для своего главного клиента Рафиньи лучший из возможных клубов. Поскольку «Барселона» проверила в деле Феррана Торреса (за него заплатят несколькими траншами 55 млн евро), Обамеянга (свободный агент) и Адама Траоре (взяли в аренду), то не удивимся еще одному подписанию из АПЛ . Тем более, по Дембеле никакой ясности быть не может, у него может быть плохая форма, новая травма или просто очередной каприз.

Адама Траоре, в отличие от Обамеянга и Торреса, не закрепился в основе. Есть также Депай, которому скучно на скамейке. В лазарете Ансу Фати, талантливый вингер может вернуться в будущем, но никаких гарантий не дают. Гави в поисках постоянной игровой практики может отправиться в другой клуб. Тогда, если Дембеле все-таки уйдет свободным агентом, Рафинья будет идеальным новичком, ведь скауты «Барселоны» следят за ним очень давно. Впрочем, первое предложение о трансфере «Лидс» отклонил.

Бразилец поможет Хави успешно контратаковать

Существует стереотипы о «Барселоне», но не всегда они правдивые. Не каждый раз владение мячом дает явное голевое преимущество. Рафинья – парень техничный, ему несложно будет адаптироваться на правых фланг и полуфланге в составе испанского клуба. Анализ игры вингера показывает, что и ему неправильно лепить банальные ярлыки, поскольку немало моментов Рафинья создает, находясь в чужой штрафной.

Он не только часть контратакующей схемы «Лидса», но и парень, который чувствует игру примерно так, как Салах. Чисто в роли ложного форварда не работает, как ребята из «Манчестер Сити», зато может взять игру на себя вблизи от чужих ворот. А вот вдали от них Рафинья Диас похож на Луиса Диаса. Колумбийца Клопп уже подписал на левый фланг для резерва. Но вот приглашение бразильца могло бы стать ошибкой не для «Ливерпуля», а для футболиста.

Даже в «Барселону» талантливому 25-летнему игроку стоит переходить, только если появится ясность о будущем Дембеле, Траоре и Хави объяснит, в какой роли видит Рафинью в команде. Садиться в запас – плохая идея, поскольку футболисты с лидерскими качествами питаются сценой, а вне ее могут поймать хандру, что с бразильцами случается даже чаще, чем с европейскими футболистами. Рафинья точно добавит взрывной компонент в игру, ему не составит труда сыграться с Дани Алвесом справа.

В случае, если Лапорта уговорит «Лидс» не перебарщивать со стоимостью – 75 млн евро за Рафинью вряд ли кто-то сейчас заплатит, то такая сделка может оказаться полезной для «Барселоны». Особенно если Адама Траоре вернется в АПЛ . Рафинья привык вести игру, в финальной трети соперников «Лидса» по АПЛ через него совершают почти 20 % атак. Также Рафинья пытается быть участником коллективного прессинга. Конечно, его активность не стоит путать с эффективностью – идет в борьбу часто, но редко ее выигрывает. Зато головой играет лучше, чем можно ожидать от футболиста его позиции, и борьбы как таковой не боится.

В Европе есть клубы, которые подойдут лучше

Когда говорят о «Барселоне», намекали на контракты с «Ливерпулем», или вспоминали «Баварию», где Кингсли Коман тянул с подписанием контракта до середины января, то каждый раз возникал один логичный вопрос. А будет ли Рафинье место в основе в клубах такого калибра? Тут ведь не только интересы команд, где тренеры мечтают укрепить резервы, и не только финансовые аппетиты «Лидса», ведь после продажи контракта за 50 млн евро можно набрать тройку крутых новичков.

Существует задача самого игрока – оказаться в Лиге чемпионов, не быть на скамейке, ведь Рафинья хочет в заявку Тите на ЧМ -2022. Сейчас у Диаса карантин, подхватил коронавирус, но дальше вернется и будет улучшать свою форму и статистику под руководством тренера, который раньше работал с тем же Эрлингом Холандом в «Зальцбурге», то есть не старых и талантливых игроков готов поддерживать и развивать. Но оставаться в «Лидсе» Рафинья не планирует, поэтому просит клуб уменьшить аппетиты – цену своего контракта.

Компромисс найдут, и тогда могут активизировать покупатели, о которых пока не говорят. Деку логично вести переговоры с Хави, которого он знает лично. Но новости о переходе Рафиньи в «Барселону» это еще и бесплатная реклама. Когда смотрим на футболиста и его стиль – техничный левша на правом фланге, который легко обыгрывает соперников один в один, тащит мяч вперед, старается отдавать передачи из пределов штрафной площади, чтобы увеличить их эффективность, то видишь не парня из «Барселоны», а вспоминаешь кадровые потребности других клубов.

Например, сразу три итальянских клуба – «Милан», «Наполи» и «Ювентус», подходят Рафинье по стилю. У «россонери» справа футболисты уровнем пониже, а по стилю похожие. У «Наполи» будут потери ветеранов в атаке. Политано или Лосано не настолько результативные футболисты, как Рафинья в «Лидсе». Кроме школ Бьелсы и Тите, Диас постигал футбольную науку в «Спортинге» и «Ренне», так что даже «Ювентусу» такой игрок пригодится. Знаем, что Куадрадо важен для команды, а слева ждут возвращения Кьезы после сложной травмы. Но Хуану из сборной Колумбии уже 33 года, а Влаховичу нужны новые и новые голевые передачи.