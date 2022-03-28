«Байер» – «Герта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Герта», который состоится 2 апреля 2022 года

«Байер»

Клуб из Леверкузена набрал очень хороший ход и несколько неудач в последних турах не должны повлиять на конечный результат команды, если она продолжит набирать очки. Перед стартом очередного тура «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 очков, отставая от лидера Бундеслиги на 15 пунктов. Главной задачей «фармацевтов» является скорее сохранение своей позиции и завоевание бронзовых медалей.

20 февраля «Байер» обыграл в чемпионате «Вольфсбург» (2:0), а 17 числа уступил в Лиге Европы «Аталанте» (0:1) и покинул турнир.

«Герта»

«Герта» продолжает ворошиться в ряде своих проблем и на данный момент существенного прогресса клуба не видно. Коллектив из Берлина расположился на 16 месте, которое находится в зоне вылета и за последние пять туров смог добыть всего три балла. В предстоящем матче с третьей командой Бундеслиги у футболистов шансов на положительный результат крайне мало и любые очки будут неожиданностью для экспертов и нейтральных болельщиков.

19 марта «Герта» крупно обыграла «Хоффенхайм» (3:0), а 12 числа на выезде уступила «Боруссии» М (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.427

Ничья – 5.1

Победит «Герта» – 7.75

Статистика

«Байер» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Герта» не побеждает на выезде уже восемь поединков подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл только один матч у «Герты» из четырех последних

Прогноз

Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда из столицы Германии сейчас переживает не лучшие времена и попросту не сможет противостоять более сильному и слаженному коллективу.