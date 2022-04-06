Английское доминирование в ЛЧ. «Ман Сити» додавил «Атлетико», «Ливерпуль» разделался с «Бенфикой»

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сегодня, 01:00

Вполне ожидаемо.

«Атлетико» не устоял

В последнее время «Атлетико» хвалят за вернувшуюся способность отыгрывать от надежной обороны, наказывать в контратаках и диктовать свои условия соперникам без особого контроля мяча. Вернулся «тот самый» «Атлетико» вроде как. И Диего Симеоне решил от традиций сыграть против «Манчестер Сити». Особенно помня про традиции Хосепа Гвардиолы, который помешан на контроле мяча.

В результате получился матч гипертрофированных стратегий. С одной стороны, тотально контролирующий его «Сити», а с другой – закрытый на все засовы и заглушки «Атлетико». С учетом обесценивания голов на выезде мадридцы особо и не рассчитывали на мячи на «Этихаде». Они приехали удерживать свой «ноль». И ведь почти получилось. Ценой тому, конечно, было полное отсутствие атаки, считанные (на пальцах рук) переходы к чужим воротам. Но план свой «Атлетико» долго выполнял.

Надо отметить, что для вида Симеоне провел тройную замену первым – уже на 60-й минуте. Но сути игры это не изменило. Хотя сделало чуть более приличными выходы в контратаки. Тройная замена от Гвардиолы восемь минут спустя оказалась эффективнее. Менее двух минут на поле провел Фоден, прежде чем выдал проникающий пас на Де Брейне, а тот забил. И этот гол стал единственным и победным.

После таких побед и игр всегда чувства и мнения противоречивые. Найдется много людей, которые скажут, что «Сити» должен был громить и побеждать увереннее. Но было ли столько у «горожан» точных ударов. И найдутся те, кто скажет, что «Атлетико» вполне мог удержать ничью – никто бы его не пожурил, ведь это тактика с учетом наличия ответной домашней игры и ощущения собственных слабых и сильных сторон. Поэтому сойдемся на том, что интрига перед ответным поединком сохранилась. Правда, только в том случае, если «Атлетико» умеет кое-что еще, кроме стояния вокруг и внутри своей штрафной.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 15 (2) – 2 (2)

На этих цифрах можно было и заканчивать. Более того, это благодаря службе статистики УЕФА у «Атлетико» нашлось два удара, да еще и в створ. Многие сторонние ресурсы, в том числе авторитетные, не насчитали у «матрасников» ни одной попытки удара, точнее того, что можно было называть ударом. Хотя и преимущество «Манчестер Сити» могло быть более существенным.

Тут нужно отдать должное способности «Атлетико» закрываться и баррикадироваться. Всего 15 ударов и лишь два попадания в створ – это очень мало для того уровня доминирования, который показывал «Сити». Здесь даже более показательно количество проведенных атак. У «Атлетико» за весь матч с учетом притянутых за уши их оказалось 15 штук (и только одна (!) в первом тайме), а у «Манчестер Сити» УЕФА насчитал 86 атак. Такой разницы видеть не доводилось. Самым бьющим же на поле оказался Де Брюйне, чья старательность и пять ударов сделали свое дело – он забил победный.

Владение мячом (точность передач): 67% (90%) — 33% (76%)

Здесь тоже существенный и ожидаемый перевес «Манчестера». Две трети времени матча хозяева владели мячом. В первом тайме показатель уверенно превышал 71 процент. Тотальное доминирование и контроль вылились и в других цифрах. Например, девять из десяти пасов игроков «Сити» оказывались точными, тогда как у «Атлетико» лишь три из четырех. Это исходит из того, что «матрасники» выбрали глубоко контратакующую модель с редкими и рискованными передачами вперед. Но «Сити» это все легко перекрывал. Таким образом, всего за игру «Манчестер» сделал 635 точных пасов, а «Атлетико» — 225. Тоже колоссальная разница, невиданная на таком уровне. А вот пробежали команды примерно поровну – около 111 километров каждая.

Заявка «Ливерпуля» на полуфинал

«Ливерпуль» и «Бенфика» куда более веселые персонажи футбольного бытия, чем «Манчестер Сити» и «Атлетико». Поэтому от них можно было ждать чего-то более динамичного и бодрого. В общем, так и получилось. Вот только интрига померла гораздо быстрее и будничнее, чем в Манчестере. Оказалось – вот уж неожиданность – «Ливерпуль» просто по классу выше «Бенфики». И все. Оставалось лишь подтвердить это. Что подопечные Клоппа и сделали.

Весь первый тайм «Ливерпуль» нещадно доминировал и давил так, словно это «Сити» в другой форме и с настоящими нападающими впереди. Лиссабонцы не поднимали головы и думали о том, что лучше бы пропустили «Аякс» на это место. (Хотя нет, не думали – деньги же! Но ощущение неприятное). Итог первого тайма – 2:0 в пользу «Ливерпуля» и чувство, что где-то обманули и показывают не четвертьфинал Лиги чемпионов, а статусный предсезонный турнир.

Начало второго тайма внесло оживление. «Бенфика» вспомнила о чувстве собственного достоинства и взвинтила темп. Начавший собирать чемоданы «Ливерпуль» этого не ожидал и пропустил – тут помог «орлам» Конате, допустивший грубейшую ошибку. Интрига вернулась и нарастала. Во всяком случае, «Бенфика» продолжала нагнетать и создавать проблемы. Как и в Манчестере, тройная замена все решила.

Клопп почуял неладное и изменил стиль игры, проведя тройную замену. Резко уменьшилось количество вертикальных и рискованных передач, «красные» стали исполнять «Сити», просто контролируя мяч и не давая его лиссабонцам. Это сработало, потому что «Бенфика» вымоталась и не смогла развить наметившийся было прогресс. А «Ливерпуль» не только грамотно довел дело до ума, но еще и поиздевался, забив третий усилиями Луиса Диаса, которого местная публика неистово освистывала всю игру. Для пущей боли.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 18 (8)

Для наглядности другой английский доминатор проводил параллельную игру. И у «Ливерпуля» она получилась более разнообразной и живой, чем у «Сити». Но и играл он на выезде. По воротам соперника «красные» били чаще и гораздо точнее. Но и «Бенфика» отметилась девятью ударами. Хотя в первом тайме их было всего четыре.

По атакам лиссабонцы смотрелись статистически более выгодно, чем «Атлетико» — 30 атак против 73 у «Ливерпуля». Но это все равно большой провал. Особенно с учетом того, что «Бенфика» играла дома, а «Атлетико» проводил свой матч на выезде и работал на нули. Самыми бьющими в этой игре оказались Диас и Кейта – по четыре попытки. У «Бенфики» Нуньес и Эвертон били по три раза – самые активные ребята у лиссабонцев.

Владение мячом (точность передач): 35% (79%) — 65% (89%)

Ситуация практически идентичная той, что наблюдалась в игре «Сити» с «Атлетико». Здесь «красные» не давали мяча противнику. Разница лишь в том, что во втором тайме «Ливерпуль» только больше играл в контроль мяча ради контроля. Но это диктовалось счетом. У «Сити» с «Атлетико» он был другим. В остальном же схожесть большая, и проценты сопоставимые. Даже количество передач. У «Ливерпуля» прошло 652 паса, а у «Бенфики» — 303. Разве что по динамике и набегу матчи получились разными. Лиссабонцы набегали 121,4 километра, а «Ливерпуль» — 119,3 километра, что существенно больше, чем в игре в Манчестере.