Португалия выиграла все официальные матчи у Турции, а Бэйл и Алаба уже встречались на тренировках «Реала»

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вчера, 22:05

Главные интриги европейских стыков.

Уэльс — Австрия

Очные встречи: 10 матчей = 3 победы Уэльса, 2 ничьих, 5 побед Австрии (9:13)

Уэльс здорово проявил себя на двух последних чемпионатах Европы (полуфинал на Евро-2016, 1/8 финала на Евро-2020), а теперь валлийцы мечтают сыграть в финальной части чемпионата мира впервые с 1958 года. Ожидание австрийцев тоже тянется с прошлого века, но ждут на 30 лет меньше: сборная Австрии играла на ЧМ -1998.

Уэльс и Австрия дважды встречались в отборочных турнирах чемпионатов мира: в квалификации ЧМ -2006 австрийцы одержали две сухих победы — 1:0 и 2:0, а в отборе ЧМ -2018 была ничья 2:2 в Вене и минимальная домашняя победа Уэльса. Это последняя встреча сборных Уэльса и Австрии на сегодняшний день, и несмотря на историческое преимущество австрийцев в этой дуэли, в трех последних матчах валлийцы не проигрывают — две победы и ничья.

Дуэль: Гарет Бэйл vs Давид Алаба.

Главные звезды обеих сборных нередко играют друг против друга на тренировках мадридского «Реала», а теперь Бэйл и Алаба встретятся в качестве соперников через четыре дня после проигранного в пух и прах Эль Класико. Давид Алаба против «Барселоны» отыграл полный матч, успел отметиться и на позиции центрального защитника, и слева в обороне, а Бэйл провел игру на скамейке из-за проблем с мышцами. Но за сборную Уэльса Гарет сыграет, а перед матчем даже шутил о встрече на поле с одноклубником:

Давид Алаба — отличный парень, мы с ним очень хорошо ладим в «Реале». Конечно, мы пожмем друг другу руки до и после игры. Честно говоря, в последнее время я старался избегать его тренировках, чтобы он меня не пинал, ха-ха!

Интересный факт: сборная Уэльса непобедима в родных стенах на протяжении последних 16 матчей. Последнее домашнее поражение валлийцы потерпели от Дании в ноябре 2018-го (1:2).

Швеция — Чехия

Очные встречи: 3 матча = 1 победа Швеции, 2 ничьих (6:5)

Удивительно, но факт: сборные Швеции и Чехии ни разу не играли друг против друга в официальных матчах, лишь трижды встречались в товарищеских встречах. Да, есть куда более насыщенная дуэль Чехословакии против шведов, но в формате Швеция vs Чехия сыграли только три товарняка за 30 лет (в 2002-м, 2005-м и 2016-м).

Интересно, что в последний раз сборная Чехии пробилась в финальную часть чемпионата мира по итогам стыковых матчей с другой скандинавской командой, дважды по 1:0 обыграли Норвегию в стыках ЧМ -2006, но шведы гораздо более искушенный противник, четыре года назад они отцепили от мундиаля сборную Италии.

Дуэль: Эмиль Форсберг vs Томаш Соучек.

Главные звезды и, пожалуй, самые важные футболисты команд, которые сразятся сегодня. Если бы Патрик Шик был здоров, можно было бы придумать ему дуэль с Виктором Линделефом, но форвард «Байера» пропускает игру, как и Владимир Цоуфал. Соучек — фундаментальный игрок сборной Чехии, от него зависит стройность всех построений, в то время как Форсберг является креативным мотором шведов. Между прочим, Томаш и Эмиль в этом сезоне теоретически могут встретиться еще в одном важнейшем матче — финале Лиги Европы, если их «Вест Хэм» и «РБ Лейпциг» туда пробьются.

Интересный факт: сборная Швеции выиграла 9 последних матчей в Сольне на «Френдс Арене», где пройдет сегодняшняя игра с чехами.

Италия — Северная Македония

Очные встречи: 2 матча = 1 победа Италии, 1 ничья (4:3)

Во втором отборочном турнире чемпионата мира подряд сборная Италии встречает на своем пути Северную Македонию. В квалификации ЧМ -2018 была трудная гостевая победа фаворита 3:2 (Иммобиле забил победный мяч на 90+2 минуте) и ничья 1:1 в Турине. Тогда «Скуадра Адзурра» не попала на чемпионат мира, а македонцы стали спутниками неудач, сейчас они могут лично отрезать итальянцам путь в Катар и стать национальными героями.

Дуэль: Лоренцо Инсинье vs Эльхиф Элмас

Инсинье и Элмас — лучшие ассистенты «Наполи» в текущем сезоне, и хотя сегодня им не грозят частые встречи на поле в силу позиций, имеем дело с любопытным противостоянием одноклубников по типу встреч Салаха и Мане в Африке.

Интересный факт: главные звезды сборной Македонии тесно связаны с Серией A. Горан Пандев почти 20 лет играл в Италии, теперь по его стопам идет Элмас.

Португалия — Турция

Очные встречи: 8 матчей = 6 побед Португалии, 2 победы Турции (16:8)

Товарищеские матчи португальцев и турок неизменно завершаются со счетом 3:1. Сборная Турция положила начало этой традиции в 1955-м, расправившись с гостями в Стамбуле, через год португальцы ответили аналогичным гостеприимством в Лиссабоне, где уже в 2012-м турки одержали вторую и последнюю свою победу. Зато официальные матчи всегда оставались за Португалией, их общий счет — 11:1, а четыре последние победы португальцев получились сухими. Чтобы сохранить шансы на участие в ЧМ -2022, сборной Турции придется прервать эту неприятную традицию.

Дуэль: Криштиану Роналду vs Мерих Демирал

Два года вместе играли за «Ювентус», а в этом сезоне уже дважды встречались в Лиге чемпионов в рамках матчей «Манчестер Юнайтед» и «Аталанты». Криштиану Роналду забил три мяча в двух встречах против команды Демирала, но и турецкий защитник поразил ворота «Манчестер Юнайтед». Сегодня Мерих вновь попытается сдержать бывшего партнера.