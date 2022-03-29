«Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Арсенал» Тула — «Ахмат», который состоится 2 апреля 2022 года

«Арсенал» Тула

Коллектив из Тулы не может наладить свою игру и продолжает пребывать в зоне вылета чемпионата России. В пяти последних поединках «пушкари» набрали только одно очко и опустились на 14 место с 20 набранными баллами. Чтобы покинуть зону вылета команде необходимо отыграть всего два очка, что не кажется невыполнимой задачей. В игре с клубом из Грозного на своем стадионе коллектив постарается зацепиться за очки.

19 марта «Арсенал» Тула проиграл «Зениту» (0:3), а 13 числа был разгромлен московским «Динамо» (1:4).

«Ахмат»

В нынешнем сезоне «Ахмат» выступает гораздо стабильнее, чем в прошлые годы и расположился в верхней части турнирной таблицы. Команда идет на восьмом месте и в последних нескольких матчах не смогла добиться побед. Чтобы не продлевать серию неудач, футболистам из Грозного достаточно обыграть одного из аутсайдеров РПЛ , реализовав свои моменты и надежно сыграв в обороне. Команда имеет практически равную разницу забитых и пропущенных мячей (29:30) и постарается ее улучшить.

19 марта «Ахмат» проиграл на своем поле «Локомотиву» (2:3), а 13 числа сыграл вничью на выезде с «Уралом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Тула – 3.45

Ничья – 3.31

Победит «Ахмат» – 2.21

Статистика

«Арсенал» Тула не может выиграть уже шесть поединков подряд

«Ахмат» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» Тула проиграл три из четырех последних встреч с «Ахматом»

Три из шести последних встреч между клубами в Туле завершились ничейным результатом

Прогноз