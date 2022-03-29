«Челси» – «Брентфорд». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Брентфорд», который состоится 2 апреля 2022 года

«Челси»

«Синие» имеют много проблем, не связанных напрямую с футболом, однако команда добивается неплохих результатов, хоть на чемпионство ей будет претендовать достаточно сложно. «Челси» уверенно идет на третьей строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе уже 59 очков, опережая ближайшего соперника на пять пунктов. Предстоящий матч с новичком АПЛ станет хорошей возможностью добыть победу и сохранить свой отрыв от прямого конкурента в борьбе за медали чемпионата Англии.

19 марта «Челси» обыграл в кубке ФА «Мидлсбро» (2:0), а 16 числа оказался сильнее «Лилля» в Лиге Чемпионов (1:2).

«Брентфорд»

Команда пытается цепляться за очки во всех матчах, где это возможно и на данный момент сохраняет хорошие шансы остаться в АПЛ еще на один сезон. «Брентфорд» набрал 30 баллов, что позволяет ему занимать 15 место и опережать зону вылета на восемь пунктов. Тем не менее, команда много пропускает (47 мячей), что говорит необходимости тренерскому штабу поработать над этим недочетом. Матч с «Чесли» обещает быть интересным даже для нейтральных поклонников английского футбола.

20 марта «Брентфорд» минимально уступил «Лестеру» (1:2), а 12 числа на своем поле переиграл «Бернли» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.336

Ничья – 5.37

Победит «Брентфорд» – 10.99

Статистика

«Челси» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брентфорд» уступил в шести последних поединках во всех турнирах

«Челси» одержал четыре победы в последних поединках с «Брентфордом»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.909. У клуба из Лондона мощная линия атаки, но оборона иногда допускает ошибки. Предполагаем, что болельщики смогут увидеть большое количество забитых мячей в предстоящем поединке.