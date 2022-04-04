«Арсенал» — «Брайтон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:02

«Арсенал»

«Арсенал» занимает пятое место чемпионата, набрав 54 очка за 28 встреч. Клуб из Лондона одержал 17 побед, при восьми поражениях и трех мировых встречах.

Выделим, что в пяти прошлых турах АПЛ «канониры» одержали четыре победы, уступив только «Ливерпулю» (0:2), а в последней игре чемпионата подопечные Микеля Артеты доказали собственное превосходство над «Астон Виллой» (1:0).

«Брайтон»

«Брайтон» находится на 13 месте рейтинга, накопив 34 очка за 30 игр. По ходу сезона клуб оформил семь побед, 13 раз сыграл вничью и проиграл 10 матчей своим соперникам.

Отметим, что за пять прошлых туров АПЛ «Брайтон» заработал только один балл, сыграв вничью с «Норвичем» (0:0) на домашней арене. Этому матчу «чаек» предшествовало шесть поражений подряд.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» — 1.581

Ничья – 4.300

Победит «Брайтон» — 6.250

Статистика

«Арсенал» выиграл 3 из прошлых 4 матчей АПЛ на своем поле

на своем поле «Брайтон» проиграл 3 из последних 4 гостевых матчей

«Арсенал» побеждал «Брайтон» в 2 из последних 3 очных встреч

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» в этом матче букмекерская компания Pinnacle предлагает за 1.581. У хозяев высокие турнирные задачи, а «Брайтон», как показывает практика, находится в игровом кризисе.