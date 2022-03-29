«Атлетико» — «Алавес». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Атлетико» — «Алавес», который состоится 2 апреля 2022 года
«Атлетико»
«Матрасники» после неудачного отрезка в чемпионате Испании, вновь вышли на победный путь и заработали максимальные 15 баллов в пяти последних турах. На данный момент клуб из Мадрида набрал 54 очка и идет на четвертом месте, уступая «Барселоне» лишь по дополнительным показателям. Предстоящий матч с одним из аутсайдеров Ла Лиги, от чемпиона Испании ждут уверенной победы, которая позволит продолжать борьбу за первую четверку по итогам сезона.
19 марта «Атлетико» минимально обыграл «Райо Вальекано» (1:0), а 15 числа вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» (1:0).
«Алавес»
«Алавес» находится не в лучшей форме и не может бороться с большинством команд Ла Лиги. Клуб занимает предпоследнее место с набранными 22 баллами, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо поработать над линией обороны (48 мячей). В предстоящей игре с «Атлетико» команду устроит даже ничейный результат, ведь матч для нее обещает быть очень сложным.
25 марта «Алавес» проиграл «Бордо» в товарищеском матче (1:2), а 19 числа проиграл «Гранаде» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Атлетико» – 1.357
- Ничья – 4.97
- Победит «Алавес» – 11.46
Статистика
- «Атлетико» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Алавес» не выигрывает уже шесть поединков подряд
- «Атлетико» выиграл три из четырех последних матчей у «Алавеса»
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Атлетико» форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.22. Мадридский клуб вернул свою оптимальную форму и имеет огромные шансы на крупную победу в этом противостоянии.