Арбитры снова делают что хотят. В РПЛ вернулись «лихие девяностые»

Рефери теперь не важно, что о них подумают в УЕФА.
Товарищ Дюков, произошла чудовищная ошибка
Хачатурянц и Дюков в последний месяц были активно заняты не футбольными делами. Первый полетел в Германию на обследование и в Лондон по делам, а второй отвлекался на проблемы известной газовой компании. Поэтому не мог присутствовать на конгрессе ФИФА, где Инфантино отбил идею приостановить членство РФС. Оба начальника считают футбол менее важным в их жизни, чем родственников или личный бизнес, на что в теории имеют право.
Но пока коты покинули дом, мыши забрались на стол. Поначалу показалось, что реакция на судейство в первых матчах связана с подсознательным или осязаемым пониманием, куда на всех парах мчится РПЛ. Но пора признать свою ошибку. Самый очевидный вариант оказался верным. Лезвие Оккама прорезает роговицу, как хитрый Бунюэль в своем старом фильме. Российские арбитры устроили путешествие во времени, в 90-е годы, куда быстрее, чем туда вернулся весь российский футбол.
Наблюдать за этим страшновато, ведь рискуют здоровьем футболистов, а рецепта перехода от варварства к относительному достатку может не быть. А вот «лихие» решения рефери останутся на годы, если сейчас товарищ Дюков при поддержке товарища Хачатурянца не осознает свою ошибку. Рефери во главе с Карасевым увидели, что теперь они сами – власть. А когда палачи одновременно и судьи, и прокуроры, то количество диких решений растет. И объяснить их случайностью уже невозможно.
Арбитров пытались понять, но им это не нужно
Решения Сухого, Любимова, Панина и Бобровского вызовут активное обсуждение. По делу, поскольку снова пошли работать с полутонами. Тут фол видим – даже если момент можно трактовать двояко, а здесь похожий эпизод, и уже нет реакции. Тут повтор человеческий, а в другом случае арбитру сто раз показывают максимально неудобный повтор, чтобы потом на техническую ошибку списать его ляп. Еще все любят списать всё на VAR, или на его отсутствие.
Президента «Урала» Григория Иванова сложно назвать достойным современным менеджером, который переживет нынешние времена на своем посту и приведет российский футбол в светлое будущее. Нет, он представитель как раз девяностых, которые берут временный реванш. Когда глава «Урала» называет арбитров «козлами», то просто делится эмоциями, накипело. А вот если спрашивает, кто накажет рефери, даже если ЭСК РФС подтвердит ошибку, то поступает мудро.
В самом деле, а судьи над судьями кто? Португалец убежал, немец и бельгиец не выходят на связь. Сейчас даже очевидные эпизоды могут привести к равенству при голосовании, поскольку остались только российские аксакалы-эксперты, которые в последний раз читали правила футбола в двадцатом веке. Специалистов вокруг не так много, как некоторым людям кажется. Когда Маркус Мерк и компания консультировали – получали хотя бы моральное удовлетворение, что ошибки комментировались публично.
Вилков докажет, что иногда даже у Хачатурянца хватало смелости убирать самых одиозных. Все про всех всё знают, не надо притворяться жирафами в джунглях, как и попугаями, которые выучили парочку слоганов о том, как все замечательно. Предостаточно специалистов уровня матчей детских команд, и то под присмотром. Таких в РПЛ намного больше, чем людей, способных в непростое время проявить самоуважение и работать не так, как раньше, а так, как заставляли хотя бы время от времени.
Тот же Карасев рос, рос, а теперь раскис, ведь международная карьера металлиста завершилась. Отчасти лучших рефери РПЛ можно понять, для них мир сузился до поездок поездом в Краснодар и Сочи. Но наглеть не нужно, ведь серийность свежих ошибок указывает на полное нежелание работать на совесть. А без нее в современном мире забывают о всем человеческом и творят невообразимые вещи, о которых многие потом пожалеют. Вот только у рефери есть одно универсальное оправдание.
РФС неоткуда взять более сильных арбитров
Им не стыдно. Вот что движет ребятами, которые могут не назначить пенальти на последних минутах. Во-первых, десятки случаев, когда международные эксперты прямо указывали на системные ошибки конкретных арбитров, обычно ни к чему не приводили. Отстранили или убрали только самых наглых. Во-вторых, даже если отлучить от РПЛ еще трех-четырех арбитров, откуда взять замену? Белорусы и казахи – просто нет матчей нужных скоростей в их лигах, не помогут.
При этом пошли игры, которые не имеют отношения к турнирной таблице. Уже по «Динамо» видим, как неверие в осечки «Зенита» сказывается на качестве футбола команды Шварца. Петербуржцы тоже не блестят и пахнут. ЦСКА спасается на последних минутах, но это уже было – Березуцкого можно назвать и одним из лучших наставников холодной весны, и одним из самых ведущих тренеров. Но если главного по тактике можно поменять, то арбитра надо воспитывать годами.
Тут как с футболистами. Новый лимит приняли, поскольку российские талантливые футболисты на ровном месте не появятся. Никогда и никогда их не притеснял в РПЛ, никакую игровую практику не отбирал. Все лучшие всегда бегали от свистка до свистка. Но даже для сбора нового клуба, вроде «Сочи», пришлось привлекать иностранцев и звать крепких середняков, которые держатся на силе главного тренера, а не на собственном уровне. Но футболистов больше, а хороших арбитров всегда был дефицит.
Не наладить «производство» сильных рефери в чемпионате, чей уровень вряд ли вырастет, когда сильных легионеров заменят средние мастера. С другой стороны, проблема ведь не всегда в уровне. Просто судьи именно сейчас, когда УЕФА и ФИФА отстранил клубы и сборную, решили вернуться в скандальные времена. В недавнем прошлом шалили отдельные личности, и нередко в матчах конкретных клубов. «Спартак» и «Краснодар», конечно, среди любимчиков, как и «Рубин». Но даже эти клубы время от времени признают, что дело не только в арбитрах.
Просто совпадет желание рефери пошалить с общим падением уровня футбола по понятной причине. Следовательно, варево получится таким, словно помыли кастрюлю с чем-то вкусным и кормят этими помоями всех, кто привык к более-менее нормальным блюдам. Тут дело даже не в отдельных решениях, хотя обиду «Урала» и «Краснодара» сегодня можно понять, как и претензию «Спартака» по возможному удалению. Дело в системе, которая снова поняла, что нет контроля, ведь все большие дяди заняты более серьезными проблемами, чем судейские решения в лиге, где между вторым и тринадцатым местом больше нет разницы.