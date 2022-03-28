Польша – Швеция. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч плей-офф квалификации на ЧМ 2022 Польша – Швеция, который состоится 29 марта 2022 года

Польша

Сборная Польши автоматически прошла в финал плей-офф европейской квалификации из-за дисквалификации команды России. Теперь коллективу нужна победа в предстоящем матче с Швецией, которая позволит ему выступить на ЧМ 2022 в Катаре в конце этого года. Главным оружием команды является нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, который при удачном стечении обстоятельств может сыграть важную, а возможно и решающую роль.

24 марта сборная Польши сыграла вничью с командой Шотландии в товарищеском матче (1:1), а 15 ноября на своем поле уступила Венгрии (1:2).

Швеция

Швеция провела очень сложный поединок и смогла одолеть крепкую команду Чехии лишь в дополнительное время. Коллектив потратил много сил и попытается как можно лучше восстановиться к решающий схватке за одну из последних путевок на Чемпионат Мира 2022. Предстоящий поединок обещает быть интересным и напряженным до самой последней минуты и приковать к экранам миллионы футбольных болельщиков.

24 марта Швеция обыграла в дополнительное время Чехию (1:0), а 14 ноября уступили на выезде команде Испании (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Польша – 2.05

Ничья – 3.06

Победит Швеция – 3.33

Статистика

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Польша проиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

Швеция выиграла восемь последних матчей с Польшей

Четыре последних матча Швеции закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.33. Швеция очень уверенно играет с Португалией и постарается первой забить, засушив игру и одержав историческую победу. Прогнозируем успех гостей в этой встрече.