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«Байер» – «Герта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:20
«Байер» – «Герта». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Байер» – «Герта», который состоится 2 апреля 2022 года

«Байер»

Клуб из Леверкузена набрал очень хороший ход и несколько неудач в последних турах не должны повлиять на конечный результат команды, если она продолжит набирать очки. Перед стартом очередного тура «Байер» идет на третьем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 48 очков, отставая от лидера Бундеслиги на 15 пунктов. Главной задачей «фармацевтов» является скорее сохранение своей позиции и завоевание бронзовых медалей.

20 февраля «Байер» обыграл в чемпионате «Вольфсбург» (2:0), а 17 числа уступил в Лиге Европы «Аталанте» (0:1) и покинул турнир.

«Герта»

«Герта» продолжает ворошиться в ряде своих проблем и на данный момент существенного прогресса клуба не видно. Коллектив из Берлина расположился на 16 месте, которое находится в зоне вылета и за последние пять туров смог добыть всего три балла. В предстоящем матче с третьей командой Бундеслиги у футболистов шансов на положительный результат крайне мало и любые очки будут неожиданностью для экспертов и нейтральных болельщиков.

19 марта «Герта» крупно обыграла «Хоффенхайм» (3:0), а 12 числа на выезде уступила «Боруссии» М (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1.427
  • Ничья – 5.1
  • Победит «Герта» – 7.75

Статистика

  • «Байер» выиграл только пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Герта» не побеждает на выезде уже восемь поединков подряд
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Байер» выиграл только один матч у «Герты» из четырех последних

Прогноз

Поставить на победу «Байера» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Команда из столицы Германии сейчас переживает не лучшие времена и попросту не сможет противостоять более сильному и слаженному коллективу.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:48
Герта конечно борется за выживание как может! Команда очень уверенно обыграла дома Хоффенхайм, но с Байером так легко не будет....НО... Байер не выигрывает Герту уже 5 матчей. С 2019 года. И теперь когда у Герты новый наставник, и после того как они уничтожили Хоффенхайм, и у меня есть все поводы предпологать что Герта продлит беспроигрышную серию против "фармоцевтов" до 6 матчей к ряду. Тем более все мы видели реализацию Байера в матче против Баварии.
Вижу тут несколько ставок на данный матч 1) ОЗ (Байер стабильно много забивает и пропускает) 2) Х2 + обе команды забьют
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