Без Бензема и с воодушевленной «Барселоной». На кону победная серия «Реала» в Эль Класико

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вчера, 22:36

Фаворита знаем, но будет интересно.

За «Реал»

1. Колоссальный опыт команды. «Реал» — машина, и победа над ПСЖ с табуном звезд об этом снова напомнила. Анчелотти однозначно не самый оригинальный наставник мира, но если ему дать не «Эвертон», а «Мадрид», то получите результат. Каземиро, Кроос, Модрич и Карвахаль – футболисты за тридцать, Куртуа и Алаба на пороге этой отметки. Команда наводнена опытными ребятами, «Реал» не идеальный, но решительный.

2. Психологическая стойкость. Беспросветное поражение в Париже, где сыграли ужасно, не сломало их морально. На «Реал» вообще почти бесполезно давить, поскольку в стиле феникса обычно всегда возвращаются. Говорили, что развалятся без Роналду, и хотя не все испытания проходили легко, морально им мало равных в футболе. Они не сомневаются, что могут обыграть любого, и «Барселона» далеко не самый опасный враг в списке.

3. Игровые минусы «Барселоны». «Реал» выиграл пять Эль Класико подряд, поскольку соперник многое делал неверно. Каталонцы и сейчас склонны к обидным ошибкам в защите – просто порой тер Штеген страхует. Могут создавать, но не реализовывать моменты, как в первом поединке против «Галатасарая». У Хави команда лишь строится, поэтому «Реал» может их на этом подловить.

4. Положение в турнирной таблице. Даже если «Реал» уступит, то «Севилья» подберется на расстояние семи пунктов. А «Барселона» окажется позади на девять очков. Понятно, что такой отрыв позволяет «Реалу» сегодня сыграть на ничью, если увидят, что соперник силен, или же победить, подловив «Барселону» на желании непременно набрать три очка. Запас пунктов в таблице помогает. «Реал» проиграл в Ла Лиге всего дважды.

5. Мотивация отдельных резервистов. На поле может оказаться Начо, в атаке сыграть Йович. Даже Азара вспомнили, ведь пока у него мистичный период в карьере в Мадриде – пропустил из-за травм все дерби, в которых мечтал сыграть. Вряд ли бельгиец готов сыграть с первых минут, но мотивация и у него, и у молодых ребят, вроде Вальверде или Родриго, обязательно будет.

За «Барселону»

1. Влияние Хави на коллектив. Эрнандес неплохо работает. Увидели живую «Барселону» против «Атлетико» из Мадрида, то есть выводы после двух поражений подряд молодой тренер сделал быстро. Пять раз забивали по четыре мяча, а это обычно говорит, что коллектив раскрепостился. Контролировать себя не умеют, но учатся.

2. Длительная серия без поражений. Одиннадцать матчей без поражений во всех турнирах, из них в восьми команда выиграла. Да, пропускали в семи поединках, но ведь чаще всего побеждали, а не проигрывали. Последний раз каталонцев обыгрывали еще в январе в матче Кубка Испании как раз после их поражения 2:3 от «Реала» в игре Суперкубка. Два месяца прошли без поражений.

3. Потеря «Реалом» Карима Бензема. Очень плохо, что Бензема не сыграет, ведь в Эль Класико на поле должны быть все короли. Француз ставит рекорды в «Реале», ждал новый вызов в сборную Франции, где его исторический статус вырос за последние годы. У Бензема 22 гола и 11 ассистов в 25 матчах Ла Лиги. Получается, на его совести 56% всех мячей, созданных командой в чемпионате. А ведь были еще и предпоследние пасы в голевых атаках. Без Бензема напротив каталонцам будет легче.

4. Вариативность подхода «Барселоны». В отличие от «Реала», Хави может позволить себе больше. У соперника оптимальный состав читается на десять одиннадцатых – обычно вопрос о третьем форварде, кроме Винисиуса и Бензема. А ротация у Анчелотти применяется для того, чтобы футболисты отдохнули. У «Барселоны» тоже есть оптимальный состав, но в центре защиты возможны варианты, а в тройке атаки есть сильные резервисты, которые с радостью выйдут на замену. Да и тактически простора для маневра у более молодой команды больше.

5. Серия из поражений в Эль Класико. Уже пять неудач подряд, а до этого была мировая. «Барселона» не побеждала в знаменитом матче против «Реала» с марта 2019 года. Забавно, что тот успех был выездным, и сейчас тоже сыграют в Мадриде. Хави легко будет настроить свою команду, тогда как Анчелотти не сможет убедить свою команду, что это главный матч сезона. Игры против «Челси» для «Реала» точно важнее, ведь в плей-офф ЛЧ достался более стабильный и опасный соперник.

Мнение читателей. Выбирайте победителя

Насколько хорошо Бускетс, Де Йонг и Педри смогут сковать опытную тройку из Модрича, Каземиро и Крооса? Уже от этого ответа многое зависит. В Париже команда Почеттино справилась – получила преимущество и моменты. В гостях сыграла совсем иначе, «Реал» развернулся и взял свое. Если «сливочные» просто такие, как приучили, то «Барселону» можно назвать командой в фазе обучения.

Не забывайте, что Торрес, Траоре и Обамеянг – новички команды, то есть Хави зимой получил новую основную атаку. При этом потерял Фати из-за травмы, получил играющего тренера – Дани Алвеса. Дембеле, опять же, на лавке, как и Депай, так что усилить команду по ходу поединка гостям будет даже проще, чем хозяевам. Кроме того, важен фактор Бензема. У «Барселоны» нет игрока, от которого зависят так сильно.

Сложно предполагать, как «Реал» будет выглядеть без Карима на острие в качестве и маяка, и путеводной звезды, и компаса одновременно. Вот эта многозначительность француза, особенно с учетом, что такие ребята, как Бэйл и Азар, стали бесполезными, может сыграть злую шутку с командой Анчелотти. Все-таки у «Реала» есть несколько фаз существования, и переключение от одной к другой не всегда проходит гладко. Да и сама «Барселона» «тумблер» не контролирует.

Разница разве что в обороне, ведь «сливочные» реже допускают грубые ошибки, а вот Араухо, Пике и Гарсия, хотя играют лучше, чем раньше, позволяли себе мелкие шалости. Тяжело спорить со ставкой, что команды обменяются голами. А вот победителя называть намного сложнее, поскольку каталонцы набрали, а мадридцы остаются собой. Хочется, чтобы по содержанию футбола получилось одного из самых качественных и равных Эль Класико за последние пять лет.

У команд есть ресурсы, Анчелотти и Хави на своих местах, что всегда в таких поединках важно. «Реал» солидный, а «Барселона» одаренная. Сравним их на одном поле «Сантьяго Бернабеу».