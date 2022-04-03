Арбитры снова делают что хотят. В РПЛ вернулись «лихие девяностые»

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вчера, 21:11

Рефери теперь не важно, что о них подумают в УЕФА .

Товарищ Дюков, произошла чудовищная ошибка

Хачатурянц и Дюков в последний месяц были активно заняты не футбольными делами. Первый полетел в Германию на обследование и в Лондон по делам, а второй отвлекался на проблемы известной газовой компании. Поэтому не мог присутствовать на конгрессе ФИФА , где Инфантино отбил идею приостановить членство РФС . Оба начальника считают футбол менее важным в их жизни, чем родственников или личный бизнес, на что в теории имеют право.

Но пока коты покинули дом, мыши забрались на стол. Поначалу показалось, что реакция на судейство в первых матчах связана с подсознательным или осязаемым пониманием, куда на всех парах мчится РПЛ . Но пора признать свою ошибку. Самый очевидный вариант оказался верным. Лезвие Оккама прорезает роговицу, как хитрый Бунюэль в своем старом фильме. Российские арбитры устроили путешествие во времени, в 90-е годы, куда быстрее, чем туда вернулся весь российский футбол.

Наблюдать за этим страшновато, ведь рискуют здоровьем футболистов, а рецепта перехода от варварства к относительному достатку может не быть. А вот «лихие» решения рефери останутся на годы, если сейчас товарищ Дюков при поддержке товарища Хачатурянца не осознает свою ошибку. Рефери во главе с Карасевым увидели, что теперь они сами – власть. А когда палачи одновременно и судьи, и прокуроры, то количество диких решений растет. И объяснить их случайностью уже невозможно.

Арбитров пытались понять, но им это не нужно

Решения Сухого, Любимова, Панина и Бобровского вызовут активное обсуждение. По делу, поскольку снова пошли работать с полутонами. Тут фол видим – даже если момент можно трактовать двояко, а здесь похожий эпизод, и уже нет реакции. Тут повтор человеческий, а в другом случае арбитру сто раз показывают максимально неудобный повтор, чтобы потом на техническую ошибку списать его ляп. Еще все любят списать всё на VAR , или на его отсутствие.

Президента «Урала» Григория Иванова сложно назвать достойным современным менеджером, который переживет нынешние времена на своем посту и приведет российский футбол в светлое будущее. Нет, он представитель как раз девяностых, которые берут временный реванш. Когда глава «Урала» называет арбитров «козлами», то просто делится эмоциями, накипело. А вот если спрашивает, кто накажет рефери, даже если ЭСК РФС подтвердит ошибку, то поступает мудро.

В самом деле, а судьи над судьями кто? Португалец убежал, немец и бельгиец не выходят на связь. Сейчас даже очевидные эпизоды могут привести к равенству при голосовании, поскольку остались только российские аксакалы-эксперты, которые в последний раз читали правила футбола в двадцатом веке. Специалистов вокруг не так много, как некоторым людям кажется. Когда Маркус Мерк и компания консультировали – получали хотя бы моральное удовлетворение, что ошибки комментировались публично.

Вилков докажет, что иногда даже у Хачатурянца хватало смелости убирать самых одиозных. Все про всех всё знают, не надо притворяться жирафами в джунглях, как и попугаями, которые выучили парочку слоганов о том, как все замечательно. Предостаточно специалистов уровня матчей детских команд, и то под присмотром. Таких в РПЛ намного больше, чем людей, способных в непростое время проявить самоуважение и работать не так, как раньше, а так, как заставляли хотя бы время от времени.

Тот же Карасев рос, рос, а теперь раскис, ведь международная карьера металлиста завершилась. Отчасти лучших рефери РПЛ можно понять, для них мир сузился до поездок поездом в Краснодар и Сочи. Но наглеть не нужно, ведь серийность свежих ошибок указывает на полное нежелание работать на совесть. А без нее в современном мире забывают о всем человеческом и творят невообразимые вещи, о которых многие потом пожалеют. Вот только у рефери есть одно универсальное оправдание.

РФС неоткуда взять более сильных арбитров

Им не стыдно. Вот что движет ребятами, которые могут не назначить пенальти на последних минутах. Во-первых, десятки случаев, когда международные эксперты прямо указывали на системные ошибки конкретных арбитров, обычно ни к чему не приводили. Отстранили или убрали только самых наглых. Во-вторых, даже если отлучить от РПЛ еще трех-четырех арбитров, откуда взять замену? Белорусы и казахи – просто нет матчей нужных скоростей в их лигах, не помогут.

При этом пошли игры, которые не имеют отношения к турнирной таблице. Уже по «Динамо» видим, как неверие в осечки «Зенита» сказывается на качестве футбола команды Шварца. Петербуржцы тоже не блестят и пахнут. ЦСКА спасается на последних минутах, но это уже было – Березуцкого можно назвать и одним из лучших наставников холодной весны, и одним из самых ведущих тренеров. Но если главного по тактике можно поменять, то арбитра надо воспитывать годами.

Тут как с футболистами. Новый лимит приняли, поскольку российские талантливые футболисты на ровном месте не появятся. Никогда и никогда их не притеснял в РПЛ , никакую игровую практику не отбирал. Все лучшие всегда бегали от свистка до свистка. Но даже для сбора нового клуба, вроде «Сочи», пришлось привлекать иностранцев и звать крепких середняков, которые держатся на силе главного тренера, а не на собственном уровне. Но футболистов больше, а хороших арбитров всегда был дефицит.

Не наладить «производство» сильных рефери в чемпионате, чей уровень вряд ли вырастет, когда сильных легионеров заменят средние мастера. С другой стороны, проблема ведь не всегда в уровне. Просто судьи именно сейчас, когда УЕФА и ФИФА отстранил клубы и сборную, решили вернуться в скандальные времена. В недавнем прошлом шалили отдельные личности, и нередко в матчах конкретных клубов. «Спартак» и «Краснодар», конечно, среди любимчиков, как и «Рубин». Но даже эти клубы время от времени признают, что дело не только в арбитрах.

Просто совпадет желание рефери пошалить с общим падением уровня футбола по понятной причине. Следовательно, варево получится таким, словно помыли кастрюлю с чем-то вкусным и кормят этими помоями всех, кто привык к более-менее нормальным блюдам. Тут дело даже не в отдельных решениях, хотя обиду «Урала» и «Краснодара» сегодня можно понять, как и претензию «Спартака» по возможному удалению. Дело в системе, которая снова поняла, что нет контроля, ведь все большие дяди заняты более серьезными проблемами, чем судейские решения в лиге, где между вторым и тринадцатым местом больше нет разницы.