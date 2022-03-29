«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат», который состоится 2 апреля 2022 года
«Арсенал» Тула
Коллектив из Тулы не может наладить свою игру и продолжает пребывать в зоне вылета чемпионата России. В пяти последних поединках «пушкари» набрали только одно очко и опустились на 14 место с 20 набранными баллами. Чтобы покинуть зону вылета команде необходимо отыграть всего два очка, что не кажется невыполнимой задачей. В игре с клубом из Грозного на своем стадионе коллектив постарается зацепиться за очки.
19 марта «Арсенал» Тула проиграл «Зениту» (0:3), а 13 числа был разгромлен московским «Динамо» (1:4).
«Ахмат»
В нынешнем сезоне «Ахмат» выступает гораздо стабильнее, чем в прошлые годы и расположился в верхней части турнирной таблицы. Команда идет на восьмом месте и в последних нескольких матчах не смогла добиться побед. Чтобы не продлевать серию неудач, футболистам из Грозного достаточно обыграть одного из аутсайдеров РПЛ, реализовав свои моменты и надежно сыграв в обороне. Команда имеет практически равную разницу забитых и пропущенных мячей (29:30) и постарается ее улучшить.
19 марта «Ахмат» проиграл на своем поле «Локомотиву» (2:3), а 13 числа сыграл вничью на выезде с «Уралом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» Тула – 3.45
- Ничья – 3.31
- Победит «Ахмат» – 2.21
Статистика
- «Арсенал» Тула не может выиграть уже шесть поединков подряд
- «Ахмат» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- «Арсенал» Тула проиграл три из четырех последних встреч с «Ахматом»
- Три из шести последних встреч между клубами в Туле завершились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Несмотря на неудачи в последних встречах, команда из Грозного выглядит убедительнее и сможет одержать верх над одним из аутсайдеров РПЛ.
Сразу после зимнего перерыва грозненцы порадовали болельщиков волевой домашней победой над «Уфой» со счетом 2:1. Однако затем команда Андрея Талалаева сбавила обороты и не выигрывает уже на протяжении 3-х матчей – нулевая ничья на выезде с «Уралом», а также домашние поражения от «Рубина» (1:2) и «Локомотива» (2:3) в предыдущем туре. Любопытно, что «Ахмат» – самая бескомпромиссная команда Премьер-лиги. 21 матч понадобился подопечным Талалаева, чтобы впервые в сезоне сыграть вничью.
Букмекеры справедливо отдают преимущество гостям. Несмотря на поражение от «Локомотива», команда Талалаева перед паузой на игры сборных выглядела предпочтительнее. «Арсенал» проиграл 5 из 6-ти последних встреч в РПЛ. Грозненцы решительно настроены увезти из Тулы победу и продолжить борьбу за медали.
Мой прогноз – выигрыш «Ахмата» с форой (0).
Сразу после зимнего перерыва грозненцы порадовали болельщиков волевой домашней победой над «Уфой» со счетом 2:1. Однако затем команда Андрея Талалаева сбавила обороты и не выигрывает уже на протяжении 3-х матчей – нулевая ничья на выезде с «Уралом», а также домашние поражения от «Рубина» (1:2) и «Локомотива» (2:3) в предыдущем туре. Любопытно, что «Ахмат» – самая бескомпромиссная команда Премьер-лиги. 21 матч понадобился подопечным Талалаева, чтобы впервые в сезоне сыграть вничью.
Букмекеры справедливо отдают преимущество гостям. Несмотря на поражение от «Локомотива», команда Талалаева перед паузой на игры сборных выглядела предпочтительнее. «Арсенал» проиграл 5 из 6-ти последних встреч в РПЛ. Грозненцы решительно настроены увезти из Тулы победу и продолжить борьбу за медали.
Мой прогноз – выигрыш «Ахмата» с форой (0).