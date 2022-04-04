«Вильярреал» — «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Вильярреал» — «Бавария», который состоится 6 апреля 2022 года

«Вильярреал»

Мало кто ожидал увидеть «желтую субмарину» в четвертьфинале Лиги Чемпионов, однако коллектив сотворил небольшую сенсацию и одолел «Ювентус» на прошлой стадии. Теперь испанский клуб ожидает серьезное испытание одной из лучших команд мира, а именно «Баварией», которая нацелена на победу в турнире. В чемпионате Испании у «Вильярреала» дела идут не лучшим образом, где он занимает только седьмое место с 45 очками в активе и отстает от ближайшего соперника на три балла.

2 апреля «Вильярреал» проиграл аутсайдеру чемпионата «Леванте» (0:2), а 20 марта минимально уступил «Кадису» (0:1).

«Бавария»

Мюнхенскую команду преследовали некоторые проблемы с игровой составляющей, однако это никак не отразилось в чемпионате на отрыве от «Боруссии» Дортмунд, который уже составляет девять очков и довести сезон до чемпионства будет не так сложно. В Лиге Чемпионов чемпион Германии всегда преследует максимальные цели и является большим фаворитом в нынешнем противостоянии, где постарается показать свое превосходство уже в первом мачте.

02 апреля «Бавария» крупно обыграла крепкий «Фрайбург» (4:1), а 19 марта оказалась сильнее «Униона» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 5.71

Ничья – 4.28

Победит «Бавария» – 1.625

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Вильяррал» проиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Бавария» выиграла два последних матча у «Вильярреала»

«Вильярреал» не проигрывает уже девять матчей подряд на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.625. Испанский клуб хорошо выступает в родных стенах, однако в этот раз ему будет противостоять слишком сильный соперник. Прогнозируем победу гостей в один-два мяча.