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«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:50
«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат», который состоится 2 апреля 2022 года

«Арсенал» Тула

Коллектив из Тулы не может наладить свою игру и продолжает пребывать в зоне вылета чемпионата России. В пяти последних поединках «пушкари» набрали только одно очко и опустились на 14 место с 20 набранными баллами. Чтобы покинуть зону вылета команде необходимо отыграть всего два очка, что не кажется невыполнимой задачей. В игре с клубом из Грозного на своем стадионе коллектив постарается зацепиться за очки.

19 марта «Арсенал» Тула проиграл «Зениту» (0:3), а 13 числа был разгромлен московским «Динамо» (1:4).

«Ахмат»

В нынешнем сезоне «Ахмат» выступает гораздо стабильнее, чем в прошлые годы и расположился в верхней части турнирной таблицы. Команда идет на восьмом месте и в последних нескольких матчах не смогла добиться побед. Чтобы не продлевать серию неудач, футболистам из Грозного достаточно обыграть одного из аутсайдеров РПЛ, реализовав свои моменты и надежно сыграв в обороне. Команда имеет практически равную разницу забитых и пропущенных мячей (29:30) и постарается ее улучшить.

19 марта «Ахмат» проиграл на своем поле «Локомотиву» (2:3), а 13 числа сыграл вничью на выезде с «Уралом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» Тула – 3.45
  • Ничья – 3.31
  • Победит «Ахмат» – 2.21

Статистика

  • «Арсенал» Тула не может выиграть уже шесть поединков подряд
  • «Ахмат» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Арсенал» Тула проиграл три из четырех последних встреч с «Ахматом»
  • Три из шести последних встреч между клубами в Туле завершились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.21. Несмотря на неудачи в последних встречах, команда из Грозного выглядит убедительнее и сможет одержать верх над одним из аутсайдеров РПЛ.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
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shlomo2
shlomo2
вчера в 16:11
К домашнему поединку с грозненцами подопечные Миодрага Божовича подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в чемпионате и Кубке России (5 поражений, 1 ничья). Последний раз «Арсенал» праздновал победу в начале декабря – в Химках над командой одноименного клуба.«Канониры» – единственный клуб Премьер-лиги, который проиграл более половины проведенных матчей (12 из 22-х). У команды Миодрага Божовича – худшая защита в РПЛ. Туляки пропустили 46 мячей за 22 тура (в среднем по 2,1 гола за игру).
Сразу после зимнего перерыва грозненцы порадовали болельщиков волевой домашней победой над «Уфой» со счетом 2:1. Однако затем команда Андрея Талалаева сбавила обороты и не выигрывает уже на протяжении 3-х матчей – нулевая ничья на выезде с «Уралом», а также домашние поражения от «Рубина» (1:2) и «Локомотива» (2:3) в предыдущем туре. Любопытно, что «Ахмат» – самая бескомпромиссная команда Премьер-лиги. 21 матч понадобился подопечным Талалаева, чтобы впервые в сезоне сыграть вничью.
Букмекеры справедливо отдают преимущество гостям. Несмотря на поражение от «Локомотива», команда Талалаева перед паузой на игры сборных выглядела предпочтительнее. «Арсенал» проиграл 5 из 6-ти последних встреч в РПЛ. Грозненцы решительно настроены увезти из Тулы победу и продолжить борьбу за медали.
Мой прогноз – выигрыш «Ахмата» с форой (0).
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