Македонцам нужен ещё один скальп фаворита. Португалия и Роналду постараются не допустить ошибок итальянцев

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вчера, 12:10

Победитель поедет на ЧМ -2022.

Португалия и Северная Македония в отборочных группах ЧМ -2022

Португалия в своей отборочной группе одержала 5 побед и дважды сыграла вничью в первых семи турах, решающим становился восьмой матч против Сербии в Лиссабоне, в котором португальцам достаточно было сыграть вничью. Когда Ренату Санчеш открыл счет на 2-й минуте, на трибунах «Жозе Алваладе» уже начали отмечать выход на ЧМ -2022, и хотя гол Душана Тадича в первом тайме слегка охладил пыл болельщиков, португальцы до последнего верили, что их сборная решит задачу. И у команды Фернанду Сантуша почти получилось. Почти, потому что Александар Митрович на 90-й минуте принес Сербии победу и путевку в Катар, а португальцы остались вторыми и отправились в стыки.

Северная Македония в своей группе изначально могла рассчитывать в лучшем случае на вторую строчку, ведь в соперниках была Германия, которая в отборочных турнирах играет безошибочно. Правда, в третьем туре македонцы сенсационно обыграли немцев в Дуйсбурге, тот матч судил Сергей Карасёв, а руководил Бундесманшафт еще Йоахим Лёв. После этого триумфа Северную Македонию ждала серия ничьих и расплата в домашнем матче с Германией (0:4), а решающие очки были добыты на финише турнира, когда удалось разгромить Армению (5:0) и взять верх над Исландией (3:1). Македонцы на один балл опередили Румынию, в матчах с которой набрали всего 1 очко.

Полуфиналы стыков: выбитая Турция, шокированная Италия

После декабрьской жеребьевки стыковых матчей ЧМ -2022, проходящих в новом формате — не между двумя командами «дома и на выезде», как раньше, а с четырьмя претендентами на одну путевку, полуфиналами и финалами, все схватились за головы, когда Португалия и Италия попали на один трек. Один из двух последних чемпионов Европы гарантированно должен был пропустить ЧМ -2022, причем почти ни у кого не возникало сомнений, что Португалия и Италия выяснят отношения в очном матче.

Португальцы свою часть задачи выполнили, обыграв Турцию со счетом 3:1, хотя и не без приключений. Уверенно вели 2:0, но пропустили в середине второго тайма от Бурака Йилмаза, а потом еще и пенальти в свои ворота заработали. Йилмаз должен был делать дубль и сравнивать счет, но 36-летний турецкий форвард дрогнул и не попал с «точки» в створ ворот. Сборная Турции не опустила руки, но главный шанс отыграться был упущен, а в самой концовке пропустили контратаку и третий гол.

Матч Португалии и Турции получился самым результативным среди полуфиналов европейского плей-офф за право выступить на чемпионате мира, а вот игра Италии и Северной Македонии в Палермо катилась к нулевой ничьей в основное время, когда бывший форвард «Палермо» Александар Трайковски отправил всю Сицилию и всю Италию в нокаут голом на 90+2 минуте. «Скуадра Адзурра» создала восьмикратный перевес по ударам — 32:4, но забила на гол меньше и вынуждена пропустить второй мундиаль кряду.

Португалия хочет поехать на шестой ЧМ подряд, Северная Македония — на первый в истории

- Сборная Португалии принимала участие в финальных турнирах семи мундиалей. Впервые португальцы сыграли на мировом первенстве в 1966-м и тогда же добились лучшего результата в своей истории, завоевав «бронзу».

- ЧМ -2022 может стать шестым кряду, на котором будет представлена сборная Португалии. В XXI веке португальцы не пропустили еще ни одного мундиаля.

- Северная Македония участвует в отборочных турнирах чемпионатов мира, начиная с ЧМ -1998. Шесть предыдущих отборочных кампаний не увенчались успехами, то есть на чемпионатах мира сборная Северной Македонии пока не играла. Единственный крупный турнир, в котором участвовала эта национальная команда — Евро-2020, проходивший в прошлом году. Аппетит приходит во время еды, теперь «красные львы» хотят попасть на чемпионат мира, пройдя по головам Италии и Португалии.

- Никогда еще сборная Северной Македонии не была так близка к попаданию на чемпионат мира. В шести предыдущих отборочных группах финишировали четвертыми и пятыми, один раз даже шестыми, а сейчас находятся в одном матче от мечты.

- Это первый официальный матч между Португалией и Северной Македонией. В двух товарищеских матчах македонцы не забили ни одного мяча, но и пропустили только один — 1:0 в пользу Португалии в 2003-м, 0:0 в 2012-м.

Возвращение Элмаса и Канселу, возможная потеря Николова

- Скорее всего, консервативный Фернанду Сантуш сделает только одно изменение в составе сборной Португалии: отбывший дисквалификацию Жоау Канселу заменит на правом фланге обороны Диогу Далота, игравшего против Турции. Защитник «Манчестер Сити» вместо защитника «Манчестер Юнайтед».

- Диогу Жота и Отавио, составившие свиту Криштиану Роналду в атаке, забили по голу в ворота сборной Турции и, по всей видимости, сохранят позиции в стартовом составе, хотя с первых минут хотели бы сыграть и Жоау Фелиш, и Андре Силва.

- В отборочном турнире ЧМ -2022 в воротах сборной Португалии сыграли четыре вратаря: Руй Патрисиу, Антони Лопеш, Руй Силва и Диого Кошта. Именно 22-летний Кошта играл против Турции и должен выйти на поле сегодня.

Ориентировочный состав сборной Португалии (4-3-3): Кошта — Канселу, Фонте, Перейра, Геррейру — Моутиньо, Бернарду Силва, Фернандеш — Жота, Отавио, Роналду.

- Со сборной Италии македонцы справились без своей главной звезды — Эльхифа Элмаса («Наполи»), который отбывал дисквалификацию. Элмас возвращается в строй, как и еще один полузащитник Тихомир Костадинов.

- Оба отбывших дисквалификации футболиста должны сыграть в стартовом составе, а вот Бобан Николов, замененный в матче с итальянцами, не чувствует себя на все 100%.

Ориентировочный состав сборной Северной Македонии (4-1-4-1): Димитриевски — С. Ристовски, Велковски, Муслиу, Алиоски — Костадинов — Чурлинов, Барди, Элмас, Трайковски — Миовски (М. Ристовски).

Прогноз «Соккер.ру»: все мы были восхищены победой македонцев над итальянцами, но тот результат — настоящее чудо, игровое преимущество сборной Италии было подавляющим, мяч не шел в ворота. Сложно рассчитывать на такую удачу в двух матчах подряд против грандов. Португалия умеет добиваться результата в важных матчах и выиграет «игру всей жизни» в основное время, скорее всего, увереннее, чем в один мяч.