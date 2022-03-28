Польша – Швеция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф квалификации на ЧМ 2022 Польша – Швеция, который состоится 29 марта 2022 года
Польша
Сборная Польши автоматически прошла в финал плей-офф европейской квалификации из-за дисквалификации команды России. Теперь коллективу нужна победа в предстоящем матче с Швецией, которая позволит ему выступить на ЧМ 2022 в Катаре в конце этого года. Главным оружием команды является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который при удачном стечении обстоятельств может сыграть важную, а возможно и решающую роль.
24 марта сборная Польши сыграла вничью с командой Шотландии в товарищеском матче (1:1), а 15 ноября на своем поле уступила Венгрии (1:2).
Швеция
Швеция провела очень сложный поединок и смогла одолеть крепкую команду Чехии лишь в дополнительное время. Коллектив потратил много сил и попытается как можно лучше восстановиться к решающий схватке за одну из последних путевок на Чемпионат Мира 2022. Предстоящий поединок обещает быть интересным и напряженным до самой последней минуты и приковать к экранам миллионы футбольных болельщиков.
24 марта Швеция обыграла в дополнительное время Чехию (1:0), а 14 ноября уступили на выезде команде Испании (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Польша – 2.05
- Ничья – 3.06
- Победит Швеция – 3.33
Статистика
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Польша проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- Швеция выиграла восемь последних матчей с Польшей
- Четыре последних матча Швеции закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.33. Швеция очень уверенно играет с Португалией и постарается первой забить, засушив игру и одержав историческую победу. Прогнозируем успех гостей в этой встрече.
Сборной Швеции пришлось «повозиться» со сборной Чехии, это была тяжёлая, энергозатратная встреча, которая перетекла в дополнительное время, и там уже шведы оказались сильнее...
Наверное, игра будет «низовой», можно пробовать тотал меньше, но вдруг поляков прорвёт, есть же Левандовски – чудный футболист, ему около 40, но ещё благо не 40 и ещё у него есть, наверное, годик, чтобы поиграть хорошо, а дальше пойдёт, скорее всего, спад, ну, может, два, но не более. Ладно, мы сейчас не о футболистах. Давайте заиграем то, что сборная Польши пройдёт дальше, коэффициент выше 1.70, мне кажется, это реально хороший вариант....
Во-первых, шведы подутомлённее будут, поляки свежими, сил у них побольше, играют тем более в Польше, поэтому какие проблемы? Сборная Польши пройдёт – вот мой вариант на ближайшую игру.
НО болеть я буду за тре крунур!.... и пусть моя ставка проиграет.
Сборной Швеции пришлось «повозиться» со сборной Чехии, это была тяжёлая, энергозатратная встреча, которая перетекла в дополнительное время, и там уже шведы оказались сильнее...
Наверное, игра будет «низовой», можно пробовать тотал меньше, но вдруг поляков прорвёт, есть же Левандовски – чудный футболист, ему около 40, но ещё благо не 40 и ещё у него есть, наверное, годик, чтобы поиграть хорошо, а дальше пойдёт, скорее всего, спад, ну, может, два, но не более. Ладно, мы сейчас не о футболистах. Давайте заиграем то, что сборная Польши пройдёт дальше, коэффициент выше 1.70, мне кажется, это реально хороший вариант....
Во-первых, шведы подутомлённее будут, поляки свежими, сил у них побольше, играют тем более в Польше, поэтому какие проблемы? Сборная Польши пройдёт – вот мой вариант на ближайшую игру.
НО болеть я буду за тре крунур!.... и пусть моя ставка проиграет.