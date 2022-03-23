Трое из одиннадцати. Последняя битва европейских сборных за место на ЧМ

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вчера, 23:50

Одиннадцать европейских сборных разыграют три путевки на чемпионат мира. «Соккер.ру» — об участниках.

Десять европейских сборных уже обеспечили себе место на чемпионате мира в Катаре – Бельгия, Хорватия, Дания, Англия, Франция, Германия, Нидерланды, Сербия, Испания, Швейцария. От Европы осталось разыграть всего три путевки, но на них претендуют 11 команд. И потеря некоторых из них станет ощутимой с точки зрения представительности турнира. Давайте освежим в памяти те три пути, по которым пройдут сборные-претенденты, и оценим, у кого наилучшие шансы пройти его до конца, то есть до ЧМ -2022.

Путь первый – наполовину британский

Австрия

Австрия стремится попасть на чемпионат мира впервые в 21-м веке. Она там была в последний раз в 1998 году, когда завершила борьбу на групповой стадии. А ее лучшим результатом было третье место в 1954 году. В полуфинале первого пути Австрия сыграет с Уэльсом в Кардиффе. В своей отборочной группе австрийцы стали только четвертыми, но могут быть благодарны Лиге наций за полученный шанс – через нее Австрия пробилась в этот плей-офф.

Шотландия

Шотландцев на чемпионате мира тоже не было с 1998 года, когда те завершили борьбу так же на групповой стадии. В отличие от австрийцев шотландцы вообще из группы ни разу не выходили, хотя на ЧМ участвовали восемь раз. Шотландцы сыграли на последнем Евро-2020, а в отборочной группе ЧМ стали вторыми, уступив только Дании, которую, кстати, обыгрывали. В полуфинале первого пути Шотландия сыграет с Украиной, но матч перенесен с марта на июнь.

Украина

Украинцы на чемпионате мира были всего раз, но в 2006 году сумели дойти до четвертьфинала сразу. Изначально игра с Шотландией на выезде была назначена на 24 марта, но ее перенесли на июньское окно матчей сборных. Последним крупным турниром Украины был Евро-2020, на котором она дошла до четвертьфинала, где была разгромлена Англией (0:4). В квалификации к ЧМ Украина не проиграла ни разу, но в восьми матчах победила лишь дважды, шесть раз сыграла вничью, поэтому в группе уступила Франции.

Уэльс

Уэльс тоже на чемпионате мира был только один раз, но тоже добирался в этой попытке до четвертьфинала. Только случилось это аж в 1958 году. Тогда в четвертьфинале турнира в Швеции Уэльс проиграл со счетом 0:1 Бразилии, а обидел валлийцев легендарный Пеле. В нынешнем отборе валлийцы заняли второе место в своей группе, уступив только Бельгии, лидеру мирового рейтинга ФИФА . Уэльс в первом пути плей-офф будет иметь домашнее преимущество. Он сыграет на своем поле с Австрией в полуфинале и будет принимать дома финал, если в него пройдет. В Кардиффе примет тогда либо Шотландию, либо Украину. Соответственно, если в финал не попадет, то домашним он станет для Австрии и пройдет в Вене.

Путь второй – сокращенный

Чехия

Чехия (уже без Словакии) на чемпионате мира играла только один раз – в 2006 году. Тогда она завершила борьбу уже на групповой стадии, где обыграла США , но уступила Гане и Италии. Последним крупным турниром был Евро-2020, где чехи обыграли Шотландию и Нидерланды, но в четвертьфинале уступили Дании. В отборочной группе к ЧМ чехи стали лишь третьими, пропустив вперед Бельгию и Уэльс, но подобно Австрии попали в плей-офф благодаря успехам в Лиге наций. Может так получиться, что от Европы с ее очень скудной квотой в итоге на ЧМ сразу три команды будут представлять одну отборочную группу (Бельгия, Уэльс и Чехия).

Швеция

У шведов, которые будут соперниками Чехии в полуфинале второго пути плей-офф, история участия в чемпионатах мира насыщенная. Они были вторыми в 1958 году, и это лучшее достижение. Дважды занимали третьи места (в 1950-м и 1994-м), а участвовали в ЧМ целых 12 раз. Опыт и традиции очень велики. Их противостояние с Чехией будет проходить на шведском поле. На чемпионате мира 2018 года шведы дошли до четвертьфинала, где проиграли Англии (0:2). Швеция могла лишить себя всех проблем с выходом на чемпионат мира в Катаре, потому что лидировала в группе достаточно уверенно, но проиграла на выезде в Грузии, а затем уступила Испании в решающем поединке, выпустив ситуацию из рук и став второй.

Польша

Конечно, в самом выгодном положении оказалась Польша, которая не просто пропустит полуфинал из-за дисквалификации России, но еще и финал примет на своем поле, а пока может посмотреть на разборку Швеции и Чехии со стороны. Кстати, шведов и чехов это несколько обидело, о чем они заявляли. Лучшим результатом поляков на ЧМ является третье место, причем добывали они его дважды: в 1974-м и 1982 годах. А всего участвовали в турнире восемь раз. В отборочной группе Польша стала второй, отстав от Англии на шесть очков. Но забила 30 мячей в десяти матчах, причем Левандовски один забил восемь штук.

Путь третий – статусный

Италия

Единственный участник плей-офф, у которого за плечами уже есть победы на чемпионатах мира. Причем четыре штуки, а последняя случилась в 2006 году. Более того, итальянцы ведь и действующие чемпионы Европы. Но, например, в 2018 году они пропустили чемпионат мира. Могут обидно пропустить и турнир в Катаре. А ведь в отборочной группе Италия не проиграла ни разу. Но две ничьи со Швейцарией и ничьи с Болгарией и Северной Ирландией оставили итальянцев на втором месте – швейцарцы проскочили вперед. С плей-офф у итальянцев вообще должны быть дурные ассоциации, потому что именно в стыковых матчах они в 2017 году потеряли право сыграть на ЧМ -2018 – тогда уступили Швеции и впервые с 1958 года не прошли квалификацию. В этот раз хоть в полуфинале сыграют на своем поле. А соперником будет Северная Македония.

Северная Македония

Если итальянцы – самые титулованные участники плей-офф, то Северная Македония – самый скромный участник. Ни разу не сыграла на чемпионатах мира. И занимает 67-е место в мировом рейтинге. Да еще и в полуфинале с Италией играют в гостях. Но если и выйдут в финал, то тоже будут играть на выезде. Удивлять эта команда умеет. Она ведь попала на Евро-2020, где, правда, стала последней в своей группе, всем проиграв. Зато в отборе ЧМ -2022 смогла в гостях победить Германию. Конечно, немцы-то в итоге выиграли ту группу, но Северная Македония сумела стать второй, опередив Румынию на одно очко.

Португалия

Португальцы драматично упустили прямую путевку на чемпионат мира. Им достаточно было ничьей с Сербией в последнем матче отбора, но они пропустили в компенсированное время и проиграли со счетом 1:2, из-за чего сербы напрямую отправились на ЧМ , а Португалия теперь вынуждена мириться с перспективой встречи с Италией в финале своего пути плей-офф. На чемпионатах мира выше третьего места Португалия не поднималась – в 1966 году это было. На последнем ЧМ в России португальцы остановились в 1/8 финала. В этом плей-офф португальцам уготован тотально домашний жребий. Они будут в полуфинале в Порту играть с Турцией, а в случае победы сыграют дома с Италией или Северной Македонией.

Турция