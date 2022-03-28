«Байер» – «Герта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Герта», который состоится 2 апреля 2022 года
«Байер»
Клуб из Леверкузена набрал очень хороший ход и несколько неудач в последних турах не должны повлиять на конечный результат команды, если она продолжит набирать очки. Перед стартом очередного тура «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 очков, отставая от лидера Бундеслиги на 15 пунктов. Главной задачей «фармацевтов» является скорее сохранение своей позиции и завоевание бронзовых медалей.
20 февраля «Байер» обыграл в чемпионате «Вольфсбург» (2:0), а 17 числа уступил в Лиге Европы «Аталанте» (0:1) и покинул турнир.
«Герта»
«Герта» продолжает ворошиться в ряде своих проблем и на данный момент существенного прогресса клуба не видно. Коллектив из Берлина расположился на 16 месте, которое находится в зоне вылета и за последние пять туров смог добыть всего три балла. В предстоящем матче с третьей командой Бундеслиги у футболистов шансов на положительный результат крайне мало и любые очки будут неожиданностью для экспертов и нейтральных болельщиков.
19 марта «Герта» крупно обыграла «Хоффенхайм» (3:0), а 12 числа на выезде уступила «Боруссии» М (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.427
- Ничья – 5.1
- Победит «Герта» – 7.75
Статистика
- «Байер» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Герта» не побеждает на выезде уже восемь поединков подряд
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Байер» выиграл только один матч у «Герты» из четырех последних
Прогноз
Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда из столицы Германии сейчас переживает не лучшие времена и попросту не сможет противостоять более сильному и слаженному коллективу.
Вижу тут несколько ставок на данный матч 1) ОЗ (Байер стабильно много забивает и пропускает) 2) Х2 + обе команды забьют
Вижу тут несколько ставок на данный матч 1) ОЗ (Байер стабильно много забивает и пропускает) 2) Х2 + обе команды забьют